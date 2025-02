藤林泰也が、ファン待望の“名刺代わりとなる”ファースト写真集を発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO:夏野剛)は、

『藤林泰也ファースト写真集 Through the lens Through the eyes』を、本日2月20日(木)に発売いたしました。

『藤林泰也ファースト写真集 Through the lens Through the eyes』表紙画像

藤林泰也のファースト写真集が発売!

どうしても一度訪れてみたいと願っていたシンガポール、そして、“海”をキーワードに、ビンタン島を訪ねる旅へ。島では、特技である英語を武器に、多くの地元の方と触れ合ったり、海や自然を感じられる開放的な空気から、藤林の人柄が滲み出てくる自然な笑顔をたくさん捉えた。その一方で、シンガポールでは、彼としては“挑戦”といえる衣装に身を包み、都会的な夜景をバックに、これまで見たことのないような表情をおさめることに。それぞれのシチュエーションで、全く違う表情をする藤林には何度も驚かされる。25歳の藤林泰也の時間を切り取り、紛れもなく「名刺代わりとなる一冊」に仕上がった。

《書誌情報》

タイトル:藤林泰也ファースト写真集 Through the lens Through the eyes

発売日:2025年2月20日(木)

定価:3,300円 (本体3,000円+税)

ISBN:9784047382930

判型:A4変形判

発行:株式会社KADOKAWA

作品ページ:https://www.kadokawa.co.jp/product/322411000052/

ご購入はこちら:https://www.amazon.co.jp/dp/4047382930?tag=kadoofce-22

発売記念イベントは、ご好評につき当日券の販売も決定!

2月22日(土)に渋谷で開催されるお渡し会イベントは、ご好評につき当日券の販売が決定いたしました。

◎当日券のご購入方法

日時:2月22日(土)11:30~

場所:HMV&BOOKS SHIBUYA 6Fレジカウンターにて販売

当日券対象:1冊券/3冊券/5冊券

※各券種、数に限りございますので無くなり次第終了となります。

※レジ混雑状況により販売窓口を変更する場合もございます。イベント当日会場にてご確認ください。

◎特典会内容

■1冊券:サイン本1冊(ご本人からお渡し)

■3冊券:サイン本1冊 (ご本人からお渡し)+通常本2冊+2ショットスマホ撮影1枚

■5冊券:サイン本1冊 (その場で宛名入れ+ご本人からお渡し)+通常本4冊+2ショットチェキ撮影1枚+20秒間個別トーク

◎イベント開始時間

1.12:30~/2.13:30~/3.14:20~/4.15:20~