アクアプラス作品キャラクターの誕生日や記念日をお祝い！2025年3月より「AQUAPLUSアニバーサリーグッズ」プロジェクト始動
株式会社HIKE
株式会社HIKE（本社：東京都新宿区、代表：三上 政高）は、株式会社アクアプラスの作品に登場するキャラクターの誕生日や記念日をお祝いするプロジェクト「AQUAPLUSアニバーサリーグッズ」を2025年3月より開始いたします。キャラクターや発売グッズなどの詳細は、アクアプラス公式X（@AQUAPLUS_JP(https://x.com/AQUAPLUS_JP)）からの続報をお待ちください。
アクアプラスキャラクターの年に一度の大切な日をお祝い
「大勢いるアクアプラスのキャラクターたちの誕生日や記念日を皆でお祝いしたい！」をコンセプトにしたプロジェクトがいよいよ始動します。サービスロゴには、アクアプラスのロゴをリボンモチーフにアレンジした華やかで祝福感のあるデザインを採用。キャラクターの年に一度の大切な日を、一緒にお祝いしましょう。
株式会社アクアプラスについて
株式会社アクアプラス
所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス4階
公式サイト：https://aquaplus.jp/
公式X：https://x.com/AQUAPLUS_JP
代表者：代表取締役 三上 政高
株式会社HIKEについて
株式会社HIKE
所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階
公式サイト：https://hike.inc/
公式X：https://x.com/hike_inc_jp
代表者：代表取締役 三上 政高
※本リリース情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。
(C)HIKE Inc.
(C)AQUAPLUS
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