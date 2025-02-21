TVアニメ『悪役令嬢転生おじさん』POP UP SHOP ～王立魔法学園出張購買部～が新宿マルイアネックス7FにてOPEN決定！
株式会社コンテンツシード
【特設ページ】
【会社概要】
株式会社コンテンツシード（本社：東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は、2025年3月1日(土)より新宿マルイアネックス7FにてTVアニメ『悪役令嬢転生おじさん』POP UP SHOP ～王立魔法学園出張購買部～を開催いたします。
今回のイベントでは、TVアニメ『悪役令嬢転生おじさん』の新作グッズを販売いたします。
ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、是非チェックしてみてください！
【特設ページ】
https://www.the-chara.com/blog/?p=88463
【イベント情報】
イベント名：TVアニメ『悪役令嬢転生おじさん』POP UP SHOP ～王立魔法学園出張購買部～
開催期間：2025年3月1日(土)～3月11日(火)
開催場所：新宿マルイアネックス7F
【ご購入者様特典】
【販売商品】
皆様のお越しを心よりお待ちしております。
【関連サイト】
公式URL：https://tensei-ojisan.com/
THEキャラ：https://www.the-chara.com/
【権利表記】
(C)上山道郎・少年画報社／悪役令嬢転生おじさん製作委員会・MBS
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売