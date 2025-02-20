¾®¼¼Å¯ºÈ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡ØTK LEGENDARY WORKS¡Ù¤¬ÄÉ²Ã¸ø±é·èÄê～¾®¼¼Å¯ºÈ¡õÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Ë¤è¤ëÅÁÀâ¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò20Æü¤Ë¤â³«ºÅ～
Åö¼Ò¤ÎÍýÇ°¡Ö²ÁÃÍÁÏÂ¤·Ð±Ä¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙË¤«¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Î¤â¤È¡¢THE WHY HOW DO COMPANY³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´äÈø½ÓÊ¼¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3823¡¢°Ê²¼¡Ö¥ï¥¤¥Ï¥¦¼Ò¡×¤È¤¤¤¦¡Ë¤Î»Ò²ñ¼ÒPavilions³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®¼¼Å¯ºÈ¡Ë¤ª¤è¤ÓSOUND PORT³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®¼¼Å¯ºÈ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥´¥í¥Ã¥¯2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ£´·î20Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÆÃÊÌ´ë²è¡ØTK LEGENDARY WORKS¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌ´ë²è³µÍ×
¥¸¥´¥í¥Ã¥¯¤À¤±¤Î¹ë²Ú¥¹¥Æー¥¸¡ÖTK LEGENDARY WORKS¡×¡£¾®¼¼Å¯ºÈ¡õÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂçÈ¿¶Á¤Î¡ÚAicong¡Û¡Ún.SSign¡Û¤â½Ð±é·èÄê¡ª¤µ¤é¤Ë¡ÚOVAL SISTEM¡Û¤âÄÉ²ÃÈ¯É½¡£Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤ÏÎ¾Æü¤È¤â¡ÖDESIRE -¾ðÇ®-¡×¡Ö°¦Éï¡×¤ò´Þ¤àÌ¾¶ÊÂ·¤¤¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç»²Àï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È
DAY1¡Ê4·î19Æü¡Ë
¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¡§
- ALI
- ¥¦¥ë¥Õ¥ë¥º
- ¥³¥ì¥µ¥ï
- SIX LOUNGE
- ¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é
- ¥¹¥¥Þ¥¹¥¤¥Ã¥Á
- LET ME KNOW
TK LEGENDARY WORKS¡§
- ¾®¼¼Å¯ºÈ
- Ãæ¿¹ÌÀºÚ
- ÎëÌÚ°¡Èþ
- É¹Àî¤¤è¤·+KIINA.
- Aicong
- n.SSign
- OVAL SISTEM(NEW)
DAY2¡Ê4·î20Æü¡Ë
¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¡§
- ÂÇ¼ó¹öÌçÆ±¹¥²ñ
- ORANGE RANGE
- ¤«¤ê¤æ¤·58
- ÅÅµ¤¥°¥ëー¥ô
- Novel Core
- MAZZEL
- ¥Þ¥ë¥·¥£
TK LEGENDARY WORKS¡§
- ¾®¼¼Å¯ºÈ(NEW)
- Ãæ¿¹ÌÀºÚ(NEW)
- Aicong(NEW)
- n.SSign(NEW)
- OVAL SISTEM(NEW)
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
- ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¥¸¥´¥í¥Ã¥¯2025 ～ÂçÊ¬"ÃÏ¹ö¶Ë³Ú"ROCK FESTIVAL～ supported by ¥Ë¥«¥½ー
- ÆüÄø¡§2025Ç¯4·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦20Æü¡ÊÆü¡Ë
- ²ñ¾ì¡§ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¡¦ÂçÊ¬¥¹¥Ýー¥Ä¸ø±à
- ³«¾ì/³«±é¡§9:30 / 11:00
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
- ¶Ë³Ú¥Á¥±¥Ã¥È¡ÊVIP¡Ë¡§38,000±ß
- 2ÆüÄÌ¤··ô¡§18,000±ß
- 1Æü·ô¡§9,500±ß
- Ãæ¹âÀ¸1Æü·ô¡§4,000±ß
- Ãó¼Ö·ô¡§³Æ¼ï2,000±ß¡¦3,000±ß¡ÊÍøÍÑ»þ´Ö7:00～22:00Í½Äê¡Ë ¢¨¹¥É¾ÈÎÇäÃæ
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
- °ìÈÌ¤ÎÊý¡§¥¥çー¥ÉーÀ¾ÆüËÜ 0570-09-2424¡Ê11:00～15:00 ÆüÍË/½ËÆüµÙ¡Ë
- ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¡§TOS¥Æ¥ì¥ÓÂçÊ¬ ±Ä¶ÈÉô 097-537-5515
¡ÚPavilions ³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®¼¼ Å¯ºÈ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²»³Ú¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ö¶È¤Î´ë²èÀ©ºîÅù
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò SOUND PORT¡Û
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®¼¼ Å¯ºÈ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ãøºî¸¢¡¢½ÐÈÇ¸¢¡¢ÆÃµö¸¢¡¢¾¦É¸¸¢Åù¤ÎÊÝÍµÚ¤Ó´ÉÍýÅù
¡ÚTHE WHY HOW DO COMPANY³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥ï¥¤¥Ï¥¦¤Ï¡ÖWHY¡Ê²æ¡¹¤Ï¤Ê¤¼À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ë¡×¤È¡ÖHOW¡Ê¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤ë¤Î¤«¡Ë¡×¤òÄÉµá¤·¡¢´ë¶È¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤È¼Ò²ñ¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£»Ò²ñ¼Ò¤Î±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¡ÖÅ¥½¤¤¡×·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¡ÖÅ¥¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¡×¿·µ¬»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²»Ù±ç¡¢¡Ö°ì½ï¤ËÅ¥¤ò¤«¤Ö¤ë¡×»Ò²ñ¼Ò¤Ø¤Î·Ð±Ä»ØÆ³¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è°¦½»Ä®22¡¡Âè£³»³ÅÄ¥Ó¥ë
ÀßÎ©¡§2004Ç¯7·î¡¡¡¡¡¡¾å¾ì¡§2006Ç¯10·î¡¡Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡Ê3823¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡´äÈø¡¡½ÓÊ¼
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²ÁÃÍÁÏÂ¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢»Ò²ñ¼Ò¤Ø¤Î·Ð±Ä»ØÆ³
URL: https://twhdc.co.jp