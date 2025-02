¥ß¥¢¡¦¥ï¥·¥³¥¦¥¹¥«¼ç±é¡ªÀ¤³¦¤¬¶ÃØ³¤·¤¿¥¤¥Ë¥·¥¨ー¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥ê¥éー¡Ø¥¯¥é¥Ö¥¼¥í¡ÙDVD 6/4(¿å)È¯Çä·èÄê¡ª

株式会社ハピネット『クラブゼロ』ポスタービジュアル公式サイト :https://klockworx-v.com/clubzero/

「クラブゼロ」へようこそ

■第76回カンヌ国際映画祭コンペティション部門正式出品作品

ヘルシーで幸福度がアップする”最新の健康法” それは「食べないこと」

栄養学の教師が指導する”意識的な食事”とは?

世界を不安にさせるイニシエーション・スリラーが誕生!

■主演:ミア・ワシコウスカ×監督:ジェシカ・ハウスナー

『アリス・イン・ワンダーランド』のミア・ワシコウスカを主演に迎えた本作。監督を務めたのは、ミヒャエル・ハネケに師事し世界中の観客を魅了し続けている気鋭ジェシカ・ハウスナー。今作を含め4作品がカンヌ国際映画祭に選出され、『ルルドの泉』ではヴェネチア国際映画祭コンペティション部門で国際批評家連盟賞を受賞した、いま最も勢いのある監督の一人!

■2025年6月4日(水) DVD発売決定!

今回発売されるDVDには、映像特典としてジェシカ・ハウスナー監督、ミア・ワシコウスカのインタビュー映像集を収録!本編とあわせてお楽しみいただきたい。さらに、『クラブゼロ』のDVDをAmazon.co.jpでご購入いただいた方に、先着でビジュアルシート2枚セットをプレゼント!こちらもここでしか手に入らないオリジナルアイテムとなるのでお見逃しなく。

【Amazon.co.jp限定特典】ビジュアルシート2枚セット

※特典デザインは後日公開いたします。

※特典はなくなり次第終了となります。

『クラブゼロ』商品情報

【発売日】

2025年6月4日(水)

【価格】

DVD 4,400円(税込)

【映像特典】

・インタビュー映像集(ジェシカ・ハウスナー監督 /ミア・ワシコウスカ /他)

・予告編

『クラブゼロ』作品情報

【キャスト】

ミア・ワシコウスカ

シセ・バベット・クヌッセン

クセニア・デヴリン

ルーク・バーカー

【スタッフ】

脚本・監督:ジェシカ・ハウスナー

撮影:マルティン・ゲシュラハト

共同脚本:ジェラルディン・バヤール

編集:カリーナ・レスラー

音楽:マーカス・ビンダー

衣装:ターニャ・ハウスナー

【ストーリー】

名門校に赴任してきた栄養学の教師ノヴァクは【意識的な食事/conscious eating】という「少食は健康的であり、社会の束縛から自分を解放することができる」食事法を生徒たちに説く。親たちが気付き始めた頃には時すでに遅く、生徒たちはその教えにのめり込んでいき、「クラブゼロ」と呼ばれる謎のクラブに参加することになる。栄養学の教師が導くのは、幸福か、破滅かー

※商品の仕様は変更となる可能性がございます。

発売元:株式会社クロックワークス

販売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C) COOP99, CLUB ZERO LTD., ESSENTIAL FILMS, PARISIENNE DE PRODUCTION, PALOMA PRODUCTIONS, BRITISH BROADCASTING CORPORATION, ARTE FRANCE CINEMA 2023