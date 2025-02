【新製品】ATEN、最大8台のPC間で4台のデバイスを共有する革新的なシェアリングスイッチを発売

ATENジャパン株式会社

KVMとAV/IT接続・管理ソリューションのリーディングプロバイダーであるATENジャパン株式会社(取締役社長:蠟 鴻群 (Hans Teng))は、2025年2月20日に新製品「US3384i」を発売します。「US3384i」は、最大8台のPC間で、キーボード、マウス、カメラ、スピーカーフォン、サウンドバーなど最大4台のUSB 3.2デバイスをシームレスに共有できる革新的なシェアリングスイッチです。本製品により、BYOM/BYOD会議の煩雑さを解消し、よりスムーズで快適な会議環境を実現します。また本製品は、高速データ転送、Windows・macOS・Linuxへのマルチプラットフォーム対応、柔軟なポート切替え機能を備えており、デバイス間の連携を強化して会議の進行をスムーズにするとともに、IT機器の調達や管理の負担を軽減し、業務の効率化にも貢献します。

ATENジャパン「US3384i」8×4ポート USB3.2 Gen1 共有スイッチ(4入力)

US3384i 製品ページ :https://www.aten.com/jp/ja/products/usb%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%BA/%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%AF%EF%BC%86%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81/us3384i/

ハイブリッドワークやリモートワークの普及に伴い、BYOD(Bring Your Own Device) や BYOM(Bring Your Own Meeting) が今日の会議環境では主流となっています。「US3384i」は、プラグ&プレイ機能により、本製品とPCと繋ぐだけでいつでも簡単にスムーズに会議へ参加できるよう設計されています。さらに内蔵のUSB 3.2 Gen 1ポートによる最大5Gbpsの高速データ転送機能や、新たに接続されたホストデバイスを自動で認識し、PCの制御を瞬時に切り替えることが可能な電源オンの検出機能を搭載。また、LEDインジケーターにより、どのポートがアクティブかをひと目で確認でき、共有デバイスの管理が簡単で直感的に行えるため、参加者は簡単にデバイスを切り替えて効率的に会議を進めることができます。

ATEN「US3384i」は、RS-232/RS-485シリアル接続を介してATENコントロールシステム(VK1200)と簡単に連携でき、会議室のシステムの一部として活用できます。制御システムを導入することで、AV/IT機器を一元管理でき、運用の効率化やメンテナンスの負担軽減につながる集中管理プラットフォームとして活用いただけます。

構成イメージ「US3384i」8×4ポート USB3.2 Gen1 共有スイッチ(4入力)

ATENジャパンの親会社で、KVMとAV/IT接続・管理ソリューションのリーディングプロバイダーであるATEN Internationalのニコラス・リン副社長は、次のようにコメントしています。

「この度、ATEN US3384i 8×4 USB 3.2 Gen1 共有スイッチを発表できることを大変嬉しく思います。本製品は、BYOD会議の利便性をさらに向上させる革新的なソリューションです。参加者は簡単に会議に参加し、データの共有や参加者同士の連携をスピーディかつスムーズに行えます。

また、フロントパネルのプッシュボタン、RS-232/RS-485シリアルコマンド、外部リモートポートセレクターなど、複数の柔軟なポート選択方法を備えており、制御システムとの統合もスムーズに行えます。これにより、さまざまなシーンでの活用が可能です。

ATENの使命は、機器同士の複雑さを簡素化し、スピーディな情報共有を促進し、個人や組織が各業界で活躍できるソリューションを提供することです。」

[ 特徴 ]

8×4ポート USB3.2 Gen1 共有スイッチ(4入力)

- 最大8台のPC間で4台のUSB 3.2 Gen 1デバイスを共有可能

手間なく瞬時に会議へ参加、複数のデバイス間での直感的なデータ共有をサポートし、参加者同士の連携をよりスムーズに。

- 複数のポート選択方法に対応

プッシュボタン、RS-232/RS-485シリアルコマンド、外部リモートコントローラー*の多彩なポート選択方法に対応し、柔軟な運用方法を実現。

※リモートコントローラーは別売り

- 制御システムとのスムーズな統合

RS-232/RS-485 シリアル接続を介してATENコントロールシステム(VK1200)と簡単に統合可能。AV/IT機器の集中管理で、運用・保守の効率化を実現。

- 自動切替え機能を搭載

新たに接続された(電源が入った)PCに自動的に切替え可能な機能を搭載。

※プッシュボタンを長押しすると、電源オン検出機能のオン/オフ切替えが可能。

- 高速データ転送

内蔵のUSB 3.2 Gen 1準拠、最大5Gbpsの高速データ転送を実現。USB 2.0 / 1.1 との下位互換性あり。

制御システムへのシームレスな統合USB 3.2 Gen 1による最大5Gbpsのデータ転送速度

ATENは小規模な会議室向けに最適な4ポートUSB 3.2 Gen 1共有スイッチ「US3344i」も提供しており、さまざまな会議環境に柔軟に対応します。「US3384i」と同様の高性能を提供し、よりコンパクトなソリューションをお求めの方に最適です。

US3344i

4ポートUSB3.1 Gen1デバイス共有器「US3344i」

・4台のコンピューターで4台のUSBデバイスを共有可能

・USB3.2 Gen1準拠 - 最大データ転送速度5Gbps

・マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux

・ポートの選択状況はLEDランプで表示

US3344i 製品ページ :https://www.aten.com/jp/ja/products/usb%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%BA/%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%AF%EF%BC%86%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81/us3344i/

ATENについて

1979年に設立されたATEN International Co., Ltd. (TWSE:6277)は、KVMとAV/ITのコネクティビティーおよびマネージメントソリューションのリーディングカンパニーです。1,000を超えるKVM、ProAV、USB、ラック、インテリジェント電源製品を提供するATENは、企業・政府・教育・医療・製造・放送・メディア・交通環境におけるAV/IT機器の接続・管理・最適化を行います。ATENは650以上の国際特許を発行し、革新的なソリューションの絶え間ない流れを生み出し、世界中で利用可能な製品の包括的なポートフォリオを可能にするグローバルR&Dチームとなりました。

ATEN International Co., Ltd. は台湾に本社を構え、中国、日本、韓国、ベルギー、オーストラリア、米国、英国、トルコ、ポーランド、インド、ルーマニア、南アフリカ、インドネシア、メキシコに子会社および地域オフィスを展開しています。また、台湾、中国、カナダにR&Dセンターを設置し、技術開発を推進しています。

