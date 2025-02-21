家族で使えるノンケミカルUVミルク『UVミルク for Family』2025年2月28日(金)から数量限定発売いたします。
株式会社ネイチャーズウェイ
- 製品概要
https://prtimes.jp/a/?f=d12734-289-0748e2fcb29050037cb6a02350a7a64c.pdf
株式会社ネイチャーズウェイ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：萩原吉晃 ）は、
オーガニックスキンケアブランド チャントアチャームから、UVミルク for Familyを
2025年2月28日(金)から数量限定発売いたします。
- 製品概要
UVミルク for Family
100mL 3 ,410 円（税込）
https://www.naturesway.jp/chantacharm/uv-milk-for-family/
https://prtimes.jp/a/?f=d12734-289-0748e2fcb29050037cb6a02350a7a64c.pdf
■リリース内画像は以下のURLからダウンロードをお願いいたします。
< https://xgf.nu/KfFtg >
ダウンロード期限：2025年5月29日(木)
公式オンラインページ : https://online.naturesway.jp/chantacharm/
Instagram：https://www.instagram.com/chantacharm_official/