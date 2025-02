日本初の新たなスポーツエンターテインメント【PIST6(ピストシックス)】がプロレスとコラボ『千葉競輪 PIST6×プロレス ドームファイト2025 in TIPSTAR DOME CHIBA』開催！

株式会社PIST6

株式会社JPF(東京都千代田区、代表取締役 渡辺 俊太郎)が開催業務を行うPIST6は、3/1(土)-2(日)の開催にてイベント『千葉競輪PIST6×プロレス ドームファイト2025 in TIPSTAR DOME CHIBA』を実施いたします。

◆ 3月1日(土)-2日(日)TIPSTAR DOME CHIBAにて、PIST6とプロレス試合を同時開催いたします。

『千葉競輪 PIST6×プロレス ドームファイト2025 in TIPSTAR DOME CHIBA』は、千葉市主催の新しいスポーツエンターテイメントであるPIST6の開催中、会場であるTIPSTAR DOME CHIBAで行われるプロレスイベントです。開催は各日二部制となっております。迫力あるプロレス試合をはじめ、ちびっこプロレス教室やプロレス選手とPIST6観戦ができるイベントなど、楽しめること間違いなしの2日間となっております。会場は入場無料となっておりますので、ご家族やご友人をお誘いのうえ是非ご来場ください。※プロレス試合において一部エリアは有料となります。

DDTプロレスリング東京女子プロレス

イベント詳細はこちら :https://www.pist6.com/news/202502151143.htmlPIST6の観戦チケットを取得(無料) :https://www.pist6.com/ticket/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=pressrelease02

◆イベント概要

本イベントはPIST6開催中に行われるイベントです。

イベント名 : 千葉競輪 PIST6×プロレス ドームファイト2025 in TIPSTAR DOME CHIBA

実施日 : 2025年3月1日(土)・2日(日)

時間 : <デイ>12:00開場~15:45頃閉場

<ナイト>16:20開場~20:00頃閉場

※PIST6は1日2部制です。

会場 : TIPSTAR DOME CHIBA

※TIPSTAR DOME CHIBAは千葉公園内に位置しています。

アクセス :<住所>千葉県千葉市中央区弁天4-1-1

<アクセス>千葉都市モノレール 「千葉公園駅」より徒歩2 分/JR 線 「千葉駅」より徒歩15 分

<駐車場>千葉公園第3駐車場(有料)

料金 : TIPSTAR DOME CHIBAへの入場は無料です。ただし、無料のPIST6観戦チケットの取得が必要です。また、イベント内で行われる各コンテンツやプロレス試合観戦席は一部有料となります。事前に電子チケットサイトLivePoketにてご購入・お申込み頂く必要が御座います。

