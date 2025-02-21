家族で使えるノンケミカルUVミルク『UVミルク for Family』2025年2月28日(金)から数量限定発売いたします。

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株式会社ネイチャーズウェイ

株式会社ネイチャーズウェイ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：萩原吉晃 ）は、


オーガニックスキンケアブランド チャントアチャームから、UVミルク for Familyを


2025年2月28日(金)から数量限定発売いたします。








- 製品概要






UVミルク for Family


100mL 3 ,410 円（税込）


https://www.naturesway.jp/chantacharm/uv-milk-for-family/








https://prtimes.jp/a/?f=d12734-289-0748e2fcb29050037cb6a02350a7a64c.pdf


■リリース内画像は以下のURLからダウンロードをお願いいたします。


<　https://xgf.nu/KfFtg　>


ダウンロード期限：2025年5月29日(木)



公式オンラインページ : https://online.naturesway.jp/chantacharm/


Instagram：https://www.instagram.com/chantacharm_official/