NTTテクノクロス、「働きがいのある会社」に4年連続で認定

NTTテクノクロス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:岡 敦子、以下「NTTテクノクロス」)は、Great Place To Work(R) Institute Japan(本社:東京都港区、代表:荒川 陽子)が実施する2025年2月度の「働きがい認定企業」に選出され、4年連続で「働きがいのある会社」に認定されました。

NTTテクノクロスでは、経営基本方針のミッションにもある「持続可能な社会の実現」に向け、人材育成を最重要経営テーマに掲げ、社員の多様な価値観や個性を尊重し、一人ひとりが自分らしくイキイキと働くことができるよう、多様な人材が活躍できる環境づくりに取り組んでいます。

■具体的な取り組み事例

・ キャリアの自律や専門性を高めるための職位や役職に応じて実施される教育プログラムなどに加え、資格取得支援やオンライン学習(技術、ビジネススキル、語学学習)環境の整備等による能力開発の推進

・ コアタイムなしのスーパーフレックスなど、柔軟な働き方を支援する各種制度

・ 育児中や介護中の社員が仕事と両立することを支援するコミュニティ活動

・ 聴覚障がいのある社員との相互理解を図る「ツナガル・ブック(https://www.ntt-tx.co.jp/whatsnew/2023/230518.html)」の社外公開

・ 外国籍社員採用等による、多様な人材が活躍できる環境づくり

・ 若手・中堅社員による施策・商材・事例紹介イベント「多士済々」の開催

・ 組織横断での交流活性化を図る全社イベントの開催(手挙げメンバによる企画・運営参画)、健康増進/意識を高めるウォーキングイベント、社員の一体感を醸成するe-sports大会等を実施

※「働きがいのある会社」実現に向けたNTTテクノクロスの取り組みは、採用ページ( https://www.ntt-tx.co.jp/ri/recruit/ )をご覧ください。



今後もNTTテクノクロスでは、社員のさらなる働きがいの向上を図り、コーポレートメッセージである「Crossing makes the Future.」のもと、NTTの研究所と世界の先進技術を融合し、お客様と未来を共創し続けるソフトウェアリーディングカンパニーを目指して活動していきます。

■ 「働きがい認定企業」について

働く人へのアンケートの結果を基に、一定レベルを超えた会社を、優れた職場文化に基づいた「働きがいのある会社」であることをGreat Place To Work(R) Institute Japanが正式に認定するものです。

■ Great Place To Work(R) Institute Japanについて

Great Place To Work(R) Instituteは、世界約100ヵ国に展開し、「働きがいのある会社」を世界共通の基準で調査・分析、各国のHPや主要メディアなどで発表しています。米国では、1998年より「FORTUNE」を通じて毎年「働きがいのある会社」ランキングを発表しており、同国ではこのランキングに名を連ねることが「一流企業の証」として認められています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place To Work(R) Instituteよりライセンスを受け、Great Place To Work(R) Institute Japan(GPTWジャパン)を運営しています。

