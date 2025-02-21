サイクルファン必見！「サイクリングアイランド九州×パナソニック×ASO KUJU CYCLE TOUR連携企画ファンミーティング」開催のお知らせ

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ツナガル株式会社

イベント概要：



◆タイトル
サイクリングアイランド九州 ASO KUJU CYCLE TOUR×パナソニックのE-bikeを家族で楽しもう！春の高原を駆け抜けるサイクリング



◆コンセプト
ASO KUJU CYCLE TOURでは、パナソニックのE-bikeやE-マウンテンバイクを活用し、阿蘇くじゅうの大自然を満喫するライドツアーを開催しています。電動アシスト機能を活用し、アップダウンのある地形でも快適に楽しめるのが魅力です。今回は、パナソニック サイクルテック株式会社の協力のもと、家族で参加可能なE-bikeツアーを実施します。身長135cm以上のお子さま向けE-bikeも用意し、親子での参加が可能です。



◆日時
2025年3月20日（木・祝日）9:00~16:00



◆会場
瀬の本レストハウス隣接 ASO KUJU CYCLE TOUR（熊本県阿蘇郡南小国町満願寺5621ｰ7）



◆参加費
無料（途中立ち寄る飲食店での飲食代は自己負担）



◆対象者


・阿蘇くじゅう国立公園を訪れる家族（子供向けE-bikeも用意）


・身長135cm以上の自転車走行可能な方（目安：小学2年生以上）


・電動アシスト自転車の新規購入を検討する方


・アウトドアファン



◆募集人数
最大30名（午前・午後 各回15名）



◆申込方法
https://forms.gle/CxBjvh5AHSHhtJ6d9(https://forms.gle/CxBjvh5AHSHhtJ6d9)



◆プログラム内容



午前の部


9:00 開会挨拶
サイクリングアイランド九州実行委員会、熊本県PR



9:10 ブランド紹介
パナソニック担当者よりブランド紹介と試乗車の解説



9:20 ガイドによるレクチャー
E-bikeの操作方法についてガイドからレクチャーを実施



9:30 サイクリングツアー
ガイド引率のもと約15km程度のコースを試乗



11:00 ライド終了



午後の部


13:00 開会挨拶
サイクリングアイランド九州実行委員会、熊本県PR



13:10 ブランド紹介
パナソニック担当者よりブランド紹介と試乗車の解説



13:20 ガイドによるレクチャー
E-bikeの操作方法についてガイドからレクチャーを実施



13:30 サイクリングツアー
ガイド引率のもと約15km程度のコースを試乗



15:00 ライド終了



◆注目ポイント



パナソニックE-bike試乗体験
最新のE-bikeで阿蘇くじゅうの大自然を満喫！



家族で楽しめるライド
身長135cm以上のお子さま向けE-bikeもご用意



ガイド付き安心ツアー
ASO KUJU CYCLE TOURの経験豊富なガイドが先導



地域活性化
熊本のサイクルツーリズムを一緒に盛り上げましょう



◆お問い合わせ先


サイクリングアイランド九州 運営事務局（ツナガル株式会社）
Email: cycle@tsunagaru.co.jp


　