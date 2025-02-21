【5社限定！町工場のDXについて学べる！】大和様（埼玉県北足立郡伊奈町）見学会開催のお知らせ

株式会社テクノア

株式会社テクノア（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：山崎 耕治）が開催する「TECHS見学会」は、生産管理システム「TECHS」シリーズ(https://www.techs-s.com/product#anc1)を導入し、運用されているユーザー様から直接お話を聞くことができる特別なイベントです。

今回見学会を実施する株式会社 大和 様（本社：埼玉県北足立郡伊奈町、代表取締役：有木 宏行 様）では、多品種少量型 部品加工業様向け生産管理システム『TECHS-BK(https://www.techs-s.com/product/techs-bk)』をご導入いただいております。

業種、業態の近い企業様の事例を学び、システムの運用状況や具体的な効果、導入時の苦労話など、現場での経験を通じたお話を聞くことができます。

生産管理システムをご検討中の企業様や、もっとシステムを活用したいとお考えの企業様にオススメのイベントです。

参加可能企業様は5社限定です。参加をご希望の企業様はお早めにお問い合わせください。

TECHS見学会に申し込む :https://www.techs-s.com/event/370

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53131/table/158_1_7a7a90e1e382870ca62c1f1efe3e56ce.jpg ]

■見学会の内容

・町工場のDX（デジタルトランスフォーメーション）について

・工場見学

など

TECHS見学会に申し込む :https://www.techs-s.com/event/370

■ユーザー様情報

商号：株式会社 大和

所在地：埼玉県北足立郡伊奈町

設立：1976年9月16日

従業員数：29名

事業内容：樹脂切削加工

ホームページ：https://j-yamato.co.jp/wordpress/

導入製品：多品種少量型 部品加工業様向け生産管理システム『TECHS-BK(https://www.techs-s.com/product/techs-bk)』

生産スケジューラ 『Seiryu for TECHS-BK(https://www.techs-s.com/product/techs-bk/option)』

『AI類似図面検索(https://www.techs-s.com/product/ai-ruiji)』

■本イベントのお問い合わせ先

テクノア イベント事務局

メールアドレス：seminar@technoa.co.jp

ダイヤルイン：058-206-2314

受付時間：8:30 ～ 17:30

※お問い合わせの際に、イベント名をお教えいただくと、スムーズにご対応可能です。

■会社概要

会社名：株式会社テクノア

代表者：代表取締役 山崎 耕治

本店所在地：岐阜県岐阜市本荘中ノ町8-8-1

設立：1985年10月

資本金：7,280万円

社員数：357名（2024年11月1日現在）

URL：https://www.technoa.co.jp/

事業内容：中小製造業様向けを中心に、医療機関様向け、カスタムECサイト様向けなどの各種パッケージソフトを提供。IT経営コンサルティングや伴走支援型サービスを通じて、お客様のDX実現に貢献。

企業理念：縁があった企業や人々を幸せにする

わたしたちの夢：縁があった企業や人々へ感動サービスを提供し、日本でいちばん『ありがとうの声』が届くIT企業になること

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第54回(2020)グッドカンパニー大賞 グランプリ受賞

第11回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞受賞

※その他の受賞歴

https://www.technoa.co.jp/company/awards/



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