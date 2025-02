＜TM NETWORK 40th Anniversary WOWOW Special Year＞WOWOWでの11カ月にわたる連続特集の最終章を飾る“エピローグ編”を2025年4月に放送・配信！！

株式会社WOWOW

TM NETWORKデビュー40周年を記念した、11カ月にわたる連続特集の最終章を飾る“エピローグ編”。

メンバー3人が40周年、そして未来への想いを熱く語る!

1984年4月21日にデビューし、2024年にデビュー40周年を迎えたTM NETWORK。これを記念してWOWOWでは2024年6月から11カ月にわたる連続特集をお送りしてきたが、その最終章となる“エピローグ編”を2025年4月に放送・配信する。時代を彩ってきた数々の伝説的ライブ、そしてJ-POPの歴史に大きな足跡を残してきた名曲のMV集などを毎月放送・配信し、まさにTM NETWORKの40年の栄光の記録を刻んだ特集をメンバー3人が改めて振り返り、好評を博したオリジナルトーク番組の思い出も大いに語る。さらに、2025年3月~4月に大阪・名古屋・横浜で開催される最新ライブ「TM NETWORK YONMARU+01」についても言及している。最終章にふさわしい特別番組をお楽しみに!

そして、いよいよ2月23日(日・祝)午後9:00からは、2024年を締めくった大晦日の特別公演「TM NETWORK 2024 intelligence Days FANKS inside」をWOWOWで独占放送・配信!さまざまな映像とともに彼らの40周年を特集してきたWOWOWが、後年に語り継がれるであろう一夜の模様をお届けする。

【番組情報】

<TM NETWORK 40th Anniversary WOWOW Special Year>

●TM NETWORK 40th Anniversary WOWOW Special Year ~Epilogue~

4月放送・配信予定

※放送・配信終了後~1カ月間アーカイブ配信あり

●TM NETWORK LIVE TOUR Major Turn-Round 01 -Turn Round Edition-

2月20日(木) 午後11:00~

WOWOWライブで放送/WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後~1カ月間アーカイブ配信あり

●TM NETWORK LIVE TOUR Major Turn-Round 02 -Encore + D.Harada V-Mix Edition-

2月21日(金)午前0:30~

WOWOWライブで放送/WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後~1カ月間アーカイブ配信あり

TM NETWORKが『EXPO』から9年ぶりとなるアルバム『Major Turn-Round』を引っ提げて行なったツアーの映像作品を2本まとめて放送・配信。

収録日:2001年1月19日、20日

収録場所:東京 東京国際フォーラム ホールA

●TM NETWORK 2024 intelligence Days FANKS inside

2月23日(日・祝)午後9:00~

3月22日(土)午後3:00~

WOWOWライブで放送/WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後~1カ月間アーカイブ配信あり

TM NETWORKデビュー40周年プロジェクト進行中!その中から2024年を締めくくった大晦日の特別公演をWOWOWで独占放送・配信!

TM NETWORKは、1984年のデビューから2024年で40年という区切りを迎えた。記念すべき「40th FANKS intelligence Days」ツアーは、デビュー日の4月21日を含むアリーナツアー「YONMARU」までを大成功のもとに完走、大団円を迎えたが、それでも彼らの激走は止まることがなかった。公式HP上で「2024年のTM NETWORKの活動は“年末”に残されている」という宣言とともに発表されたのは、12月31日の「TM NETWORK 2024 intelligence Days FANKS inside」の開催。40年という時の流れを詰め込んで駆け抜けたプロジェクトへの熱い反響に応えて打ち出されたスペシャルな“アンコール”とも言えるだろう。さまざまな映像とともに彼らの40周年を特集してきたWOWOWが、後年に語り継がれるであろう一夜の模様をお届けする!

収録日:2024年12月31日

収録場所:東京 東京ガーデンシアター

●TM NETWORK Music Video Collection 2024

3月12日(水)午前10:45~

WOWOWライブで放送/WOWOWオンデマンドで配信

※アーカイブ配信なし

TM NETWORKの40周年WOWOW特集を記念し、彼らのキャリアを彩るミュージックビデオ特集番組を放送・配信!

