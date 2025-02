【KNTV】ディズニープラス独占配信の作品＜第2弾＞4月放送決定！

株式会社ストリームメディアコーポレーション

株式会社ストリームメディアコーポレーション(本社:東京都港区、代表取締役:金 東佑)は自社テレビ局「KNTV/KNTV801」において、4月はディズニープラス独占配信の韓国ドラマ『ファースト・レスポンダーズ 緊急出動チーム』、『刑事ロク 最後の心理戦』、そしてバラエティ番組『ピンク・ライ ~嘘を知っても愛せますか? 』の3作品を放送することを決定いたしました。

キム・レウォン×ソン・ホジュン×コン・スンヨン共演の『ファースト・レスポンダーズ 緊急出動チーム』を4月4日(金)からスタート。緊急事態の最前線で活躍する消防隊や警察官、救急隊員らが、熱いチームプレイで人々を救うために日々奮闘する姿を描く感動のヒューマンドラマ。犯罪者の心理を理解する優秀な刑事役にキム・レウォン、強いリーダーシップを発揮する消防士をソン・ホジュン、患者にいつでも寄り添う心優しい救急隊員をコン・スンヨンが演じます。どうぞお楽しみに!

続いて、イ・ソンミン主演の『刑事ロク 最後の心理戦』は『愛の不時着』のスタジオドラゴンが贈る極上刑事サスペンス!イ・ソンミン演じる定年間近の刑事テクロクが同僚殺害の殺人犯に仕立てられ、真犯人を捕まえるため刑事人生最後の調査に臨みます。テクロクと一緒に事件を追う、もう一人の主人公クク・ジナンをチン・グが演じます。無事に事件を解決し、犯人を捕まえることができるか!?ハラハラする事件の真相とストーリーの行方から目が離せません!4月13日(日)スタートです。

そして、職業、年齢、学歴など、隠したい嘘を1つだけ抱えてピンクハウスに入居した男女の青春リアル恋愛バラエティ『ピンク・ライ ~嘘を知っても愛せますか?』が4月18日(金)からスタート。愛する人の最大の秘密を知ってしまったとき、果たしてお互いは愛し続けられるのか!?キム・ヒチョル(SUPER JUNIOR)、イ・ソンビン、ソン・ウォンソク、ラルラルのMCメンバーにも注目です。

4月もKNTVでどうぞお楽しみください。

■『ファースト・レスポンダーズ 緊急出動チーム』

放送日時 4月4日(金)スタート 毎週(金)午後8:00~10:30 (2話連続) ほか TV初放送

出演者 キム・レウォン、ソン・ホジュン、コン・スンヨンほか

話数 全12話

■『刑事ロク 最後の心理戦』

放送日時 4月13日(日)スタート 毎週(日)午後8:00~10:30 (2話連続) ほか TV初放送

出演者 イ・ソンミン、チン・グ、キョン・スジン、イ・ハクジュほか

話数 全8話

■『ピンク・ライ ~嘘を知っても愛せますか?』

放送日時 4月18日(金)スタート 毎週(金)深夜0:20~2:00 ほか TV初放送

出演者 キム・ヒチョル(SUPER JUNIOR)、イ・ソンビン、ソン・ウォンソク、ラルラル ほか

話数 全12話

