罠にハマって大ピンチ！私立魔法学校2年生「セリア」がフィギュアで新登場！本日 2月20日(木)よりBfullオンラインショップにて予約開始！

ե奢֥ɡBfull FOTS JAPANפǤϡƤȲϿ Ωˡع2ǯBȡ֥ꥢ1/5ー Ѥߴʥե奢ȯꤤޤ220()16:00ꡢBfullĤECBfull饤󥷥åסURLhttp://www.fots.jp/ˤˤͽճϡ

饤󥷥åסhttps://fots.jp/index.php/products/detail/650

ͽմ֡2025ǯ0220()1600~2025ǯ513()2359

ͥ߻ǤʤΩˡع2ǯΥꥢ

֥󥹥ーƤȲиϤʤɡסȤʤϤġ

ʽʻפƶ­Ƨ줿ԤäƤΤϡƨ褦Τʤ櫤ä――

줿٤­ʿΤϡǿ̤ʤ̵ˤ餵롣

ޤʷ򾷤ʤơġ

ꥸʥե奢Ωˡع2ǯBȡ֥ꥢפ1/5ーե奢ǿо졣

ܥ󤬲İーーԤդȤ᤯졢餫ȽΥーĤˡ

βȡ̤νִ֤ɥޥå˱Фー򡢤ʤμ긵Ǵǽޤ󤫡

̿Ϻ̿ܤ򻣱ƤーǤºݤʤȤ¿ۤʤǽޤ

ȯɽߤξǤ̤λˤꡢѹߤȤʤ礬ޤ餫ᤴλ

ʾ

̾ ƤȲϿ Ωˡع2ǯB ꥢ 1/5ーѤߴʥե奢

ー 1/5ー 194

\22,000(ǹ\24,200)

PMMA,PUresinѤߴ

ͽ󳫻 2025ǯ220()1600

ͽ 2025ǯ513()2359

ȯ 2025ǯ08ȯͽ

ϥ

Bfull饤󥷥åסΥ͡ƾŹͤꤪꤤ夲ޤ

Customers outside of Japan can purchase from this EC site.

ZenMarket

https://zenmarket.jp/ja/s/bfull/4573517461030

ʤˤĤƤΤ䡢˾ϡーޤǤꤤޤ

䤤碌 https://www.fots.jp/contact

Ϣ

