【Re:EDIT by MEISM（リエディバイミズム）】2025SS PRE ORDERが2月20日より遂にスタート

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株式会社ネオグラフィック


MEISM by Re:EDIT コンセプト

MEISM（ミズム）とは
「ME＋ISM」“私主義” という意味。


自分らしく人生を謳歌する時代の変化に敏感なファッションを愛するすべての人へ。
”いくつになっても華やかに輝き続けたい”
自分らしくありながらもワンランク上の「自分」を叶える、デザインと素材にこだわったエイジレスなアイテムをお届けします。


MEISM 2025 Spring Collection について

期間：2025年2月20日正午～2025年2月26日 午前11時59分まで


12,000円以上ご購入で利用できる20％OFFクーポンを配布いたします。





特設ページはこちら :
https://reedit.jp/pages/meism-collection-25spring?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=20250221pr






商品番号：139436


ツイルウエスト切り替えバルーンテーラードベスト


商品ページはこちら :
https://reedit.jp/products/139436?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=20250221pr






商品番号：138847


スムースコットンMロゴビジューモチーフTシャツ


商品ページはこちら :
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商品番号：139451


2WAYツイルサスペンダー付きバックレースアップハイウエストパンツ


商品ページはこちら :
https://reedit.jp/products/139451?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=20250221pr






商品番号：139411


スムースコットンビジューデザインTシャツ


商品ページはこちら :
https://reedit.jp/products/139411?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=20250221pr

商品番号：139364


ジャガードタックバルーンスカート


商品ページはこちら :
https://reedit.jp/products/139364?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=20250221pr






商品番号：138419


フロントフリルボリュームスリーブブラウス


商品ページはこちら :
https://reedit.jp/products/138419?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=20250221pr

商品番号：139240


ラインストーンorパールコットンデニムバギーパンツ


商品ページはこちら :
https://reedit.jp/products/139240?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=20250221pr






商品番号：139439


2WAYギャザーオフショルブラウス


商品ページはこちら :
https://reedit.jp/products/139439?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=20250221pr

商品番号：139451


2WAYツイルサスペンダー付きバックレースアップハイウエストパンツ


商品ページはこちら :
https://reedit.jp/products/139451?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=20250221pr








商品番号：139409


ジャガードペプラムキャミソールオールインワン


商品ページはこちら :
https://reedit.jp/products/139409?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=20250221pr
Re:EDIT について

変化を恐れず時代をリードし続ける、強く、気品高く、輝く女性に寄り添うサステナブルかつエシカルなトレンドファッションアイテムを提案するレディースファッションブランドです。 30代前半～40代の働く女性達＆ママへ向けたアイテムをラインナップしています。


Re:EDIT オンラインストア

https://reedit.jp



■会社概要


【株式会社ネオグラフィック】


設立 ：2006年8月


代表取締役社長 ：工藤 正樹


本社所在地 ：大阪市中央区南久宝寺町四丁目1番2号 御堂筋ダイビル6F


事業内容 ：Eコマース事業・婦人服 製造・小売事業


HP：https://neographic.jp/