月刊「ディズニーファン」４月号は東京ディズニーリゾート(R)春のイベント速報！　パークチケットも当たる創刊35周年記念大プレゼント、「イッツ・ア・スウィーツフルタイム！」ポストカードも！　２月25日発売

株式会社講談社

月刊「ディズニーファン」4月号は、4月8日から東京ディズニーリゾート(R)で始まる春のスペシャルイベントの情報を、いち早くお届けします! 東京ディズニーランド(R)のディズニー・パルパルーザ第4弾「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」、東京ディズニーシー(R)の「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」と「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」。それぞれ、どんな体験ができるのかわかりやすくご紹介。もう春が待ちきれません!

ディズニーファン創刊35周年を記念したスペシャルな企画も満載! 記念の大プレゼントは第3弾! パークチケットが20組40名に当たるほか、ミニーマウスをモチーフにしたさまざまなグッズをプレゼントします。

読者のみなさんの投票でアルバムの収録曲を決める企画「ディズニーファン35周年記念 読者が選ぶディズニー音楽 Best of the Best みんなの投票でアルバムを作ろう!」はいよいよ投票開始! 好きなディズニー音楽への投票をお待ちしています!

さらに、今年25周年を迎えるディズニーアンバサダーホテルでおすすめの2つの宿泊プランをレポートしてくれる、読者レポーターを募集します! ふるってご応募ください。

スペシャルとじ込み企画は「イッツ・ア・スウィーツフルタイム!」オリジナルポストカード! 東京ディズニーランドで開催中の「ディズニー・パルパルーザ」第3弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」から、パレード「イッツ・ア・スウィーツフルタイム!」のすてきなシーンをポストカードにしました。パレードの見どころを徹底解説した特集といっしょにお楽しみください。

人気の新テーマポート、ファンタジースプリングスもまだまだ深掘り! 今月は、ピーターパンのネバーランドにあるレストラン「ルックアウト・クックアウト」をピックアップし、徹底的に紹介します。

6月30日まで実施中の「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」もさらに詳しくご紹介! グルートをはじめ、マーベル・ユニバースの仲間たちの登場シーンをたっぷりお見せします。

そして、お得で便利にディズニーファンが読める「年間定期購読」の、うれしい特典が新しくなりました! しかも創刊35周年期間中は1年間で合計400名様にパークチケットが当たるキャンペーンを実施中。ほかにも特別な体験のチャンスをご用意しています。今がお申し込みのチャンスです!

その他、誕生日にちなんだチップとデールの特集や、パークで作れるオリジナルグッズ、春の花々など、東京ディズニーリゾートに関する企画が満載! 中間淳太さんがキャストを取材する隔号連載の今 回は「カントリーベア・シアター」です!

実写版『白雪姫』の速報やアニメーション版『白雪姫』の魅力解説、『シュガー・ラッシュ』にちなんだ編集部のオリジナルレシピや、映画に登場するお菓子を集めた「ディズニーファンブック」など、ディズニーファン編集部ならではの企画で、映画とパークの楽しみ方に迫ります!

「ディズニーファン」2025年4月号

全国書店、WEB書店にて、2月25日発売

特別定価:1200円(税込):講談社

●講談社は東京ディズニーランド(R)/東京ディズニーシー(R)のオフィシャルスポンサーです。

(公式HP)http://disneyfan.kodansha.co.jp/

(公式Instagram)https://www.instagram.com/dfan_mag_official/