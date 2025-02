【“知の巨人”ハラリ氏、緊急来日！】東京大学・安田講堂で初の公開イベント決定！　本日より一般申込開始（参加無料・先着順）。

河出書房新社

株式会社河出書房新社(本社:東京都新宿区/代表取締役:小野寺優)は、歴史学者・哲学者のユヴァル・ノア・ハラリ氏の最新刊『NEXUS 情報の人類史(上・人間のネットワーク/下・AI革命)』(柴田裕之訳)の刊行に合わせて、同氏の来日が決定したことを発表します。

そして、2025年3月17日(月)、東京大学・安田講堂で開催されるイベント「デジタル時代の教育と科学の役割」に、ハラリ氏がメインのパネリストとして登壇します。一般申込可能(参加無料・先着順)です。

『NEXUS 情報の人類史』は、2025年3月5日発売です。

世界を代表する“知の巨人”、歴史学者・哲学者、ユヴァル・ノア・ハラリ氏。

ハラリ氏は、2020年のダボス会議への基調講演など世界中の聴衆に向けて講義や講演を行い、『ニューヨーク・タイムズ』紙、『フィナンシャル・タイムズ』紙、『ガーディアン』紙など大手メディアへの寄稿など、現在も世界に向けて発信し続けており、その著作や発言は常に世界から注目されています。

そしてこのたび、東京大学・安田講堂でのイベント「デジタル時代の教育と科学の役割」(2025年3月17日(月)開催)に、ハラリ氏がメインで登壇することが決定しました(詳細下記)。ハラリ氏が参加する、日本で初めての一般公開イベントです。

3月5日に発売されるハラリ氏の待望の書き下ろし最新作『NEXUS 情報の人類史(上・人間のネットワーク/下・AI革命)』は、わたしたちホモ・サピエンスの歴史を「情報ネットワーク」の歴史として読み解きなおし、21世紀における民主主義の危機の原因を、さらに、「AI革命」の真の射程を明確に解説。そして、氏の『サピエンス全史』『ホモ・デウス』『21 Lessons』刊行以降に急浮上した数々の問題に正面から対峙し、「人類はいま何をすべきか」について提言する衝撃の書です。

この『NEXUS 情報の人類史』で取り上げられるテーマを軸に、メディア・ジャーナリズム研究者で東京大学理事・副学長(国際、D&I担当)の林香里氏、人工知能や情報技術と社会の関係について研究する東京大学国際高等研究所東京カレッジの准教授である江間有沙氏が、ハラリ氏とディスカッションを行います。

ハラリ氏が、ここ日本の地でどのようなメッセージを発するのか、世界から注目されるイベントになるはずです。この機会をお見逃しのないよう、是非ご参加ください。

■イベント概要

タイトル:デジタル時代の教育と科学の役割

(英題:The Role of Education and Science in the Digital Age)

日時:2025年3月17日(月) 15:00~16:30(開場:14:00)

会場:東京大学安田講堂(文京区・本郷キャンパス)

東京都文京区本郷7-3-1(最寄駅:本郷三丁目駅、湯島駅、根津駅、東大前駅、春日駅)

入場:無料(但し、事前登録制)

参加申込:2月21日から登録受付開始。

登録申込はリンク先(https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/0317tcevent/reg/)よりお願いします。

募集人数:800名(先着順)

プログラム:開会挨拶/ディスカッション/会場からの質疑応答/閉会挨拶

登壇者:ユヴァル・ノア・ハラリ氏(歴史学者・哲学者)

林 香里氏(東京大学理事・副学長、東京大学大学院情報学環教授)

江間 有沙氏(東京大学国際高等研究所東京カレッジ准教授)

フランツ・ヴァルデンベルガー氏(ドイツ日本研究所所長)【モデレーター】

言語:英語(日本語同時通訳)

