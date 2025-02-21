サイクルファン必見！「サイクリングアイランド九州×パナソニック×ASO KUJU CYCLE TOUR連携企画ファンミーティング」開催のお知らせ
イベント概要：
◆タイトル
サイクリングアイランド九州 ASO KUJU CYCLE TOUR×パナソニックのE-bikeを家族で楽しもう！春の高原を駆け抜けるサイクリング
◆コンセプト
ASO KUJU CYCLE TOURでは、パナソニックのE-bikeやE-マウンテンバイクを活用し、阿蘇くじゅうの大自然を満喫するライドツアーを開催しています。電動アシスト機能を活用し、アップダウンのある地形でも快適に楽しめるのが魅力です。今回は、パナソニック サイクルテック株式会社の協力のもと、家族で参加可能なE-bikeツアーを実施します。身長135cm以上のお子さま向けE-bikeも用意し、親子での参加が可能です。
◆日時
2025年3月20日（木・祝日）9:00~16:00
◆会場
瀬の本レストハウス隣接 ASO KUJU CYCLE TOUR（熊本県阿蘇郡南小国町満願寺5621ｰ7）
◆参加費
無料（途中立ち寄る飲食店での飲食代は自己負担）
◆対象者
・阿蘇くじゅう国立公園を訪れる家族（子供向けE-bikeも用意）
・身長135cm以上の自転車走行可能な方（目安：小学2年生以上）
・電動アシスト自転車の新規購入を検討する方
・アウトドアファン
◆募集人数
最大30名（午前・午後 各回15名）
◆申込方法
https://forms.gle/CxBjvh5AHSHhtJ6d9(https://forms.gle/CxBjvh5AHSHhtJ6d9)
◆プログラム内容
午前の部
9:00 開会挨拶
サイクリングアイランド九州実行委員会、熊本県PR
9:10 ブランド紹介
パナソニック担当者よりブランド紹介と試乗車の解説
9:20 ガイドによるレクチャー
E-bikeの操作方法についてガイドからレクチャーを実施
9:30 サイクリングツアー
ガイド引率のもと約15km程度のコースを試乗
11:00 ライド終了
午後の部
13:00 開会挨拶
サイクリングアイランド九州実行委員会、熊本県PR
13:10 ブランド紹介
パナソニック担当者よりブランド紹介と試乗車の解説
13:20 ガイドによるレクチャー
E-bikeの操作方法についてガイドからレクチャーを実施
13:30 サイクリングツアー
ガイド引率のもと約15km程度のコースを試乗
15:00 ライド終了
◆注目ポイント
パナソニックE-bike試乗体験
最新のE-bikeで阿蘇くじゅうの大自然を満喫！
家族で楽しめるライド
身長135cm以上のお子さま向けE-bikeもご用意
ガイド付き安心ツアー
ASO KUJU CYCLE TOURの経験豊富なガイドが先導
地域活性化
熊本のサイクルツーリズムを一緒に盛り上げましょう
◆お問い合わせ先
サイクリングアイランド九州 運営事務局（ツナガル株式会社）
Email: cycle@tsunagaru.co.jp