LegalOn Technologies、 2/28開催のオフライン展示会「JID 2025 by ASCII STARTUP」に出展！

株式会社LegalOn Technologies

株式会社LegalOn Technologies(本社:東京都渋谷区 代表取締役 執行役員・CEO:角田望、以下LegalOn Technologies)は、2025年2月28日(金)に開催される「JID 2025 by ASCII STARTUP」に出展し、新サービスのAIカウンセル「CorporateOn」のデモも披露します。また、会場内Hubステージにて11:30から実施されるプレゼンテーションセッション「JID 2025 スタートアップショーケース by PR TIMES」では、セールス ゼネラルマネージャーの奥川一樹が登壇します。

▼詳細はこちら

https://jid-ascii.com/

■「JID 2025 by ASCII STARTUP」とは

「JID 2025 by ASCII STARTUP」とは、“イノベーションに関わるすべての人をつなぐ日本の産業を革新するための祭典”をコンセプトに掲げたビジネスイベントです。イノベーティブな技術、サービス、ソリューションの最先端に触れながら、起業家や開発者、スタートアップエコシステムの関係者とリアルに交流できるビジネスマッチング・ネットワーキングの場として展開されています。今回弊社は、厳選企業約100社のうちの1社として「JID 2025 by ASCII STARTUP」に出展します。会場では、新サービスのAIカウンセル「CorporateOn」のデモも初披露します。

■AIカウンセル「CorporateOn」について

「CorporateOn」は、大規模言語モデルと独自のRAGシステムを活用し、他部署から問い合わせ対応をする管理部門の業務負荷軽減や、事業戦略・新規企画を担う事業部門担当者のあらゆる疑問点の解決を支援する新サービスです。回答の自動化や専門性の補完を実現し、簡易なメンテナンスでご活用しやすい仕組みになっています。未公開でお客様へ先行案内させていただき、わずか10営業日で300社を超える企業様にお問い合わせをいただきました。

CorporateOn:https://lp.www.legalon-cloud.com/corporateon(https://lp.www.legalon-cloud.com/corporateon/?utm_source=pr&utm_medium=release&utm_campaign=pr_release_20250220)

■プレゼンテーションセッション「JID 2025 スタートアップショーケース by PR TIMES」

11:30から会場内Hubステージにて実施されるプレゼンテーションセッション「JID 2025 スタートアップショーケース by PR TIMES」では、セールス ゼネラルマネージャーの奥川一樹が登壇します。LegalOn Technologiesが提供するサービスについて、コンパクトにピッチでご紹介します。ご興味のある方は、チケットをお申込みの上ご参加ください。

チケットはこちら:https://jid2025.peatix.com/

■「JID 2025 by ASCII STARTUP」開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36601/table/577_1_b6109c9550a9d955fad1ca3e92754751.jpg ]

■ 株式会社LegalOn Technologiesについて

株式会社LegalOn Technologiesは、「法とテクノロジーの力で、安心して前進できる社会を創る。」をパーパスに掲げ、2017年に森・濱田松本法律事務所出身の弁護士2名によって創業されました。法務知見と生成AIなどの最新のテクノロジーを組み合わせた企業法務の質の向上と効率化を実現するソフトウェアを開発・提供するグローバルカンパニーです。法務業務を全方位でカバーするAI法務プラットフォーム「LegalOn Cloud」を展開しています。また米国にも拠点を置きグローバル向けのAI契約レビューサービス「LegalOn Global」を提供しています。日本初のAIレビューサービス「LegalForce」、AI契約書管理システム「LegalForceキャビネ」など、グローバルにおけるリーガルテックサービスの有償導入社数は6,500社を突破しています。 (2024年12月末現在)また、2025年1月から事業をコーポレート全域に広げAIカウンセル「CorporateOn」を提供開始しました。



【株式会社LegalOn Technologies】 ( URL:https://legalontech.jp(https://legalontech.jp) )

・会社名:株式会社LegalOn Technologies

・事業内容:法務に関するソフトウェアの開発・運営

・本社:〒150-6219 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー19F

・会社創業:2017年4月

・従業員数:557名

・資本金:178.5億円(資本準備金等含む/2022年6月時点)

・代表者:代表取締役執行役員・CEO 角田 望