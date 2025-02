国内最大規模の学生SDGsアワード『第３回 BEST SDGs AWARD for University 』の開催が決定！特別審査員にIKKO氏、石丸伸二氏が登壇！

株式会社Banksy

『BEST SDGs AWARD for University』公式ロゴ

THAT'S FASHION WEEKEND実行委員会(所在地:長野県軽井沢町、代表:菅野充)は2025年2月25日(火)『第3回 BEST SDGs AWARD for University』をトンネル東京(セガサミーホールディングス株式会社本社)にて開催する。本アワードは『学生×企業』で未来をデザイン!をテーマに、全国のSDGsに関わる活動を行う大学生にスポットライトが当たる場を創出することを目的に設立された。

全国70大学のSDGsに関わる学生団体を公式サイトにて紹介。それぞれの学生団体が制作した資料や3分間のプレゼンテーションを基に審査を行い、7つの学生団体が決勝に進出した。最終選考会では学生がプレゼンテーションを行い、SDGsを体現する企業や行政、著名人が審査員となり授賞式を行う。

アワード開催後には、様々な業界の優良企業と全国の大学生が直接繋がれる交流会を開催する。



■ 特別審査員

『第3回 BEST SDGs AWARD for University』 の特別審査員はIKKO氏、石丸伸二氏に決定!

『第3回 BEST SDGs AWARD for University』 特別審査員/IKKO氏『第3回 BEST SDGs AWARD for University』 特別審査員/石丸伸二氏



■ 審査員

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課脱炭素ライフスタイル推進室 金井塚 彩乃

株式会社博報堂 アクティベーションディレクター 畑 泰介

株式会社マイナビ 就職情報事業本部 大学支援推進統括部 久保 潤一郎

■ 決勝に進出する学生団体

Rethink Fashion Waseda (ReF)/早稲田大学

学生団体なみまち/上智大学

香川大学学生ESDプロジェクトSteeeP/香川大学

東京大学UNiTe/東京大学

Keio Fashion Creator/慶應義塾大学

学生NGO ALPHA/東京外国語大学

WAKAZO/大阪医科薬科大学

■ブース出展企業

株式会社ボーダレス・ジャパン/イーレックス株式会社/株式会社Banksy/株式会社アナログPR/株式会社SIMPS JAPAN/LRM株式会社/一般社団法人日本オンラインエステティック協会/株式会社One’s Will/株式会社マイト/株式会社オンリーストーリー



■ 開催概要

タイトル:第3回 BEST SDGs AWARD for University

開催日程:2025年2月25日(火)

会場:トンネル東京(セガサミーホールディングス株式会社本社)

住所:東京都品川区西品川1丁目1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー 9階

公式サイト:https://thatsfashionweekend.com/sdgs-award

■ イベントプログラム

1部:15:00~17:00

学生のプレゼンテーション

学生と特別審査員のトークショー

『第3回 BEST SDGs AWARD for University 授賞式

2部:17:30~19:00

学生と企業の交流会

■ 観覧の学生募集

『第3回 BEST SDGs AWARD for University』ではSDGsに関心があり、企業と直接繋がりたい学生の参加を募集しております。企業への協業の提案や全国から集まった大学生と繋がることができ、新たな視点や刺激を得られる貴重な機会となっております。

参加ご希望の方は、以下フォームより申込みをお願い致します。

【参加申込みフォーム】

https://forms.gle/gQbEiuMdC8Z2sqTk7

『第3回 BEST SDGs AWARD for University』 公式ビジュアル

【運営団体】

主催:THAT'S FASHION WEEKEND実行委員会

事務局:株式会社Banksy

所在地:長野県北佐久郡軽井沢町長倉5516-35

公式サイト:https://bksy.co.jp/