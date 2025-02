日本痛風・尿酸核酸学会から感謝状贈呈

株式会社富士薬品

医薬品の研究開発から製造・販売までを行う複合型医薬品企業の株式会社富士薬品(本社:埼玉県さいたま市 代表取締役社長 高柳 昌幸、以下「富士薬品」)は、2剤の痛風・高尿酸血症治療薬の新薬を創出した専門の医薬品企業として、同領域の医療発展を支援する活動を行っています。

そしてこのたび富士薬品は、2025年2月19日(水)、高尿酸血症・痛風に関する学術機関である一般社団法人日本痛風・尿酸核酸学会(以下、日本痛風・尿酸核酸学会)の若手研究者支援事業(https://www.tukaku.jp/youngresearcher/)への寄附に対して、同学会より感謝状をいただきました。

また、翌2025年2月20日(木)に行われた「第58回日本痛風・尿酸核酸学会総会(https://www.m-toyou.com/tsufu58/ )」において、富士薬品の社員が筆頭著者として執筆した論文が、学会誌「痛風と核酸」の優秀論文賞として表彰されました。

【若手研究者支援事業への寄附について】

左から、日本痛風・尿酸核酸学会 理事長 久留 一郎 先生 (独立行政法人国立病院機構 米子医療センター 病院長)、株式会社富士薬品 代表取締役社長 高柳昌幸

日本痛風・尿酸核酸学会は、尿酸・プリン体・ピリミジン体等の核酸関連物質および痛風の科学的な研究や、内外学会との学術交流によって、医学および関連分野の発展に寄与することをめざす一般社団法人です。2022年からは若手研究者支援事業にも取り組んでいます。

こうした中、富士薬品は、痛風・高尿酸血症の治療薬の専門メーカーとしてこれに賛同し、同分野の医療発展を支援すべく、2022年から日本痛風・尿酸核酸学会の若手研究者支援事業に賛同し寄附を行っています。

【富士薬品の痛風・高尿酸血症の領域における取り組み】

富士薬品は、異なる作用機序を持つ2剤の痛風・高尿酸血症治療薬「トピロキソスタット(品名:トピロリック(R)錠)」と「ドチヌラド(品名:ユリス(R)錠)」を自社にて創出した、痛風・高尿酸血症治療薬の専門メーカーです。「ドチヌラド」を世界へと広めるべくライセンス活動や、WebサイトやYouTube動画、LINE公式アカウントといったデジタルを活用した高尿酸血症の疾患啓発にも取り組んでいます。

また、高尿酸血症に関する研究論文にも取り組んでおり、本日2月20日に行われた第58回日本痛風・尿酸核酸学会総会において、富士薬品の医薬事業本部 メディカルアフェアーズ部に在籍する社員(執筆当時・富士薬品 総合研究所 研究員)が筆頭著者として発表した論文「Effect of animal diets on urate kinetics in uricase knockout mice」が、学会誌「痛風と核酸」の優秀論文賞として、一般社団法人日本痛風・尿酸核酸学会より表彰されました。

【富士薬品について】

富士薬品は、1930 年富山県富山市における配置薬販売業の創業からスタートし、現在では配置薬販売事業に加えて、ドラッグストア・調剤薬局事業、医薬品製造事業、医薬品研究開発事業、医療用医薬品販売事業を展開する複合型医薬品企業です。スローガン「とどけ、元気。つづけ、元気。」のもと、富士薬品グループ全体で日本全国に 1,271 店(2024 年3月末時点)を展開する「セイムス」ブランドを中心としたドラッグストアと、全国に広がるラストワンマイルを埋める配置薬販売ネットワーク、そして医療用医薬品の研究開発力を生かし、誰もが豊かな人生を送れる社会の実現に向けて、人々の暮らしのあらゆる場面で寄り添い、元気な生活を支え続けてまいります。

【株式会社富士薬品 会社概要】 URL:https://www.fujiyakuhin.co.jp

