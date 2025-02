俳優・坂東龍汰さんが写真家として著名人を撮り下ろすポートレート企画を「niko and ... 」ブランドサイトにて2月20日（木）に公開！

株式会社アダストリア

「Play fashion!」をミッションに掲げ、”グッドコミュニティ共創カンパニー” を目指す株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長:木村 治)が展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ...(ニコアンド)」は、俳優の坂東龍汰さんが写真家として撮り下ろすポートレート企画 “あの人とニコアンド” を2025年2月20日(木)より、「niko and ...」のブランドサイトにて公開いたします。今回の被写体は、坂東さんと長年の友人である、俳優の加藤小夏さん。「niko and ...」のために撮り下ろされた貴重な作品をお楽しみいただけます。また、加藤さんが着用する、最新の「niko and ...」のスタイリングも見どころの一つです。

「niko and ...」は、ブランドが掲げる “uni9ue senses”(衣・食・住・遊・知・健・旅・音・LOCAL)の9つの要素を通して、ユニークなモノやコトを提案する企画を展開しています。今回の企画は、アートや写真などのカルチャーとも親和性の高い「niko and ...」と、俳優・坂東龍汰さんがタックを組んだスペシャルなコンテンツです。俳優として様々なドラマや映画の作品で活躍の場を広げている坂東龍汰さん。ご自身の活動の場として、アートの創作や写真撮影なども精力的に取り組んでいます。そんな坂東さんの写真家としての活躍にフォーカスをした今回の企画のテーマは、「俳優・坂東龍汰が撮る ”あの人とニコアンド” 」。坂東さんが写真家となり、著名人の素顔を撮り下ろします。

今回の撮影のモデルは、坂東さんと昔からの友人である俳優・加藤小夏さんです。大河ドラマをはじめとする注目作にも出演し続け、今後の更なる活躍が期待される一人です。友人関係であるからこそ引き出せる、透明感あふれる加藤さんの素顔を切り撮ったポートレート企画が完成しました。撮影は千葉の富津市にある海辺にて行い、壮大に広がる自然と人工的なモニュメントが織りなすロケーションで、サンセットが映えるエモーショナルな写真に仕上がりました。掲載される写真のほぼすべてをフィルムカメラで撮影し、一瞬一瞬を切り撮った、写真家・坂東龍汰の作品を楽しめます。

また、特設サイトでは、坂東さんと加藤さんの撮影風景のメイキングムービーも公開予定となります。

■「俳優・坂東龍汰が撮る ”あの人とニコアンド” 」概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2488_1_96bafa360b2a70104cbaadcb403aa415.jpg ]

■掲載画像(一部抜粋)

■俳優・坂東龍汰さんコメント

僕の中での<ニコアンド>は、自然が似合うという漠然なイメージがあって、こなっちゃん(加藤小夏)が出てくれるなら海で撮りたい!と真っ先に思いました。ずっと撮ってみたいなとは思っていたんですが、小っ恥ずかしいというか(笑)。昔からの友達だった分、改まって撮らせてください!っていう感じでもなかったので、こういった機会をいただけてよかったです。実際に撮ってみても<ニコアンド>の洋服がとても似合っていたし、こなっちゃんが常に自然体で見守っていてくれたおかげでいい写真が撮れたと思います。本当に感謝ですね。撮影の翌日は筋肉痛でふくらはぎがパンパンで(笑)。それぐらい無心になって楽しく写真が撮れたんだなと、本当に素敵な撮影でした。

■俳優・加藤小夏さんコメント

<ニコアンド>は、高校生の時によく着ていて、当時も似合っていた思い出がありますが、25歳の今でも我ながらメチャクチャ似合っているなと(笑)。特にストライプのシャツはシルエットがとても可愛くて、春の私服でも取り入れたい一着です。

ばんちゃん(坂東龍汰)とは10代の頃からの仲ですが、お仕事での共演は初めてで、この企画で声をかけてくれたことがとても嬉しかったです。プライベートでもすごく明るくて真っ直ぐでひたむきなばんちゃんですが、現場でも変わらないそんな姿が素敵だなと。今回も最初から「今日はみんなワンチームで!」の掛け声から始まって、少年漫画の主人公みたいでしたね(笑)。普段もこんな感じで現場を楽しませているんだろうなと思って、尊敬しました。本当に一日中楽しい撮影でした!

■オフショット公開

1月中旬、真冬の千葉県富津市の海岸で行われた今回の撮影で、最後のカットを撮り終えたあとのお二人。

サンセットを背景に、まるで映画のワンシーンに出てくるような撮影風景は、とてもエモーショナルなシーンでした。長年の友人という関係性からも伺える、その時の一瞬一瞬の感情も、今回の作品に余すところなく表現されています。

■坂東龍汰(ばんどう りょうた)プロフィール

俳優 坂東龍汰

1997年5月24日、ニューヨーク生まれ、北海道育ち。2017年俳優デビュー。2022年、映画「フタリノセカイ」で第32 回日本映画評論家大賞 新人男優賞(南俊子賞)受賞。近年の出演作は、ドラマ「RoOT / ルート」「366日」「ライオンの隠れ家」、映画「一月の声に歓びを刻め」「若武者」「シサム」「ふれる。」「君の忘れ方」「雪の花 -ともに在りて-」など。待機作に、ドラマ「花のれん」、5月から舞台「ベイジルタウンの女神」が上演される。

■加藤小夏(かとう こなつ)プロフィール

俳優 加藤小夏

1999年6月26日、東京生まれ。2019年、桂正和原作のコミックを実写化した「I’’s」にて、4人目のヒロイン・麻生藍子を演じて注目を浴びる。その後も数多くの映画やドラマに出演。代表作に映画「身代わり忠臣蔵」、NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」、テレビドラマ「ウイングマン」などがある。最新出演作「BLUE FIGHT ~蒼き若者たちのブレイキングダウン~」(監督:三池崇史)が2025年1月31日から公開中。

■「niko and ...(ニコアンド)」について

「niko and ...」 は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する “style editorial brand” です。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に “であう”、やがて自分のライフスタイルに “にあう”。そんなメッセージのもと、20~30代の男女に向けて事業展開しています。

全国145店舗展開(2025年1月末時点、WEBストアを含む)。

<公式WEBストア and ST(アンドエスティ)> https://www.dot-st.com/nikoand/

<公式ブランドサイト> https://www.nikoand.jp/

<Instagram> https://www.instagram.com/nikoand_official/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリア(代表取締役社長:木村 治)は、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,500店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。2023年に創業70周年を迎え、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせる「Play fashion!」をミッションのもと、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す “グッドコミュニティ共創カンパニー” となることを目指しています。

<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号 渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/

<Instagram> https://www.instagram.com/adastria_official/