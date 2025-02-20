熱望を受け新設！「第1回 医療DX・IT EXPO」をメディカルジャパン内にて開催＠インテックス大阪

RX Japan 株式会社

RX Japan株式会社は、第１回 医療DX・IT EXPO［大阪］を３月５日(水)～７日(金)の3日間、インテックス大阪にて開催いたします。

デジタル・システムの進化、人材確保・人材不足の中で、医療分野でもDX化は

急務と言われています。

医療DX・IT EXPOでは、電子カルテ、地域連携システム、オンライン診療、配送ロボット、

AI問診など様々なDX化支援・システム・サービスを見ることが出来ます。

展示会場内のセミナー会場では、医療DX・IT EXPO出展社によるオープンピッチセミナーも併催。

ぜひ本展にて、医療DXの最新情報をご取材いただき、

視聴者や読者へ情報をお伝えください。

展示会の詳細を見る＞＞ :https://www.medical-jpn.jp/hub/ja-jp/lp-inv/hdx.html?co=hub_fv【本展を取材するメリット】

１、一度に400社*の製品をリサーチして、その場で取材できる

（*医療DX・IT EXPOと同時開催展の総出展社数）

２、アメリカ、中国、シンガポールなど10ヵ国の海外製品も取材できる

３、デモ体験で動きのある画が取れる！同時にその場でコメント取りも可能

取材のお申込はこちらから＞＞ :https://www.medical-jpn.jp/osaka/ja-jp/register.html?ct=U2FsdGVkX18yJgUeWjcsxjqQGZjkPAQNXa60llCuZfg=

【医療DX・IT EXPOのおすすめ製品＆セミナー】出展社：ウィーメックス（株）クラウド型電子カルテシステム

25年の試行×実績から生まれた本当に使いやすいレセコン一体型のクラウド型電子カルテ。200名以上の開業医への調査で培ったシンプルなUIは、初めてでも直感的に使いやすく、スピーディーに入力できる設計で「医師やスタッフの業務を最大限効率化できる」ユーザー体験を提供します。

出展社：シライ電子工業（株）配送ロボット”GOGO"

自立配送型のロボットです。GOGOも自動でエレベーターに乗降りすることができ、目的地に到着すれば、自動で内線を鳴らすことも出来ます。病院での導入実績もあり、ロボット自身の走行性や安定性は問題ないことを確認頂いております。

本製品より小さいサイズのロボット、「多機能ロボットUP」もございます。せひ会場でお試しください。

藤田医科大学病院の病院長が登壇！

「スマートホスピタル実現に向けた施策と現場の対応、今後の課題」と題して藤田医科大学病院の白木病院長にご講演いただきます。

医療DXとして、搬送ロボット、AI診断、遠隔手術等、スマートホスピタル実現に向けた自院での取り組みを紹介いただきます。

講演日時：3/6（木）15時～16時

▼セミナー詳細はこちら

＞＞ https://biz.q-pass.jp/f/10792/medical_seminar25(https://biz.q-pass.jp/f/10792/medical_seminar25)

藤田医科大学病院 病院長 白木 良一 氏主催：CBnews病院ＤＸアワード2025 表彰式

あなたの1票で病院ＤＸアワード大賞が決まる！

病院ＤＸアワードは、病院ＤＸに貢献する製品・サービスを表彰する式典です。審査員による豪華なトークセッションもあり。

開催日時：3/5（水）11時～13時

その他にも、医療DXに関する製品・セミナー多数！

ぜひ会場に足をお運びください。

取材のお申込はこちらから＞＞ :https://www.medical-jpn.jp/osaka/ja-jp/register.html?ct=U2FsdGVkX18yJgUeWjcsxjqQGZjkPAQNXa60llCuZfg=

展示会開催概要

第１回 医療DX・IT EXPO【大阪】とは、電子カルテ、地域連携システム、オンライン診療、配送ロボット、AI問診など様々なDX化支援・システム・サービスが一堂に出展する医療・介護・ヘルスケアの展示会です。

※第11回メディカルジャパン大阪（医療・介護・薬局week）内で開催。

会 期 ：2025月3月5日(水)～7日(金) 10時～17時

会場：インテックス大阪

共催：(一社)日本病院会、(一社)日本介護協会、

（公社）大阪介護老人保健施設協会

特別協力：関西広域連合

主催 ：RX Japan株式会社- 主催者情報RX Japan株式会社〒104-0028東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階