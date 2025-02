USネオサイケ/ドリームポップ・アーティストのユース・ラグーン、ニューアルバム『Rarely Do I Dream』をリリース

The Orchard JapanPhoto by Tyler T. Williams

米国アイダホ州を拠点に活動するプロデューサー/ソングライターのユース・ラグーン(Youth Lagoon)ことトレヴァー・パワーズが、ニューアルバム『Rarely Do I Dream』をリリース。先駆けて本作から「Speed Freak」と「Gumshoe (Dracula From Arkansas)」の2曲のシングルを公表した。

私的な告白調の「Speed Freak」に対して、最新シングル「Gumshoe (Dracula From Arkansas)」ではウエスタン調のトレモロギターの音色、犬の鳴き声、家族の会話、歪んだドラムビートなどが鏤められる。

「私の音楽を聴くと、森の中で死んだような気分にさせられると言われたことがあるけれど、正気それ以上の褒め言葉は聞いたことがありません」と彼は言う。

「“Gumshoe”ほど、その表現がピッタリな曲はないと思います。私は普段、純粋な愛と錯乱か、あるいはただ悪魔を追い払うために曲を書くのだけれど、この曲にはその3つの全てが揃っている…音楽における真の自由の発見に、今までで最も近づけた曲かもしれません」

Youth Lagoon 「Gumshoe (Dracula From Arkansas)」

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=hYHQA4qogDM ]

2023年の秋、彼は実家の地下室でホームビデオの詰まった靴箱を発見した。

「自宅にビデオを持ち帰り、最初の1本を再生したら、ステートフェアに行った時の弟のボビーと私が映っていました。4歳の私はアメリカンドッグを喉に詰まらせていました」と彼は笑う。「人生を要約するとしたら、そういうことなのです」と言って。

彼は翌週、そのビデオからお気に入りの瞬間を録音ーーイースターの卵探し、裏庭での野球、鼻血や、誕生日パーティ、遠出のドライブなど。そして、それらの間の全ての人生を。ホームビデオに刻まれた人生と少年時代の鮮やかな親密さが、彼の楽曲を形作り、融合し始めることに。彼は音声をサンプリングし、過去と未来を融合させた一種の音楽的シネマトグラフィーを創造していった。

愛と幼少期の回想に基づいたニューアルバム『Rarely Do I Dream』は、アメリカのゴシック的な創造性による勝利であり、童話のような純真さが10代の放浪者、ドラッグ中毒の詐欺師、そして古い世界のフォークロアといった放射性物資の渦へと溶け込んでいく。推進力のあるエレクトロニカと幻覚的なロックチューンの狭間を漂いながら、彼の唯一無二の歌声が、故郷を指し示すネオンの道路標識のように、常に前面と中央に輝いている。

「人生のテープを巻き戻せば巻き戻すほど、私の魂の声が聴こえてきます」と彼は言う。

「これは懐古趣味ではありません。人生はもっと厄介なもの。私が誰だったのか、私が誰なのか、私が誰になろうとしているのか、その全てに捧げられているのです」

Youth Lagoon 「Speed Freak」

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=0AC-7XUS18U ]

■ユース・ラグーン(Youth Lagoon)プロフィール:

アメリカはアイダホ州ボイシを拠点とするトレヴァー・パワーズ(Trevor Powers)は、2010年よりユース・ラグーンとして活動。幻想的でメランコリックなサウンドと、その実験性に定評がある。2011年のデビューアルバム『The Year Of Hibernation』をはじめ3枚のアルバムをリリースし、その後、本名トレヴァー・パワーズ名義で活動するが、2022年に再びユース・ラグーンとして復活。2023年に『Heaven Is A Junkyard』を発表し、この度、約2年ぶりに通算5作目のニューアルバム『Rarely Do I Dream』をリリース。3月から大規模な北米ツアーをスタートさせる。

■リリース情報

Youth Lagoon(ユース・ラグーン)

ニューアルバム『Rarely Do I Dream』配信中

配信リンク:https://youthlagoon.ffm.to/rarelydoidream

レーベル:Fat Possum

Tracklist:

- Neighborhood Scene- Speed Freak- Football- Gumshoe (Dracula From Arkansas)- Seersucker- Lucy Takes a Picture- Perfect World- My Beautiful Girl- Canary- Parking Lot- Saturday Cowboy Matinee- Home Movies (1989-1993)

