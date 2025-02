Á´À¤³¦¤Î¥Î¥ïー¥ë¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤¿¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡¢ÂÔË¾¤Î±Ç²è²½¡ª¡Ø¿À¤Ï½ÆÃÆ¡ÙBlu-ray¡õDVD 6/4(¿å)È¯Çä·èÄê¡ª

株式会社ハピネット『神は銃弾』ポスタービジュアル公式サイト :https://klockworx.com/movies/giab/

始まりは、夫婦惨殺事件と、消えた少女

■「このミステリーがすごい!」第1位のベストセラーを、名匠ニック・カサヴェテスが映画化

「このミステリーがすごい!」2002年版海外編の第1位に輝いたボストン・テランベストセラー『神は銃弾』を、名匠ニック・カサヴェテスが『ジョンQ-最後の決断-』や『きみに読む物語』に続き、深く人間の葛藤と感情を描き出す手腕をもって映画化。鮮烈な暴力描写とスタイリッシュな映像美が観る者を圧倒する、スリリングで美しくも苛烈な物語が誕生!

■豪華俳優陣の強力なシナジーによる、極限の追撃戦が幕を開ける―

主人公ボブを演じるのは、「ゲーム・オブ・スローンズ」で国際的な支持を集めるニコライ・コスター=ワルドー。北米でスマッシュヒットを記録した最新作『ロングレッグス』で注目を集めるマイカ・モンローが、ボブと手を組む女性ケースを演じ、さらにアカデミー賞俳優ジェイミー・フォックスが圧倒的な存在感を放つ。

■Blu-ray&DVD 2025年6月5日(水)発売!

今回発売となるBlu-ray&DVDには、映像特典としてメイキング映像を収録!ニック・カサヴェテス監督のこだわりを詰め込んだ映像の裏側をご自宅でゆっくりとお楽しみいただきたい。さらに、『神は銃弾』Blu-ray&DVDをAmazon.co.jpでご購入いただいた方に、先着でオリジナルL判ブロマイド5枚セットをプレゼント!デザインは後日公開となるので、続報をお待ちいただきたい。

【Amazon.co.jp限定特典】L判ブロマイド5枚セット

※特典デザインは後日公開となります。

※特典はなくなり次第終了となります。

『神は銃弾』商品情報

【発売日】

2025年6月4日(水)

【価格】

Blu-ray&DVD 5,940円(税込)

※Blu-ray&DVDのコンボ商品となります。

【Blu-ray映像特典】

・メイキング映像

・予告編

『神は銃弾』作品情報

【キャスト】

ニコライ・コスター=ワルドー

マイカ・モンロー

ジェイミー・フォックス

カール・グルスマン

ジャニュアリー・ジョーンズ

ポール・ヨハンセン

ブレンダン・セクストン三世

ギャレット・ウェアリング

【スタッフ】

監督・脚本:ニック・カサヴェテス

原作:ボストン・テラン「神は銃弾」(文藝春秋刊)

音楽:アーロン・ジグマン

編集:ベラ・エリクソン

【ストーリー】

クリスマスの夜、刑事ボブ・ハイタワーの元妻とその夫が惨殺され、愛娘ギャビが忽然と姿を消した。その背後には、悪魔のようなカルト集団「左手の小径」の影が蠢いていた。絶望と怒りに苛まれたボブは、かつてカルトに誘拐され生還を果たした女性、ケース・ハーディンと出会う。深い傷を負った彼女は、ボブの苦悩と覚悟に心を動かされ、再びその悪夢の世界へ戻ることを決意する。法の力が及ばぬ闇を前に、ボブは正義の限界を悟り、刑事の職を捨て、その忌まわしい世界に飛び込む覚悟を固める。ボブとケース、二つの傷ついた魂は痛みと怒りを武器に、奈落の淵へと進んでいく――。

※商品の仕様は変更となる可能性がございます。

発売元:株式会社クロックワークス

販売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C) 2023 By GIAB Productions LLC. All rights reserved