2025年1月度ダウンロード認定～安全地帯、Da-iCE、back numberがゴールド認定
一般社団法人日本レコード協会
・ゴールド認定作品
安全地帯「悲しみにさよなら」
Da-iCE「I wonder」
back number「新しい恋人達に」
https://prtimes.jp/a/?f=d10908-589-9da57d0a6f86642efda25e92bd2dd473.pdf
日本レコード協会は、2025年1月度ダウンロード認定作品を公表いたしました。
▶ダウンロード認定 作品一覧 https://www.riaj.or.jp/f/data/cert/hs.html
・ゴールド認定作品
安全地帯「悲しみにさよなら」
Da-iCE「I wonder」
back number「新しい恋人達に」
詳細は、下記URLまたは添付資料をご覧ください。
▼2025年1月度ダウンロード認定一覧（PDF）
https://prtimes.jp/a/?f=d10908-589-9da57d0a6f86642efda25e92bd2dd473.pdf
▼日本レコード協会 ダウンロード認定月次認定作品
https://www.riaj.or.jp/f/data/cert/hs.html
＜認定基準（シングルトラック、アルバム）＞
ゴールド：10万DL以上
プラチナ：25万DL以上
ダブル・プラチナ：50万DL以上
トリプル・プラチナ：75万DL以上
ミリオン：100万DL以上
（以降100万毎に賞を設定）