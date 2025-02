Windows 11ビジネスノートパソコン「Extensa 15」より法人向け15.6型モデルを一挙6機種発売開始！

日本エイサー株式会社

日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:ボブ・セン)は、ビジネススタンダードノートパソコン Extensa(エクステンサ)シリーズより、15.6インチのWindowsノートパソコンを6機種、本日2月21日(金)より発売いたします。OSは全機種 Windows 11 Pro64ビット、CPUには第13世代インテル(R) Core(TM) i5 あるいは i7プロセッサーを搭載。業務環境に応じて最適なスペックをお選びいただけます。

仕事の効率を上げる、ハイパフォーマンス

全機種、インテル(R) Core(TM) i5 1334Uプロセッサーまたは、インテル(R) Core(TM) i7 13620HプロセッサーとSSDストレージ(256GBまたは512GB)を搭載し、静粛性と高いパフォーマンスを発揮。15.6インチのフルHD(1920×1080)ディスプレイは鮮やかな色彩を表現しながらも、まぶしさ・映り込みを軽減します。

軽量性かつ堅牢なビジネスノートPC

作業効率のよい大画面ながら、約1.78kgの軽量ボディを採用。それでいて、MIL-STD810H認証※1の堅牢性も兼ね備えており、どこへでも気兼ねなく持ち運べます。高いパフォーマンスと信頼性を兼ね備えた「Extensa」シリーズは、ビジネスシーンでの効率化をサポートします。

高品質な映像とクリアな音声を実現

HD Webカメラは、暗がりの中でも高品質な画像を捉えることができるAcer TNR(テンポラルノイズリダクション)テクノロジーを搭載。さらに、自分の周囲だけでなく相手のバックグラウンドノイズも抑制することができるAI ノイズ抑制機能を搭載した新世代の Acer PurifiedVoice(TM)で、Web会議やテレワークも快適に行えます。

Microsoft Office 搭載モデルもご用意

ビジネスの現場で欠かせない、Microsoft Office Home & Business 2024※2がインストールされているモデルもお選びいただけます。

豊富な接続でシームレスに

2つのUSB Type-C(3.2Gen2)、2つのUSB Type-A(3.2Gen1)、HDMI、ヘッドセット・スピーカージャック、高速なWi-Fi 6、Bluetooth 5.2など、ビジネスに必要な幅広い接続オプションを採用しています。

安心、充実のメーカー保証

安心してご利用いただけるよう、標準で1年間センドバック保証を付帯。さらに、最長5年間のオプションサービスをご用意しています。 コールセンターおよび修理センターは日本国内に設置され、日本人スタッフが対応いたします。修理期間も、端末をお預かりしてから平均5営業日以内に返却出荷しています。また、必要に応じて延長保証サポート(有料)もお選びいただけます

※1 米国国防総省が制定した軍用製品調達時に使用される基準で、過酷な環境条件に即した実験室による試験規格

※2 Microsoft Office Home & Business 2024(中小企業向け、デジタルアタッチ版)※デジタルライセンス製品であるためライセンスキーカードは添付されていません。64ビット版Microsoft Officeがインストールされています。インターネットへの接続が必要です。再インストールする場合は専用サイトからダウンロードが必要になります。

法人のお客様からのお問い合わせ・お見積りはこちらから:

https://www.biz-dna.jp/

プレスリリースページ:

https://www.acer.com/jp-ja/about/news/20250221

Acerについて

Acer は世界160か国以上で事業を展開するグローバルICTカンパニーです。1976年の創業以来、人々の生活を豊かにするパソコン、モニター、プロジェクター、タブレットなどのハードウェアやソフトウェア、サービスを提供しています。Acerは現在、全世界約7,500人の従業員とともに、“Breaking barriers between people and technology(人とテクノロジーの垣根を壊す)”のミッションのもと、製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。

日本エイサー株式会社について

社名 :日本エイサー株式会社

所在地:東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者:代表取締役社長 袪 國良(ボブ・セン)

公式サイト: https://www.acer.com/

公式facebook: https://www.facebook.com/AcerJapan

公式X :https://www.twitter.com/AcerJapan

Gaming公式X: https://twitter.com/PredatorJPN

公式Instagram: https://www.instagram.com/acer_japan/

Gaming公式Instagram:https://www.instagram.com/predatorgamingjapan/

公式YouTube:https://www.youtube.com/user/AcerJapanChannel

(C) 2024 Acer Inc. All rights reserved. AcerとAcerロゴはAcer Inc.の登録商標です。その他商標、登録商標、サービスマーク等の著作物の著作権は、帰属表明の有無に関わらず、それぞれの権利者に帰属します。発表内容は予告なしに変更または削除されることがありますのであらかじめご了承ください。

(C) 2024 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners. All offers subject to change without notice or obligation and may not be available through all sales channels.