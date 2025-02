メガネフラワーから かわいい「リラックマ眼鏡」が新登場！

株式会社メガネフラワー

株式会社メガネフラワー(本社:埼玉県さいたま市大宮区)は、かわいい「リラックマ眼鏡」を、2025年2月21日より店舗とオンラインショップにて発売いたします。

【メガネフラワー特設サイト】https://www.meganeflower.co.jp/Contents/?p=12459

【オンラインショップ】https://shop.meganeflower.co.jp/view/category/rilakkuma

【直営オンラインショップ 楽天「What's up?」】https://item.rakuten.co.jp/upup/rilakkuma/

【直営オンラインショップ Yahoo!ショッピング「What's up?」】https://store.shopping.yahoo.co.jp/upup/rilakkuma.html

【直営オンラインショップ Amazon「What's up?」】https://www.amazon.co.jp/dp/B0DXDN6CPQ

「リラックマ」は、サンエックス株式会社が2003年に発表した、かわいい見た目とゆるい雰囲気が大人気のキャラクター。そんな「リラックマ」より、どんな個性も受けとめて一緒にいてくれる、かわいい眼鏡がメガネフラワーから新登場! お洒落なボストンフレームの「リラックマモデル」、ちょっと個性的なメタルフレームの「コリラックマモデル」、楽しいメタルパーツを散りばめた「キイロイトリモデル」の全3型×4色展開。ご購入特典として、オリジナルメガネ拭きと、ハードメガネケースを付属いたします。掛けた方の個性をまるっと受けとめてくれる眼鏡です。

リラックマモデル

のんびり自由なリラックマをイメージした「リラックマモデル」はボストンシェイプのお洒落なコンビフレーム。目元に入ったリラックマのかわいいメタルパーツがアクセント!先セル内側には、眼鏡を外した時にちょっと嬉しい気分にさせてくれる、リラックマのインレット入り。

コリラックマモデル

元気でやんちゃなコリラックマをイメージした「コリラックマモデル」は、少し個性的なボストンシェイプのメタルフレーム。サイドテンプルに入ったコリラックマの胸元ボタンがアクセント!先セル内側には、眼鏡を外した時にちょっと嬉しい気分にさせてくれる、コリラックマのインレット入り。

キイロイトリモデル

しっかり者で、頼れるキイロイトリをイメージした「キイロイトリモデル」は、楽しいメタルパーツを散りばめたラウンドシェイプのメタルフレーム。目元はキイロイトリの足をイメージ、テンプル接合部は上から見るとリラックマの形になった凝ったデザイン。先セルに入ったキイロイトリのインレットがアクセント!

ご購入特典

ご購入特典として、リラックマたちが寝転がるポーズがかわいいオリジナルメガネ拭きと、エンボス加工が大人っぽい丈夫なハードメガネケースを付属いたします。価格は薄型非球面レンズ付き13,200円、フレーム単品11,000円(税込)。メガネフラワーでしか手に入らない限定セットです。

【紹介動画】https://www.youtube.com/shorts/T3ldN7ZBkI4

【メガネフラワーについて】

株式会社メガネフラワーは、埼玉県さいたま市大宮区に本社を置くアイウェア企業です。

私たちは、あらゆるシーンでお客様の視界をサポートし、より良い視覚体験を提供することを目指しており、豊富な知識と経験を持つスタッフが、お客様一人ひとりのライフスタイルや好みに合ったアイウェアをご提案します。さらに、視覚に関するあらゆる疑問や問題を解決するためのコンサルティングも行っております。

また、人気アニメや映画作品とのコラボレーションメガネも展開し、お客様にとって新たな視点や魅力を提供しております。

これからもお客様の日常生活をより快適で楽しくするために、私たちは最善を尽くしてまいります。

-商品概要-

【品名】リラックマ眼鏡

(C)2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

【モデル】

リラックマモデル(49□20-135)×4色

コリラックマモデル(50□19-135)×4色

キイロイトリモデル (49□19-135)×4色

【付属品】オリジナルハードメガネケース/メガネ拭き

【価格】薄型非球面レンズ付き13,200円/フレーム単品11,000円(税込)

【一般のお客様のお問合せ先】

■メガネフラワー各店舗:最寄りの店舗にお問合せください

■オンラインショップ:mf.info@meganeflower.co.jp



-会社概要-

【会社名】株式会社メガネフラワー

【代表者】代表取締役社長 田渕 収

【所在地】埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-247-1

【設立】昭和57年11月

【公式サイト】https://www.meganeflower.co.jp/