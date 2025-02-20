博多地区の銘品蔵限定「博多通りもん×キューポちゃん」を発売します！
株式会社 明月堂と九州旅客鉄道株式会社は、この度明月堂の人気商品である「博多西洋和菓子『博多通
りもん』」と、JR 九州のポイント「JR キューポ」のインフルエンサーを目指す妖精「キューポちゃん」とのコラボ商品を販売いたします。
九州のイイモノを豊富に取り揃えた魅力満載のお土産セレクトショップである銘品蔵での限定販売で
す。
また、販売期間中は「博多通りもん×キューポちゃん」購入時に使用できるおトクな JR キューポアプ
リポイント付与クーポンをアプリ内で配布します。
この機会に、是非「博多通りもん×キューポちゃん」をお買い求めください。
- 【博多通りもん×キューポちゃん】販売について
■販売期間
2025年2月21日(金)～2025年3月20日(木・祝)
※無くなり次第終了となります。
■販売店舗 銘品蔵７店舗
・博多銘品蔵 博多口店
・博多銘品蔵 筑紫口店
・博多銘品蔵 博多駅中央店
・博多銘品蔵 新幹線博多駅店
・Hakata銘品蔵 デイトス店
・姪浜銘品蔵
・博多銘品蔵ベイサイドプレイス店
※店舗詳細 https://www.jr-retail.co.jp/business/meihingura/#meihingura
■商品仕様
博多通りもん（８個入り）コラボ限定パッケージ
価格：1,350円（税込）
- JRキューポアプリポイント付与クーポンについて
■クーポン内容
【博多通りもん×キューポちゃん】ご購入時限定100ポイント付与クーポン
■ご利用可能期間
2025年2月21日(金)～2025年3月20日(木・祝)
■特典内容
クーポンご利用の翌日以降に100ポイントを付与
■ご利用条件
博多地区の銘品蔵にて、【博多通りもん×キューポちゃん】ご購入の際にご利用いただけます。
その他詳しいご案内はJRキューポアプリでご確認ください
▼JRキューポアプリのダウンロードはこちら
https://www.jrkyushu.co.jp/jrkyupoapp/redirect/?utm_source=prtimes&utm_medium=news(https://www.jrkyushu.co.jp/jrkyupoapp/redirect/?utm_source=prtimes&utm_medium=news)