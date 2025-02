“イケメンスター”レオ・ロー主演の中国時代劇！「顔心記～シェイプ・オブ・ラブ～」3月3日(月)より日本初放送！

松竹ブロードキャスティング株式会社(C) BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. All rights reserved.

CS放送「衛星劇場」では、中国ドラマ「顔心記~シェイプ・オブ・ラブ~」を、3月3日(月)午後9時より日本初放送します。

「顔が認識できない男」と「他人に変身できるヒロイン」によるラブロマンス時代劇。 “ラブ”ד謎解き”の展開にハマるファンが続出し、本国視聴数10億回を突破、iQIYIが主催するエンタメアワード「2024爱奇艺尖叫之夜」にて年間優秀ドラマ賞を受賞するなど、中国で話題を集めた大ヒット作です。 「霜花の姫~香蜜が咲かせし愛~」などのファンタジー時代劇に出演し “古装男神”の異名を持つ俳優レオ・ローと、「慶余年~麒麟児、現る~」など話題作への出演が続く人気女優ソン・イーが豪華共演しています。ぜひご覧ください。

顔心記~シェイプ・オブ・ラブ~

(C) BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. All rights reserved.

★CS衛星劇場にて、3月3日(月)日本初放送スタート!

毎週(月)午後9:00~11:00他 ※2話連続放送

2024年/中国/全40話

[演出]ユー・ジョンジョン(于中中)

[脚本]フー・ロン(胡蓉)ほか

[出演]レオ・ロー(羅雲熙)、ソン・イー(宋軼)、チェン・ヤオ(陳瑶)、チョン・レイ(丞磊)、ホアン・リーイン(黄日瑩)、グー・ズーチョン(古子成)

国宝級イケメンスター、レオ・ロー主演最新作!

<顔が認識できない男>と<他人に変身できるヒロイン>による本国視聴数10億回突破の大ヒット・ラブロマンス時代劇!

「長月輝伝~愛と救世の輪廻~」レオ・ローと「長風渡~あなたと綴る、運命の縁~」ソン・イーによる、最旬キャスト共演の大ヒット作がついに日本上陸。本国視聴数10億回突破!Webドラマ熱度ランキング総合1位(※猫眼網絡熱度月榜冠軍/24年6月)。各種ランキングを席巻し、iQIYI年間優秀ドラマ賞にも輝いた話題作。斬新なストーリー設定を美しきラブロマンスへと昇華させた名監督の手腕にも注目。

江心白(こうしんはく)役:レオ・ロー(羅雲熙)

顔南星(がんなんせい)役:ソン・イー(宋軼)

桫欏(さら)役:チェン・ヤオ(陳瑶)

商別離(しょうべつり)役:チョン・レイ(丞磊)

佟賽児(とうさいじ)役:ホアン・リーイン(黄日瑩)

柳若騫(りゅうじゃくけん)役:グー・ズーチョン(古子成)

【あらすじ】

郡王の江心白は子供の頃に強く頭を打ったせいで失顔症になってしまった。成人して現在は捕り手の大総捕となった心白は、父が濡れ衣を着せられ死ぬことになった原因の薬でもあり毒でもある禁制の“癸草(きそう)”の撲滅に執念を燃やしていた。そんな中、癸草の捜査のために赴いた河蛮(かばん)の地で、とある事件をきっかけに、心白は流しの女性医者・顔南星と知り合う。しかし、顔南星には人に言えない秘密があった。彼女は月経がくると勝手に老若男女を問わず他人に変身してしまうのだった。<失顔症>と<変身能力>という人には言えない秘密を抱えた2人は、3度結ばれる数奇な運命のもと、癸草の害をこの世から除くために奮闘する。

