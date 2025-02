ラピュタロボティクスの自動フォークリフト「ラピュタAFL」がカミ商事の寒川事業所で稼働開始

ラピュタロボティクス株式会社

物流向けロボティクスソリューションを提供するラピュタロボティクス株式会社(東京都江東区、代表取締役 CEO:モーハナラージャー・ガジャン、以下、ラピュタロボティクス)は、カミ商事株式会社(愛媛県四国中央市、代表取締役社長: 井川 博明、以下、カミ商事)の寒川事業所にてラピュタロボティクスの自動フォークリフト「ラピュタAFL」が稼働開始しました。

カミ商事の寒川事業所で稼働中の自動フォークリフト「ラピュタAFL」

●自動フォークリフト「ラピュタAFL」の導入背景

カミ商事の寒川事業所は、24時間体制で稼働する工場であり、高い生産性が求められています。しかし、深刻な人手不足に直面しており、特に単純作業の負担軽減が大きな課題となっていました。また、高齢化が進む作業現場では、安全性の確保も重要な課題となっています。

こうした課題に対応するため、ラピュタロボティクスの自動フォークリフト「ラピュタAFL」の導入を決定いただきました。

自動フォークリフト ラピュタAFLの商品詳細はこちら

https://www.rapyuta-robotics.com/ja/solutions-afl/

●カミ商事株式会社におけるラピュタ自動フォークリフト導入のポイント

1. 人手不足への対応:24時間稼働が求められる現場において、人員の補完として自動フォークリフトを活用。

2. 格納機能の活用:長時間にわたり繰り返される単純作業(パレタイザーで積み上げられた荷物を保管エリアまで搬送)を自動化し、従業員がより付加価値の高い業務に注力できる環境を整備。

3. 安全性の向上:高齢化した作業員にとって、安全リスクの軽減を図るため機械による作業を導入。

今後もラピュタロボティクスとカミ商事は、ラピュタロボティクスの自動フォークリフト「ラピュタAFL」を活用し、物流におけるさまざまな課題解決に向けて取り組んでまいります。

●カミ商事株式会社 開発企画部 部長代理 鬼頭 泰史様

生産設備の新規導入、物流の2024年問題への対応に伴い、LiDAR方式で工事期間も短いラピュタAFLを採用しました。現地での調整時に発生した様々な課題に迅速に対応していただき、稼働後の大きなトラブルもなく、想定していた以上の成果が得られたと感じています。引き続き製造現場での効率改善や人手不足の解消などの課題に取り組むためにも、ラピュタロボティクス社様の協力と、更なる技術向上に期待しています。

●カミ商事株式会社について

所在地:愛媛県四国中央市三島宮川1丁目2番27号

代表者:代表取締役社長 井川 博明

事業内容:紙・紙製品・パルプ及び製紙原料の卸売

URL:https://kamisyoji.co.jp/

●ラピュタロボティクスについて

ラピュタロボティクスは、アインシュタインをはじめ、数々の著名研究者を輩出しているチューリッヒ工科大学(ETH Zürich)発のベンチャー企業です。「ロボットを便利で身近に」(Making robotics attainable and useful for anyone)をビジョンに掲げ、世界最先端の制御技術および人工知能技術を活用した次世代クラウドロボティクスプラットフォームの開発と、ロボットソリューションの開発・導入・運用支援を行っています。世界30ヵ国以上から結集した、高い開発技術力を誇る優秀なエンジニアとバイリンガルでロボティクスに精通した営業チーム、カスタマーサクセスチームのタッグにより、お客様に最適なソリューションをご提案します。