主催 : 千葉市

運営 : 株式会社JPF

協力:株式会社CyberFight

お問い合わせ先 : JPF事務局 chiba250-02@jpf.co.jp

◆『DDTプロレスリング』及び『東京女子プロレス』の試合を開催

●3/1(土)ナイト開催 DDTプロレスリング

■実施場所

アリーナ

■実施時間

3月1日(土)ナイト レース間に複数実施

■観戦料金

アリーナ観戦:有料 ※座席によって料金が異なります。

スタンド観戦:無料 ※試合中はアリーナへの入場ができません。

■参加プロレス選手

クリス・ブルックス、アントーニオ本多、正田壮史、上野勇希、MAO、青木真也、男色ディーノ、須見和馬、平田一喜、納谷幸男、高鹿佑也、石田有輝

【対戦カード】

エニウェアフォールスペシャル6人タッグマッチ

クリス・ブルックス&アントーニオ本多&正田壮史 vs 上野勇希&MAO&青木真也

シングルマッチ

平田一喜 vs 納谷幸男高鹿佑也 vs 石田有輝男色ディーノ vs 須見和馬

●3/2(日)デイ開催 東京女子プロレス

■実施場所

アリーナ

■実施時間

3月2日(日)デイ レース間に複数実施

■観戦料金

アリーナ観戦:有料 ※座席によって料金が異なります。

スタンド観戦:無料 ※試合中はアリーナへの入場ができません。

■参加プロレス選手

中島翔子、七瀬千花、鈴芽、高見汐珠、瑞希、上原わかな、辰巳リカ、猫はるな、愛野ユキ、原宿ぽむ、山下実優、伊藤麻希、らく、渡辺未詩、宮本もか、芦田美歩

20分一本勝負

山下実優&伊藤麻希&らく vs 渡辺未詩&宮本もか&芦田美歩

7分一本勝負

辰巳リカ&猫はるな vs 愛野ユキ&原宿ぽむ

3分エキシビジョンマッチ

中島翔子 vs 七瀬千花鈴芽 vs 高見汐珠瑞希 vs 上原わかな

◆プロレス試合観戦チケット販売について

プロレス試合観戦チケット(アリーナ観戦)のご購入は電子チケットサイトLivePoketにて販売いたします。なお入場に際し、別途PIST6観戦チケット(無料)の取得が必要となります。

●販売チケット概要

【販売開始日】

2025年2月21日(金)10:00~

【チケット内容】

【DDT】チケット購入はこちら :https://t.livepocket.jp/e/1253a【東京女子プロレス】チケット購入はこちら :https://t.livepocket.jp/e/uckqw

※各座席シートの詳細はPIST6オフィシャルサイト(https://www.pist6.com/news/202502151143.html)をご確認ください。

※PIST6のレース状況によっては、内容や時刻が変更になる場合がございます。

◆試合観戦以外にもプロレスが楽しめる特別なイベントも開催〈2日間共通〉

無料イベント(デイ/ナイト)

各日、デイ、ナイトで行います。ちびっこプロレス教室をはじめ、プロレス選手によるPIST6予想など、プロレスとPIST6レースを両方楽しめるコンテンツが盛りだくさん!

●ちびっこプロレス教室

ゲスト講師としてプロレス選手をお呼びし、お子様向けにプロレス教室を実施いたします。本物の選手とリングでのプロレス体験は特別な思い出になること間違いなし!

■実施場所

アリーナ

■実施時間

3/1デ イ 12:15~12:35

3/2ナイト 16:35~16:55

■参加料金

無料

■参加対象

満3歳~小学生以下のお客様

※未就学児のお子様は必ず保護者同伴のうえご参加ください。

■参加方法

WEBにて事前申込をお願いします。

先着順となりますので、お早めにお申し込みください。

申込フォームはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQIgD5vR8gXubfyR1dHuGBRs2Kb3Y0ry39dP1kfLQrGcV3pA/viewform)

■申込期限

3月1日参加希望:2月21日(金)12:00~3月1日(土)11:00まで

3月2日参加希望:2月21日(金)12:00~3月2日(日)11:00まで

■持ち物

・動きやすい服装でご参加ください。

・必ず上履きをご持参ください。

■参加プロレス選手

3/1:HARASHIMA選手/中村圭吾選手

3/2:風城ハル選手/凍雅選手

※参加プロレス選手は、急遽変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

●プロレス選手によるPIST6予想

プロレス選手が実況席に登場!当日のイベントやPIST6について語っていただきます!

■実施時間

3/1デ イ 13:10~13:25/14:20~14:40

3/2ナイト 17:25~17:40/18:40~18:55

●応援×運試し!ドリンクゲットチャンスレース

入場時メインエントランスにてご来場いただいた方全員に、くじ引き形式で車番カラー付きのチケットを配布します。見事対象レースにて当たった方には次開催から使えるドリンクチケットをプレゼント!

