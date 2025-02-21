『発見！タカトシランド presents コンビ結成30周年記念特番 タカトシ披露宴』をUHBで生放送。
北海道文化放送株式会社（本社：北海道札幌市中央区、代表取締役社長 鶴井亨）は、番組『発見！タカトシランド presents コンビ結成30周年記念特番 タカトシ披露宴』を、2月28日(金)よる７時から生放送でお送りします。
放送概要（予定）
番 組 名：発見！タカトシランド presents
コンビ結成30周年記念特番 タカトシ披露宴
放送日時：2025年2月28日（金） よる7時～8時
出 演 者：タカアンドトシ、錦鯉、ロバート秋山、とにかく明るい安村、モリマン、コロネケン ほか
MC 中村剛大（UHB）・堀内美里（HBC）
放送：北海道地上波ローカル（UHB）
URL：https://www.uhb.jp/program/takatoshiland/
番組解説
タカアンドトシ結成30周年を記念した特別番組、
その名も『発見！タカトシランドpresents コンビ結成30周年記念番組 タカトシ披露宴』を生放送でお届けします。
披露宴会場にはタカアンドトシの2人とゆかりのある錦鯉や、とにかく明るい安村、ロバート秋山といった人気芸人が集まり、コンビ結成30周年のお祝いをこめてネタを披露するほか、豪華タレントからのお祝いメッセージや、30周年の歩みを振り返るVTRなど、普段のタカトシランドではおもてなしをする側のタカアンドトシをみんなでお祝い！
最後にはタカアンドトシから感謝の漫才も…。
同じく北海道でタカアンドトシがMCを務める冠番組「ジンギス談」ともコラボし、
MCにはUHBとHBCのアナウンサーがタッグを組み司会を務めます。
コピーライト表記
広報写真を掲載する際は、各写真に判読できる大きさで、下記コピーライトを入れてください。
(C)UHB/YOSHIMOTO KOGYO
(C)UHB/YOSHIMOTO KOGYO
(C)UHB/YOSHIMOTO KOGYO
(C)UHB/YOSHIMOTO KOGYO
(C)UHB/YOSHIMOTO KOGYO