楽曲:金曜日のライオン / 1974 / アクシデント / Dragon The Festival / Your Song / Come On Let's Dance / All-Right All-Night / Self Control / Get Wild / Kiss You / Come On Everybody / Just One Victory / Dive Into Your Body / Time To Count Down / Rhythm Red Beat Black / Love Train / Nights Of The Knife / Get Wild Decade Run / 10 Years After / Happiness×3 Loneliness×3 / CASTLE IN THE CLOUDS / WELCOME BACK 2 / I am / LOUD / Alive / Get Wild Continual

撮影:池村隆司

3月12日(水)午後1:00~

WOWOWライブで放送/WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後~1カ月間アーカイブ配信あり

40周年を迎えたTM NETWORKをWOWOWが11カ月間にわたり連続特集。メンバー3人が語る特集全体の予告番組を放送・配信。

Photo:Kayo Sekiguch●TM NETWORK 40th FANKS intelligence Days ~YONMARU~ at K-Arena Yokohama

3月12日(水)午後1:45~

WOWOWライブで放送/WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後~1カ月間アーカイブ配信あり

日本が誇るポップミュージックの歴史をアップデートし続けるTM NETWORK。彼らの最新アリーナツアー最終地となるKアリーナ横浜公演をWOWOW独占放送・配信!

楽曲:Self Control / Maria Club / 1974 / Carry on the Memories / Confession / A Day In The Girl’s Life / Carol’s Theme I / Chase In Labyrinth / Gia Corm Fillippo Dia / In The Forest / Carol’s Theme II / Just One Victory / Coexistence / Whatever Comes / RAINBOW RAINBOW / TK Solo / Get Wild Continual / ACCIDENT / Electric Prophet / intelligence Days

収録日:2024年5月18日、19日

収録場所:神奈川 Kアリーナ横浜

●TM NETWORK CONCERT -Incubation Period-

3月22日(土)午後5:00~

WOWOWライブで放送/WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後~1カ月間アーカイブ配信あり

2012年に4年ぶりに活動を再開したTM NETWORK。彼らが4月に開催した日本武道館公演の模様を放送・配信。

2008年に活動を止めスリープ状態に入ったTM NETWORK。そこから4年、活動を再開した彼らが2012年4月25日に4年半ぶりのシングル「I am」をリリースし、時を同じくして行なった4月24、25日の日本武道館公演の模様を放送・配信する。

2014年のデビュー30周年を前に、この公演を皮切りに30周年プロジェクトの幕が落とされた。コンサートタイトルの“Incubation”は「潜伏」という意味。小室哲哉が語る「地球潜伏30年目を迎えて任務完了となった2014年のTM NETWORKが、タイムマシンで時間を2年間(730日)巻き戻した2012年の話」というコンセプトで制作されたステージは、ヒット曲のオンパレードで進行していく。MCを挟むことなく展開するセットリストに沿って、耳なじみのある曲が洪水のように押し寄せてくる。ぜいたくな時間を感じさせる屈指の名演をお楽しみいただきたい。

収録日:2012年4月24日、25日

収録場所:東京 日本武道館

●TM NETWORK How Do You Crash It?

3月23日(日)午後3:00~

WOWOWライブで放送/WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後~1カ月間アーカイブ配信あり

コロナ禍にアクションを起こしたTM NETWORKの“再起動”。2021~22年に3回にわたって配信された無観客ライブの圧倒的パフォーマンスがよみがえる!

2020年からエンタメ界を襲ったコロナ禍は、多くのアーティストの活動に影響を与えた。そんな中、TM NETWORKが2021年10月9日、12月11日、2022年2月12日と隔月で配信したのが、無観客ライブシリーズ「How Do You Crash It?」である。宇宙船内のような空間で3人が繰り広げるパフォーマンスは、大胆なリアレンジとともに披露され、エンタメシーンの行方が不透明な中、その進化の過程を見せつけ、TM NETWORK健在を知らしめるものであった。

2014年~15年に「TM NETWORK 30th 1984~」と題するツアーやライブで「30周年」をアピールしたTM NETWORKだったが、このプロジェクト以降、活動が凍結されていた彼らにとって「How Do You Crash It?」は、まさしく再起動となるものだった。2020年代初の新曲「How Crash?」をフィーチャーしつつ、時代を縦断するヒットナンバーが驚くような形で再演されるなど、閉塞感のある時代に大きな一石を投じたのだった。この3回にわたる無観客ライブを収めた映像作品を放送・配信する。

●TM NETWORK TOUR 2022 “FANKS intelligence Days” at PIA ARENA MM

3月23日(日)午後6:00~

WOWOWライブで放送/WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後~1カ月間アーカイブ配信あり

7年ぶりのライブツアーを開催したTM NETWORK。待望の有観客ライブツアーを締めくくる、ぴあアリーナMMでの追加公演をWOWOWで放送・配信!