■実施場所

アリーナ

■実施時間

【3/1】 デイ13:30~13:45/ナイト17:50~18:05

【3/2】 デイ13:30~13:45/ナイト17:50~18:05

●vsプロレス選手予想バトル

お客様チームとプロレス選手チーム対抗のPIST6予想対決を実施します。見事プロレス選手に勝利した方には特別なプレゼントいたします。

■実施場所

アリーナ

■実施時間

【3/1デ イ】13:55~14:10

【3/2ナイト】18:15~18:30

■参加対象

ご来場いただいた方全員(各日先着5名様)

●1着当て応援合戦

プロレス選手と一緒に1着を予想して、選手を応援しよう!プロレスリングに上がって応援できるチャンス!

■実施場所

アリーナ

■実施時間

【3/1デ イ】14:45~15:05

【3/2ナイト】19:05~19:25

■参加対象

【3/1デ イ】 小学生以下のお子様

【3/2ナイト】 来場者全員

■定員

2~30名様程度

◆限定プロレスグッズをゲットしよう!〈2日間共通〉

●プロレスグッズガチャ

PIST6公式投票サービスにて2,000円以上投票するとプロレスグッズが当たるガチャがひけます!ハズレなしのガチャになります。

■実施場所

アリーナ

■実施時間

各日 デイ/ナイト

■詳細

・投票は『PIST6公式投票サービス』に限ります。

・ブーススタッフへIDと投票履歴をご提示ください。

・ポイントを含めた\2,000分のご投票につき1回引くことが可能です。

・景品がなくなり次第終了となります。

■景品

A賞:プロレス観戦チケット

B賞:オリジナルタオル

C賞:ポスター

D賞:缶バッジ

E賞:シール

※A賞のプロレス観戦チケットは、各日で内容が異なります。

▼3/1 A賞

【DDTプロレスリング】2025年4月6日(日) 東京・後楽園ホール大会 特別リングサイド席ペアチケット

▼3/2 A賞

【東京女子プロレス】2025年3月16日(日)東京・大田区総合体育館 スタンドSペアチケット

●プロレスグッズ購入者限定特典会

サブエントランスにてグッズを販売いたします。ご購入いただいた方には、選手とのサイン会にご参加いただけます。さらに、当日限定のオリジナルコラボグッズを販売いたします。

■実施場所

サブエントランス

■実施時間

15:50~16:20 ※各インターバルに実施いたします。

■定員

先着80名

■詳細

先着順のため、お早めにグッズをお買い求めください。

※PIST6のレース状況によっては、内容や時刻が変更になる場合がございます。

イベント詳細はこちら :https://www.pist6.com/news/202502151143.html

◆プロレスイベントと同時開催!千葉市の新しいスポーツエンターテイメント「PIST6」

とは?

PIST6とは、2021年10月から千葉のTIPSTARDOME CHIBAにて始まった新たな競輪種目(公営競技)です。今までの競輪とは異なり、オリンピックと同様の国際規格の競技場、国際規格のルールに準じて行われている、新たなスポーツエンターテイメントとなります。

PIST6が行われる会場であるTIPSTARDOMEには最新設備が充実。ここでしか味わえない特別なフードやイベントはもちろん、観戦を盛り上げる音響照明設備まで、快適な空間で非日常の体験を味わうことができます。

※PIST6は自転車競技法における250競走という種目で、千葉市が行う250競走の呼称です。

■PIST6公式サイト:https://www.pist6.com/top(https://www.pist6.com/top)

■PIST6公式投票サイト:https://www.bet.pist6.com/top(https://www.bet.pist6.com/top)

■X(Twitter)公式: https://twitter.com/pist6_official(https://twitter.com/pist6_official)

■LINE公式:https://lin.ee/ZJIKXFi(https://lin.ee/ZJIKXFi)

■Instagram公式: https://www.instagram.com/pist6_official/(https://www.instagram.com/pist6_official/)

■Youtube公式: https://www.youtube.com/channel/UC7ZGw184pJdsFCXfsXXXO-A(https://www.youtube.com/channel/UC7ZGw184pJdsFCXfsXXXO-A)