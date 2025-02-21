＜KPI ACADEMY＞プロテニスクリニック2月24日(月・祝) KPIPARKにて開催！

KPI株式会社KPIアカデミー ジュニアテニスイベント

KPI株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：薮田 恵士）が運営する、世界に通用するプロのテニス選手育成を目的としたテニスアカデミー「KPI ACADEMY」では2025年2月24日に「KPIアカデミー プロテニスクリニック」を開催致します。

さらなるレベルアップの機会として、ぜひご活用ください。

松村亮太郎プロのテニスクリニック（ヒッティング）

＜午前＞ 対象：中学生

・テニス歴4年以上の中学1年生～3年生

・全国大会上位進出を目指す選手

・現在、週4回以上練習に取り組む選手

■日時

2025年 2月24日(月・祝) 10:00～12:30

お申込みはこちらから

https://kpipark-tennis.hacomono.jp/reserve/space/4OXEQPXV

梶谷桜舞プロのテニスクリニック（ヒッティング）

＜午前＞ 対象：小学生

・テニス歴2年以上の小学4年生～6年生

・全国大会上位進出を目指す選手

・現在、週4回以上練習に取り組む選手



■日時

2025年 2月24日(月・祝) 10:00～12:30

お申込みはこちらから

https://kpipark-tennis.hacomono.jp/reserve/space/6Z0NOQYL

松村亮太郎プロのテニスクリニック（ヒッティング）

＜午後＞ 対象：高校生

・テニス歴4年以上の高校1年生～3年生

・全国大会上位進出を目指す選手

・現在、週5回以上練習に取り組む選手



■日時

2025年 2月24日(月・祝) 13:30～16:00

お申込みはこちらから

https://kpipark-tennis.hacomono.jp/reserve/space/1LXD5VXK

梶谷桜舞プロのテニスクリニック（ヒッティング）

＜午後＞ 対象：中学生

・テニス歴4年以上の中学1年生～3年生

・全国大会上位進出を目指す選手

・現在、週5回以上練習に取り組む選手



■日時

2025年 2月24日(月・祝) 13:30～16:00

お申込みはこちらから

https://kpipark-tennis.hacomono.jp/reserve/space/15XOEMY2

【KPI ACADEMY ウェブページ】https://www.kpi.asia/kpita/

スポーツ複合施設「KPI PARK」について

KPI PARKロゴ

KPI PARK（ケーピーアイ・パーク）とは、「頑張っているプレーヤーを全力で応援し続けます」のフィロソフィーのもと、KPI株式会社がプロデュースし運用するスポーツ施設。

US(全米)オープンと同じサーフェスである「レイコールド」を採用した9面のハードコート、6面の砂入り人工芝コート、4面のインドアコートといった様々なテニスコートを保有している。3面のサッカーグラウンドやフットサルコートにトレーニングジムといったテニス以外のスポーツ施設も充実しています。

KPI PARK

住所：〒244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町1588-1

アクセス：横浜新道・今井ICより車で1分、東戸塚駅から車で1.1km。

URL：https://www.kpi.asia/kpipark/

KPI株式会社について

KPIは、頑張っているプレーヤーを全力で応援し続けます。

【会社概要】

社名：KPI株式会社

本社所在地：東京都渋谷区渋谷 2-24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表取締役CEO：薮田 恵士

事業内容：テニスを始めとしたスポーツ用品のオンライン販売、及びテニスコート施設、テニススクールの運用



HP：https://www.kpi.asia/

KPI公式オンラインストア：https://kpitennis.com/

楽天市場 KPI：http://www.rakuten.co.jp/kpi/

Yahoo！ショッピング KPI：https://store.shopping.yahoo.co.jp/kpi/