共催:東京大学国際高等研究所東京カレッジ、ドイツ日本研究所、河出書房新社

イベントHP(日本語):https://www.tc.u-tokyo.ac.jp/ai1ec_event/14419/

イベントHP(English):https://www.tc.u-tokyo.ac.jp/en/ai1ec_event/14420/

問い合わせ先:東京大学国際高等研究所東京カレッジ 0317event@tc.u-tokyo.ac.jp

イベント参加登録事務局 tcevent@graffiti97.co.jp

■登壇者紹介

ユヴァル・ノア・ハラリ(Yuval Noah Harari)

歴史学者、哲学者。1976年生まれ。オックスフォード大学で中世史、軍事史を専攻して2002年に博士号を取得。現在、エルサレムのヘブライ大学で歴史学を教えるかたわら、ケンブリッジ大学生存リスク研究センターの特別研究員もつとめる。著書『サピエンス全史』『ホモ・デウス』『21 Lessons』、および児童書シリーズ『人類の物語 Unstoppable Us』(以上、河出書房新社)は世界的なベストセラーになっており、ハラリ氏の著作は、世界65の言語で累計4500万部発行されている。社会的インパクトのある教育・ストーリーテリング分野の企業「サピエンシップ」を、夫のイツィク・ヤハヴ氏と共同設立。

林 香里(はやし・かおり)

東京大学理事・副学長(国際、D&I担当)。東京大学大学院情報学環教授。博士(社会情報学)。東京大学Beyond AI 研究推進機構 「AIと社会」創設ディレクター。日本学術会議連携委員。共同通信「現論」筆者、朝日新聞「論壇時評」筆者、BPO放送人権委員会委員、日本マス・コミュニケーション学会理事などを歴任。主著は『ジェンダーで学ぶメディア論』(田中東子と共編著、世界思想社、2023年)、『〈オンナ・コドモ〉のジャーナリズム--ケアの倫理とともに』(岩波書店、2011年)。専門はジャーナリズム/マスメディア研究。

江間有沙(えま・ありさ)

東京大学国際高等研究所東京カレッジ准教授、国立研究開発法人理化学研究所革新知能統合研究センター客員研究員。専門は科学技術社会論(STS)。人工知能やロボットを含む情報技術と社会の関係について研究。内閣府AI戦略会議構成員、国連のAIに関する諮問委員会元メンバーなど、政府、国際機関等のAI関連会議へ多数参画。主著は『AI社会の歩き方--人工知能とどう付き合うか』(化学同人、2019年)、『絵と図で分かるAIと社会--未来をひらく技術とのかかわり方』(技術評論社、2021年)、『分身ロボットとのつきあい方』(岩波書店、2024年)。

フランツ・ヴァルデンベルガー(Franz Waldenberger)

【モデレーター】

ドイツ日本研究所(DIJ)所長。経済学者、ミュンヘン大学日本経済学教授(休職中)。デジタル変革の社会的および認識論的影響を中心に、さまざまな研究プログラムをDIJで実施している。研究分野は、日本の経済と企業統治。

【注意事項】

*客席を含む会場内に、カメラが入る可能性があります。収録される映像や写真は、放送・配信・複製頒布等をする場合があります。あらかじめご了承ください。

ポスター(日本語)Poster(English)

■東京カレッジとは?

東京カレッジは、卓越した学術と研究の国際化を推進する全学組織、東京大学国際高等研究所の一機関です。 2019年に東京大学と海外の研究者・研究機関が連携する中心的な場所として設立されました。「発見の喜び、知の力(Joy of Discovery and Power of Knowledge)の共有」の基本理念のもとに、「2050年の地球と人類社会(The Earth and Human Society in 2050)」に関連する重要な研究課題の推進に尽力しています。

→詳しくはこちら(https://www.tc.u-tokyo.ac.jp/)をご覧ください。

■ドイツ日本研究所とは?

