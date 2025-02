rienda(リエンダ)2025年3月1日(土)に名古屋PARCO店RENEWAL OPEN！

株式会社バロックジャパンリミテッド

株式会社バロックジャパンリミテッド(本社:東京都目⿊区、 代表取締役社長:村井博之)が展開するファッションブランド rienda(リエンダ)の名古屋PARCO店が、3月1日(土)に RENEWAL OPENいたします。RENEWAL OPENを記念して、店舗限定の豪華ノベルティーや限定アイテムも多数ご用意しております。

店舗限定アイテム・限定カラー詳細

【店舗限定アイテム】

☑︎ボウタイニットフレアミニOP

(110IS573-2041)

PNK/D-GRY/BLK

\13,200(tax in)

☑︎クロシェknit CDセットOP

(110IS573-1231)

RED/Multi

\19,800(tax in)

【店舗限定カラーアイテム】

☑︎バストギャザーデザインフレアOP

(110IS933-0941)

柄WHT/柄RED/柄NVY

\13,200(tax in)

※柄WHT 店舗限定カラー

ノベルティー詳細

税込\30,000 以上お買い上げのお客様に「ルームウェア」をプレゼントいたします。

税込\22,000 以上お買い上げのお客様に「ポインテッドバッグパンプス」をプレゼントいたします。

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

※サイズ、カラーはお選びいただけますが、数量限定の為無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

近隣店舗取り置き予約

2月1日(土)~2月12日(水)の期間中、名古屋PARCO店にて取り置き予約を受け付けております。

受け取り期間:3月1日(土)~3月4日(火)

※3月5日(水)以降になりますとキャンセル扱いになりますので、予めご了承ください。

《ご予約特典》

2月1日(土)~2月12日(水)の期間中、1点以上お取り置きしていただいたお客様に、名古屋PARCO店で使える1,000円OFFのクーポンを1枚配布いたします。

使用期間:4月1日(火)~4月30日(水)

※税込\5,000 以上のお買い物でご使用いただけます。

※お一人様1枚までとなります。

クーポンプレゼントキャンペーン詳細

3月1日(土)~3月4日(火)の期間中、名古屋PARCO店にて、税込\10,000 以上のお会計毎に1,000円OFFのクーポンを1枚配布いたします。

〈例:税込\20,000 ご購入の場合、1,000円OFFクーポンが2枚配布されます。〉

※カードランクは割引後の金額で配布されます。

使用期間:4月1日(火)~4月30日(水)

使用条件:名古屋PARCO店にて税込\10,000 以上のお会計毎に1枚ご利用いただけます。

〈例:クーポンを2枚持っている場合、税込\20,000 以上のお会計で最大2,000円分のクーポンをご利用いただけます。〉

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

※ご予約特典とクーポンキャンペーンはどちらも使用条件金額を満たしていれば、併用してお使いいただけます。

_______________________________________

rienda BRAND CONCEPT

女性らしさに大人なエッジを効かせ

艶やかさに人を魅了させる

そんなセンシュアルなデザインを表現

~The beauty of being yourself is essential~

rienda WEB STORE: https://www.ec-store.net/sws/r/rSRIENDA/

rienda Instagram:@rienda_official

rienda Twitter(X):@_rienda

rienda TikTok:@riendastyle.official

_______________________________________

<会社概要>

・ 名称:株式会社バロックジャパンリミテッド(東証プライム市場・証券コード 3548)

・ 創業:2000年3月

・ 代表者:代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之

・ 所在地:〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ

(企業サイト):https://www.baroque-global.com

(公式通販サイト):https://www.ec-store.net