Kotono Harmony 2024 Replay！琴葉姉妹10周年記念ライブ2025年3月29日より再配信のお知らせ

株式会社エーアイ

高品質AI音声合成エンジン「AITalk(R)」を開発・提供する株式会社エーアイ（本社：東京都文京区、代表取締役社長：廣飯 伸一、証券コード：4388、以下「エーアイ」）は、自社の保有する合成音声キャラクター「琴葉 葵・茜（以下、琴葉姉妹）」の誕生10周年の最後を飾るイベントとして、琴葉姉妹10周年記念公式初ライブ「Kotono Harmony 2024」の再配信をお知らせします。当ライブは2024年4月にクラウドファンディング350％超の達成率にて実施し、好評のうちに終了したものです。

Kotono Harmony 2024 Replay！ 実施概要

2024年4月に開催した琴葉姉妹10周年記念公式初ソロライブを「Kotono Harmony 2024 Replay！ 」として再配信決定！

10周年グランドフィナーレは「Kotono Harmony 2024 Replay！」で盛り上がろう！

- 配信タイトル：琴葉姉妹10周年記念ライブ再配信 Kotono Harmony 2024 Replay！- 配信プラットフォーム：Z-aN ※チケット購入にはメールアドレス登録が必要です- 配信URL：https://www.zan-live.com/live/detail/10566- 販売ページ解禁日時：2025年2月21日（金）12:00- 販売開始日時：2025年2月22日（土）12:00- 販売終了日時：2025年4月29日（火）21:00- 配信開始日時：2025年3月29日（土）19:00- 開場時刻：2025年3月29日（土）18:30- アーカイブ：あり・アーカイブ終了日時：ライブ配信終了後、準備が整い次第～・アーカイブ終了日時：2025年4月29日（火）23:59録画録音の可否：本配信に関して、録音録画は禁止とさせていただきます。但し、放送画面のスクリーンショットの撮影、ならびに撮影した「静止画」の各種SNS、WEBサービスへの投稿は問題ございません。