ドイツ日本研究所(DIJ Tokyo)は、マックス・ウェーバー財団の在外ドイツ人文科学研究所の一機関です。東京を拠点とし、現代日本の社会、経済、政治、文化、国際関係に関する知識と理解を深め、人文科学と社会科学の両面からの方法論と理論の適用と発展を活動の目標としています。現在、「日本におけるサステナビリティ」、「デジタル・トランスフォーメーション」、「トランスリージョナル・ジャパン」、という3つの研究クラスターを通じて、この目標を追求しています。

→詳しくはこちら(https://www.dijtokyo.org)をご覧ください。

■『NEXUS 情報の人類史』紹介

『サピエンス全史』を超える衝撃--

“知の巨人”ユヴァル・ノア・ハラリ、6年ぶりの書き下ろし超大作

「ネクサス」(NEXUS)とは?--「つながり」「結びつき」「絆」「中心」「中枢」などの意

石器時代からシリコン時代まで、「組織」(ネットワーク)が力をもたらす

私たち「賢いヒト」(ホモ・サピエンス)は、10万年に及ぶ発明や発見や偉業を経て、途方もない力を身につけた。それにもかかわらず、生態系の崩壊や世界戦争など、存亡にかかわる数々の危機に直面している。

サピエンスが真に賢いのなら、なぜこれほど自滅的なことをするのか?

その答えは、制御しきれないほどの力を生み出す、

大規模な協力のネットワーク--「情報ネットワーク」--の歴史にある。

印刷術やマスメディアは文明に何をもたらしたのか?

そして、まったく新しい情報テクノロジーであるAIは、何を変えるのか?--

石器時代からシリコン時代まで、『サピエンス全史』の著者が、人類の歴史をいま再び新たに語りなおす!

[書誌情報]

書名:NEXUS 情報の人類史(上・人間のネットワーク/下・AI革命)

原題:Nexus : A Brief History of Information Networks from the Stone Age to AI

著者:ユヴァル・ノア・ハラリ

訳者:柴田裕之

仕様:四六判/上製/(上)304ページ、(下)328ページ

発売日: 2025年3月5日(電子書籍も同日配信開始予定)

各巻税込定価:2,200円(各巻本体2,000円)

ISBN:(上)978-4-309-22943-0/(下)978-4-309-22944-7

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309229430/

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309229447/

出版社:河出書房新社

[翻訳者紹介]

柴田裕之(しばた・やすし)

翻訳家。早稲田大学、Earlham College卒業。訳書に、ハラリ『サピエンス全史』『ホモ・デウス』『21 Lessons』のほか、バーツラフ・シュミル『世界の本当の仕組み』(草思社)、ジェレミー・リフキン『レジリエンスの時代』(集英社)、ニーアル・ファーガソン『大惨事(カタストロフィ)の人類史』(東洋経済新報社)など多数。

■本書に関する過去のプレスリリース等

●2025年2月6日 PR TIMES配信

【オードリー・タン、斎藤幸平による帯推薦コメント公開!】“知の巨人”ユヴァル・ノア・ハラリ最新作『NEXUS 情報の人類史』、3月5日発売。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000877.000012754.html

●2025年1月22日 PR TIMES配信

【特別先行公開】“知の巨人”ハラリ氏最新作『NEXUS 情報の人類史』、注目の「目次」と装幀を解禁! 3月5日発売。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000861.000012754.html

●2024年12月23日 PR TIMES配信

【“知の巨人”ユヴァル・ノア・ハラリによる6年ぶり書き下ろし超大作!】『NEXUS 情報の人類史』、2025年3月5日発売決定!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000854.000012754.html

●2024年6月21日 Web河出配信

ユヴァル・ノア・ハラリ最新作『Nexus』刊行決定!

https://web.kawade.co.jp/column/93991/

●2024年2月2日 PR TIMES配信

ユヴァル・ノア・ハラリ、6年ぶりの大型書き下ろし最新作『Nexus』刊行発表! 日本語版出版権を河出書房新社が取得。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000583.000012754.html