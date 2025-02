当社完全子会社WHDCアクロディア、「笑にゃん日和」でどうぶつ基金へ寄付～動画視聴で保護猫支援～

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

「価値創造経営の力で、もう一度豊かになる」を理念とするTHE WHY HOW DO COMPANY株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:岩尾俊兵、証券コード:3823、以下「ワイハウ」)の完全子会社であるWHDCアクロディア株式会社(東京都新宿区、代表取締役社長 窪田圭一)は、保護ネコ応援プロジェクト「笑にゃん日和」のCSR活動費として、毎月5万円、計15万円を公益財団法人どうぶつ基金(以下、どうぶつ基金)へ寄付いたしました。

WHDCアクロディア株式会社は、2025年1月から開始した保護ネコ応援プロジェクト「笑にゃん日和」の活動の一環として、どうぶつ基金へ15万円の寄付を実施しました。「笑にゃん日和」プロジェクトでは、保護猫たちの動画配信を通じた収益の一部を、保護猫活動団体や動物愛護団体へ寄付しています。このたび、アクロディアの保護猫プロジェクトのCSR活動費として、毎月5万円、総額15万円をどうぶつ基金へ寄付することといたしました。

「笑にゃん日和」は、人とペットの共生を目指し、保護猫活動に取り組む団体を支援するプロジェクトです。保護猫活動団体「笑にゃんこ王国」(埼玉県秩父市)と協力し、保護猫たちの日常や魅力を伝える動画を制作・配信しています。動画の視聴が、保護猫たちの支援につながる仕組みとなっています。

今回の寄付金は、どうぶつ基金が推進する「さくらねこTNR(Trap Neuter Return)」活動(不妊手術を実施することで繁殖を防止する活動)や、新たな飼い主を探す活動など、猫の命を救うための活動に役立てられます。

WHDCアクロディアでは、「笑にゃん日和」プロジェクトを通じた継続的な支援を重視しており、今後も毎月、売上の一部を保護猫活動に寄付していく予定です。

WHDCアクロディア株式会社 代表取締役社長 窪田圭一は、次のように述べています。「『笑にゃん日和』プロジェクトを通じて、多くの方に保護猫たちの現状を知っていただき、支援の輪を広げていきたいと考えています。今回の寄付が、どうぶつ基金様の活動の一助となり、1匹でも多くの猫が幸せになれるよう願っています。」

寄付概要

寄付額:15万円(アクロディアの保護猫プロジェクトCSR活動費)

内訳:毎月5万円 × 3ヶ月

寄付先:公益財団法人どうぶつ基金

使途:さくらねこTNR活動、里親探し活動など

団体概要

公益財団法人どうぶつ基金

所在地:〒659-0004 兵庫県芦屋市奥池南町71-7

設立:昭和63年6月21日(1988年6月21日)

URL:https://www.doubutukikin.or.jp/

紹介:

どうぶつ基金は、「いきものが自由でしあわせ」を理念とし、さまざまな動物が、人や自然と自由に幸せに共生することができる世の中を目指しています。犬や猫の不妊手術奨励事業、動物愛護思想の普及啓発事業などを行い、動物の適正な飼育法の指導・動物愛護思想の普及等を行い、環境衛生の向上と思いやりのある地域社会の建設に寄与することを目的としています。

一般社団法人 笑(ニコ)にゃんこ王国

所在地:埼玉県秩父市下吉田3848-1

設立:2017年6月6日

URL:https://www.nico-nyanko.org/

Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCwSNIL0FG4ucGM3AUW3tV0w/

Instagram:https://www.instagram.com/niconyanko2017/

X:https://x.com/niconyanko2017/

Facebook:https://www.facebook.com/niconyanko/

紹介:秩父の自然豊かな田舎に笑にゃんこ王国はあります。100匹の保護猫達が広いシェルター内を走り回り、皆さんが遊びに来てくださるのを楽しみに待っています。そして里親さんになってくれる方を待っています。

【WHDCアクロディア株式会社】

代表取締役社長:窪田 圭一

所在地:東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル3F

TEL:03-4405-5462

E-mail:kubota@acrodea.co.jp

URL:http://www.acrodea.co.jp/

【THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社】

当社は「WHY(我々はなぜ生きているのか)」と「HOW(どのように生きるのか)」を追求し、企業の持続的な成長と社会への新たな価値創出を支援する企業です。子会社の運営を通じて得たノウハウを基にした「泥臭い」経営コンサルティング、「泥にまみれてお客様の期待に応える」新規事業の立ち上げ支援、「一緒に泥をかぶる」子会社への経営指導など、多岐にわたるサービスを提供しています。

所在地:東京都新宿区愛住町 22 第3山田ビル

設立:2004 年 7 月上場:2006 年 10 月 東証スタンダード(3823)

代表者:代表取締役社長 岩尾 俊兵

事業内容:価値創造ソリューション、子会社への経営指導

URL: https://twhdc.co.jp