TM NETWORKによる7年ぶりのライブツアーから、追加公演の最終日の模様をお送りする。FANKS(ファン)たち待望の本ツアーは、全公演即日ソールドアウト、早々に追加公演が決定するほどの反響を得た。ツアーコンセプトの“TM NETWORKによるFANKSからの情報(intelligence)収集”に基づいて構成されたステージは、代表曲のみならず、新たなTM NETWORK像をアグレッシブに提示するもの。その先進性は、同年春にNFTを使って限定配信リリースした新曲「Please Heal The World」を事前告知通りオープニングに据えたことにも表われており、常に“時代”を切り開いていくTM NETWORKらしさにほかならなかった。初日をDay1としてスタートしたツアーの最終日Day9。さらに新しい音楽表現を突き詰めていく、彼らの意欲に満ちたステージをお楽しみいただきたい。

収録日:2022年9月4日

収録場所:神奈川 ぴあアリーナMM

●TM NETWORK 40th FANKS intelligence Days ~STAND 3 FINAL~

4月放送・配信予定

※放送・配信終了後~1カ月間アーカイブ配信あり

TM NETWORKの40周年プロジェクトツアーの第2弾「STAND 3 FINAL」から千秋楽となる東京公演の模様をWOWOWで放送・配信!

TM NETWORKの40周年プロジェクトツアー第2弾「STAND 3 FINAL」から、千秋楽を飾った2024年3月8日の東京・立川ステージガーデンでの公演の模様をお送りする。

メンバーの宇都宮隆と木根尚登の出身地であり、小室哲哉とも縁の深い立川でのステージ。2022年に7年ぶりに再開したツアーから引き継ぐ公演ナンバーがDay34に達する中、これまでのツアーとはまた異なる世界観を披露した。円盤が宙を舞い、光と音が会場を埋め尽くす中、オープニングに選ばれたのは、1994年に「TMN終了」の宣言とともに当時ラストシングルと銘打ちリリースされた「Nights of The Knife」。“新しい始まり”という歌詞で始まる楽曲は、30年の時を経てFANKS(ファン)に新たな意味を提示し、作品の奥深さをあらためて示すものとなった。デビュー40周年記念日の2024年4月21日を間近に控えた、ゆかりの地での公演。3人の表現者の想いがあふれるステージをご堪能いただきたい。

収録日:2024年3月8日

収録場所:東京 立川ステージガーデン

●TM NETWORK 40th FANKS intelligence Days ~DEVOTION~

4月放送・配信予定

※放送・配信終了後~1カ月間アーカイブ配信あり

TM NETWORKの40周年プロジェクトの口火を切った全国ホールツアー「DEVOTION」の千秋楽となる東京公演の模様をWOWOWで放送・配信!

TM NETWORKのデビュー40周年プロジェクトツアー第1弾「DEVOTION」から、ファイナル公演となった2023年11月30日の東京国際フォーラム ホールAでの模様をお届けする。献身、信心、尊い想いなどの意味を持つ言葉をタイトルにした、約9年ぶりのオリジナルアルバム『DEVOTION』を引っ提げて行なったこのツアー。同アルバムには、楽曲誕生から40年を経て初めてスタジオレコーディングした「TIMEMACHINE」が収録されたのも話題となったが、本ライブでもタイムマシンのごとく“時代を行き来した”ナンバーが披露された。懐かしい曲では1980年代や1990年代のシングル曲、新しいものでは発表されたばかりの45thシングル「Whatever Comes」など。2022年開催の前ツアーから引き継いだ公演ナンバーはDay25。TM NETWORKの歴史と時代を刻んだ名曲が大集合したライブをその目でご確認いただきたい。

収録日:2023年11月30日

収録場所:東京 東京国際フォーラム ホールA

https://www.wowow.co.jp/music/tmnetwork/(https://www.wowow.co.jp/music/tmnetwork/)