『Wizardry Variants Daphne』メインストーリー新章開幕！新たな奈落「グアルダ城塞」が登場

株式会社ドリコム

株式会社ドリコム(本社:東京都品川区、代表取締役社長:内藤裕紀、以下ドリコム)は、「Wizardry(ウィザードリィ)」シリーズ最新作の3DダンジョンRPG『Wizardry Variants Daphne(ウィザードリィ ヴァリアンツ ダフネ)』において、メインストーリー新章が開幕し、新たな奈落「グアルダ城塞」が2025年2月20日(木)より登場したことをお知らせいたします。

開幕を記念し、合計1,000個のオルグの貴石などが受け取れる「グアルダ城塞 公爵救出依頼 特別な支給品」や、期間限定ミッション「難攻不落のグアルダ城塞 MISSION」を開催いたします。





新章開幕!新たな奈落「グアルダ城塞」が登場

▼新章予告トレーラー「【新章登場】The Third Abyss【Wizardry Variants Daphne】」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ooAyct8VZDM ]

新たな奈落、「グアルダ城塞」が登場しました。

発生条件を満たしていると、依頼「イクシオン公爵の救出」を受注でき、挑戦が可能となります。

■ストーリー

デシエルド地方に大異形が現れた。

グアルダ城塞門は占拠され、騎士団は窮地にある。

封鎖された城塞よりイクシオン公爵を救出せよ。





メインストーリー新章開幕記念!「特別な支給品」や「期間限定ミッション」を開催

■グアルダ城塞 公爵救出依頼 特別な支給品

期間中ログインすると、「ハーケンの鉤」や「霊薬」、合計で1,000個のオルグの貴石など、特別な支給品を受け取れます。

<プレゼント内容>

1日目:ハーケンの鉤×1

2日目:上級鉄鉱石×3

3日目:オルグの貴石×300

4日目:オルグの貴石×300

5日目:治癒の妙薬×2

6日目:滋養薬×1

7日目:中級鉄鉱石×5

8日目:GOLD×30,000

9日目:霊薬×1

10日目:オルグの貴石×200

11日目:オルグの貴石×200

12日目:治癒の妙薬×2

13日目:中級鉄鉱石×5

14日目:GOLD×20,000

[開催期間]

2025年2月20日(木)~2025年3月12日(水)23:59

[受け取り方法]

「冒険者ギルド」>「支給品」>「特別な支給品」で報酬を受け取ることができます。

※開催期間中であれば、未受け取りの報酬を最大7日分一度に受け取ることができます。





■難攻不落のグアルダ城塞 MISSION

期間中、指定されたミッションを達成し、一定以上のポイントを獲得することで、「冒険者の遺骸」や、合計で400個のオルグの貴石などを得られる期間限定ミッションです。



[開催期間]

2025年2月20日(木)~2025年3月5日(水)23:59



※実施期間やイベント内容は予告なく変更させていただくことがございます。また、表記内容や施策について、今後追加や変更を行う場合があります。





『Wizardry Variants Daphne』について

■ストーリー

100年に一度、「奈落」は開く。

それは大地を蝕む死の呪い。

『死』を愛する魔人は、

人や動物を食い尽くし世界は絶望に包まれる。

王は代々、封印の力を継承し、

奈落の呪いから国を護り続けてきた。

しかし今、その国王すら姿を消し、

世界は刻々と、死に蝕まれていく。

抗うことすら、意味をなさない。

我々は、滅ぶしかないのか。



■『Wizardry Variants Daphne』概要

「Wizardry」シリーズ完全新作の3DダンジョンRPGです。オールドスタイルの3DダンジョンRPGのプレイサイクルを踏襲したゲームシステムとなっており、プレイヤーは町での育成や補給とダンジョンでのバトルやアイテム収集を繰り返して「奈落」と呼ばれるダンジョンの奥へと進んでいきます。敵との戦闘はコマンドバトルで進行し、プレイヤーを含めた最大6人の編成で、呪文やスキルを駆使した戦略性の高いバトルを楽しむことができます。

■アプリ基本情報

タイトル:『Wizardry Variants Daphne(ウィザードリィ ヴァリアンツ ダフネ)』

ジャンル:3DダンジョンRPG

対応プラットフォーム:iOS/Android ※Steam版近日リリース予定

◆App Store:https://apps.apple.com/jp/app/id1663423521

◆Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.drecom.wizardry.daphne

◆Steam:https://store.steampowered.com/app/2379740/

(C)2025 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

開発/配信/運営:株式会社ドリコム

配信国:世界配信(日本・海外)

対応言語:日本語/英語 ※中国語(簡体字/繁体字)近日対応予定

著作権表示:(C)Drecom Co., Ltd.



■最新情報はこちらから

◆公式サイト:https://wizardry.info/daphne/

◆公式 X(旧 Twitter)アカウント 日本語:https://x.com/Wizardry_Daphne

◆公式 X(旧 Twitter)アカウント English:https://x.com/Wiz_Daphne_en

◆公式 YouTube チャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCdls9RA6g1y4-fbJYSu1P0A





『ウィザードリィ(Wizardry)』について

「Wizardry」は、1981年にアメリカで発表されたコンピューター用RPGです。パーティー編成、迷宮の探索、モンスターとの戦闘やキャラクター成長などの要素は、後の様々なRPGに多大な影響を与え、RPGの始祖のひとつとされています。今日まで数多くの系列タイトルが発売され、発売開始から40年以上経つ今でも、世界中で根強い人気を誇る不朽の名作です。当社は2020年に「Wizardry」シリーズのうち、『Wizardry6』、『Wizardry7』、『Wizardry8』、『Wizardry Gold』の著作権及び「Wizardry」の国内外の商標権を取得しております。

株式会社ドリコム

株式会社ドリコムは、「with entertainment~人々の期待を超える~」というミッションの下、IP×テクノロジーを軸として、エンターテインメント・コンテンツをグローバルに提供する企業です。ゲームをはじめとしたIPコンテンツビジネスに10年以上の実績を持ち、2022年からは出版、映像、物販など、IPを作り、育てる事業を展開しています。大規模なモバイルゲーム開発・運用のノウハウを活かしたBtoB事業、Web3や生成AIなどのテクノロジーの活用によってエンターテインメントの幅を広げ、ユーザーを魅了する新しい価値を提供します。

Wizardry(TM)は株式会社ドリコムの登録商標です。



【会社概要】

名称:株式会社ドリコム

代表:代表取締役社長 内藤裕紀

設立:2001年11月13日

所在地:東京都品川区大崎 2丁目1番1号 ThinkPark Tower 19 階

URL:https://drecom.co.jp/