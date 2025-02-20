一般社団法人日本レコード協会

日本レコード協会は、2025年1月度ダウンロード認定作品を公表いたしました。


▶ダウンロード認定 作品一覧　https://www.riaj.or.jp/f/data/cert/hs.html


・ゴールド認定作品
安全地帯「悲しみにさよなら」
Da-iCE「I wonder」
back number「新しい恋人達に」


詳細は、下記URLまたは添付資料をご覧ください。



▼2025年1月度ダウンロード認定一覧（PDF）


https://prtimes.jp/a/?f=d10908-589-9da57d0a6f86642efda25e92bd2dd473.pdf

▼日本レコード協会 ダウンロード認定月次認定作品


https://www.riaj.or.jp/f/data/cert/hs.html



＜認定基準（シングルトラック、アルバム）＞


ゴールド：10万DL以上


プラチナ：25万DL以上


ダブル・プラチナ：50万DL以上


トリプル・プラチナ：75万DL以上


ミリオン：100万DL以上


（以降100万毎に賞を設定）