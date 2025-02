¾®¼¼Å¯ºÈ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡ØTK LEGENDARY WORKS¡Ù¤¬ÄÉ²Ã¸ø±é·èÄê～¾®¼¼Å¯ºÈ¡õÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Ë¤è¤ëÅÁÀâ¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò20Æü¤Ë¤â³«ºÅ～

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

当社の理念「価値創造経営の力で、もう一度豊かになる」のもと、THE WHY HOW DO COMPANY株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:岩尾俊兵、証券コード:3823、以下「ワイハウ社」という)の子会社Pavilions株式会社(東京都港区、代表取締役:小室哲哉)およびSOUND PORT株式会社(東京都港区、代表取締役:小室哲哉)は、「ジゴロック2025」において4月20日(日)に特別企画『TK LEGENDARY WORKS』の追加公演を実施することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

特別企画概要

ジゴロックだけの豪華ステージ「TK LEGENDARY WORKS」。小室哲哉&中森明菜に加え、大反響の【Aicong】【n.SSign】も出演決定!さらに【OVAL SISTEM】も追加発表。中森明菜は両日とも「DESIRE -情熱-」「愛撫」を含む名曲揃いのセットリストで参戦いたします。

出演アーティスト

DAY1(4月19日)

メインステージ:

- ALI- ウルフルズ- コレサワ- SIX LOUNGE- 水曜日のカンパネラ- スキマスイッチ- LET ME KNOW

TK LEGENDARY WORKS:

- 小室哲哉- 中森明菜- 鈴木亜美- 氷川きよし+KIINA.- Aicong- n.SSign- OVAL SISTEM(NEW)

DAY2(4月20日)

メインステージ:

- 打首獄門同好会- ORANGE RANGE- かりゆし58- 電気グルーヴ- Novel Core- MAZZEL- マルシィ

TK LEGENDARY WORKS:

- 小室哲哉(NEW)- 中森明菜(NEW)- Aicong(NEW)- n.SSign(NEW)- OVAL SISTEM(NEW)

イベント概要

- イベント名:ジゴロック2025 ~大分"地獄極楽"ROCK FESTIVAL~ supported by ニカソー- 日程:2025年4月19日(土)・20日(日)- 会場:大分県大分市・大分スポーツ公園- 開場/開演:9:30 / 11:00

チケット情報

- 極楽チケット(VIP):38,000円- 2日通し券:18,000円- 1日券:9,500円- 中高生1日券:4,000円- 駐車券:各種2,000円・3,000円(利用時間7:00~22:00予定) ※好評販売中

お問い合わせ先

- 一般の方:キョードー西日本 0570-09-2424(11:00~15:00 日曜/祝日休)- 報道関係者:TOSテレビ大分 営業部 097-537-5515

【Pavilions 株式会社】

所在地:東京都港区

代表者:代表取締役 小室 哲哉

事業内容:音楽、エンターテインメント事業の企画制作等

【株式会社 SOUND PORT】

所在地:東京都港区

代表者:代表取締役 小室 哲哉

事業内容:著作権、出版権、特許権、商標権等の保有及び管理等

【THE WHY HOW DO COMPANY株式会社について】

ワイハウは「WHY(我々はなぜ生きているのか)」と「HOW(どのように生きるのか)」を追求し、企業の持続的な成長と社会への新たな価値創出を支援する企業です。子会社の運営を通じて得たノウハウを基にした「泥臭い」経営コンサルティング、「泥にまみれてお客様の期待に応える」新規事業の立ち上げ支援、「一緒に泥をかぶる」子会社への経営指導など、多岐にわたるサービスを提供しています。

所在地:東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル

設立:2004年7月 上場:2006年10月 東証スタンダード(3823)

代表者:代表取締役社長 岩尾 俊兵

事業内容:価値創造ソリューション、子会社への経営指導

URL: https://twhdc.co.jp