すみっコぐらしオリジナルステッカーのプレゼントや、オリジナルグッズが当たる「春のすみっコぐらしキャンペーン」がシャポー・ビーンズ全館にて開催！

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、株式会社ジェイアール東日本都市開発(本社:東京都渋谷区)が運営するシャポー・ビーンズ全館で、「春のすみっコぐらしキャンペーン」が2025年3月3日(月)から3月16日(日)まで開催されることをお知らせします。

シャポー・ビーンズの対象ショップでの期間中のお買い上げで、第1弾キャンペーンではすみっコぐらしオリジナルステッカーのプレゼント、第2弾キャンペーンではすみっコぐらしのオリジナルトートバッグやすみっコぐらしの壁紙などが当たる「春の大抽選会」を実施します。

また、期間中はすみっコぐらしのキャラクターをデザインしたオリジナル館内装飾や、館内でスタンプを集めるとイベント限定グッズが手に入ったり、すみっコたちと一緒に写真撮影ができるお楽しみもあります。

【特設サイト】

https://shapo.jrtk.jp/shapo_sumikkogurashi/

https://beans.jrtk.jp/beans_sumikkogurashi/

1.【 第1弾キャンペーン 】すみっコぐらしオリジナルステッカープレゼント!

シャポー・ビーンズの対象ショップで期間中に、1会計1,500円(税込)以上お買い上げで、すみっコぐらしのオリジナルステッカーをランダムで1枚プレゼント!

【期間】2025年3月3日(月) ~ 3月9日(日)

【対象】シャポー・ビーンズ全館

※ステッカーはお選びいただけません。

※なくなり次第、終了となります。※一部対象外ショップがございます。

2.【 第2弾キャンペーン 】めくって当たる!春の大抽選会

シャポー・ビーンズの対象ショップで期間中に、1会計1,500円(税込)以上お買い上げで、星野リゾート宿泊ギフト券50,000円分(20名さま) 、すみっコぐらしのオリジナルトートバッグ(1,000名さま)、すみっコぐらしの壁紙(80,000名さま)が当たる抽選くじにチャレンジできます。

【期間】2025年3月10日(月) ~ 3月16日(日)

【対象】シャポー・ビーンズ全館

※なくなり次第、終了となります。

※一部対象外ショップがございます。

3.館内が、すみっコぐらしのキャラクターをデザインしたオリジナル館内装飾に!

期間中は、すみっコぐらしのキャラクターをデザインしたオリジナル館内装飾を実施します。

お買い物やお食事のひとときに、春らしい装飾をお楽しみください。

【期間】2025年3月3日(月) ~ 3月16日(日)

【対象】シャポー・ビーンズ全館

館内装飾 ガラスシート画像館内装飾 館内天吊りポスター

4.【 館内でスタンプを集めよう!】すみっコぐらし~すみっコのおべんきょう~

館内でスタンプを集めるとイベント限定のすみっコぐらしのサンバイザーと缶バッジがGETできる!

※画像はイメージです。

■第1回

【実施日】2025年3月8日(土) ・9日(日) 10:00-17:00

【場所】シャポー小岩1F(まちかど広場)、

シャポー本八幡1F(レストランモール タリーズコーヒー前)

■第2回

【実施日】 2025年3月15日(土) ・16日(日) 10:00-17:00

【場所】シャポー市川B1F(みどりのひろば)、シャポー船橋B1F(シャポーひろば)

※参加費は無料です。

※各日先着200名さま限定。定員に達し次第、終了となります。

※第1回と第2回のイベント内容は同じです。

5.【 すみっコたちと写真を撮ろう!】すみっコたちがやってくる ~撮影会~

しろくま・とかげが遊びにくるよ!一緒に写真を撮ろう!

【実施日】2025年3月15日(土)

【時間】 1回目11:00~/2回目13:00~/3回目15:00~

【場所】ビーンズ赤羽 ビーンズテラス ドトールコーヒーショップ前

※参加費は無料です。

※各回先着50組さま限定。

※10時より整理券を会場前にて整理券を配布します。

※1組さま1枚の整理券を配布いたします。

※カメラはご持参ください。

※画像はイメージです。

【キャンペーン対象館】

シャポー

シャポー新小岩・小岩・市川・本八幡・船橋・シャポーロコ平井

・シャポーWEBサイト https://shapo.jrtk.jp/

ビーンズ

ビーンズ阿佐ヶ谷・赤羽・亀有・戸田公園・戸田・武蔵浦和・与野本町・西川口・武蔵中原・武蔵新城・中山・新杉田・保土ヶ谷

・ビーンズWEBサイト https://beans.jrtk.jp/

■すみっコぐらしとは

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。

電車に乗ればすみっコの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっコの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/

●すみっコぐらしの最新情報はSNSをチェック!

グッズやイベント情報を随時更新中!

▼すみっコぐらし通信(San-X ネット)

https://www.san-x.co.jp/sumikko/

▼すみっコぐらし公式X

https://twitter.com/sumikko_335

■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

(C)︎2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.