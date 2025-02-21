「結城友奈は勇者である」10周年記念ポップアップショップ PART2(仙台店・なんば店)を2025年3月15日(土)よりゲーマーズにて開催致します！
株式会社アニメイトホールディングス
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https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6007
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開催期間：2025年3月15日(土)～3月30日(日)
A賞：特大アクリルフィギュア 全6種
■10周年記念 コレクションカード(ブラインド)
価格：440円(税込)
コンプリートセット：4,400円 (税込) ※ゲーマーズ開催店舗にて販売予定
■10周年記念 アクリルネームバッジ(ブラインド)
価格：770円(税込)
コンプリートセット：4,620円 (税込) ※ゲーマーズ開催店舗にて販売予定
■10周年記念 SNS風アクリルキーホルダー（各種）
価格：1,320円(税込)
■10周年記念 キーホルダー（各種）
価格：1,540円(税込)
■10周年記念 アクリルジオラマ A
価格：3,850円(税込)
■10周年記念 アクリルジオラマ B
価格：3,850円(税込)
■10周年記念 特大ダイカットアクリルボード 結城友奈
価格：5,500円(税込)
■10周年記念 特大ダイカットアクリルボード 東郷美森
価格：5,500円(税込)
■10周年記念 特大ダイカットアクリルボード 犬吠埼風
価格：5,500円(税込)
■10周年記念 特大ダイカットアクリルボード 犬吠埼樹
価格：5,500円(税込)
■10周年記念 特大ダイカットアクリルボード 三好夏凜
価格：5,500円(税込)
■10周年記念 特大ダイカットアクリルボード 乃木園子
価格：5,500円(税込)
■10周年記念 マイクロファイバー（各種）
価格：770円(税込)
■10周年記念 B2タペストリー
価格：3,300円(税込)
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株式会社カードラボ ゲーマーズ（本社：東京都豊島区、https://www.gamers.co.jp/(https://www.gamers.co.jp/) 以下ゲーマーズ）は、2025年3月15日(土)より「結城友奈は勇者である」10周年記念ポップアップショップ PART2(仙台店・なんば店)を開催することをお知らせいたします。
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ー 開催概要 ー
開催期間：2025年3月15日(土)～3月30日(日)
開催場所：
・ゲーマーズ仙台店(営業時間:10:00～20:00)
・ゲーマーズなんば店(営業時間:平日▶11:00～20:00 土日祝▶10:00～20:00)
開催内容：『結城友奈は勇者である』関連商品の販売
店舗キャンペーン
【抽選会】
期間中に会場内にて『結城友奈は勇者である』関連商品をご購入・ご予約内金3,000円(税込)毎に、抽選会に1回ご参加いただけます。
＜景品内容はこちら！＞
A賞：特大アクリルフィギュア 全6種
サイズ：約30cm
B賞：ブロマイド 全7種(ランダム)
※A賞は先着順にて絵柄をお選び頂けます。※B賞はランダムで1枚のお渡しとなります。絵柄はお選びいただけません。※景品は無くなり次第終了となります。※本賞品の第三者への転売、譲渡、オークション等への出品行為を、如何なる場合におきましても固く禁じます。
販売商品
■10周年記念 コレクションカード(ブラインド)
価格：440円(税込)
コンプリートセット：4,400円 (税込) ※ゲーマーズ開催店舗にて販売予定
■10周年記念 アクリルネームバッジ(ブラインド)
価格：770円(税込)
コンプリートセット：4,620円 (税込) ※ゲーマーズ開催店舗にて販売予定
■10周年記念 SNS風アクリルキーホルダー（各種）
価格：1,320円(税込)
■10周年記念 キーホルダー（各種）
価格：1,540円(税込)
■10周年記念 アクリルジオラマ A
価格：3,850円(税込)
■10周年記念 アクリルジオラマ B
価格：3,850円(税込)
■10周年記念 特大ダイカットアクリルボード 結城友奈
価格：5,500円(税込)
■10周年記念 特大ダイカットアクリルボード 東郷美森
価格：5,500円(税込)
■10周年記念 特大ダイカットアクリルボード 犬吠埼風
価格：5,500円(税込)
■10周年記念 特大ダイカットアクリルボード 犬吠埼樹
価格：5,500円(税込)
■10周年記念 特大ダイカットアクリルボード 三好夏凜
価格：5,500円(税込)
■10周年記念 特大ダイカットアクリルボード 乃木園子
価格：5,500円(税込)
■10周年記念 マイクロファイバー（各種）
価格：770円(税込)
■10周年記念 B2タペストリー
価格：3,300円(税込)
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【権利表記】(C)2021 Project 2H
【株式会社カードラボ 会社概要】
株式会社カードラボは、トレーディングカードゲーム専門店『カードラボ』と、アニメ・ゲーム・キャラクターグッズ専門店『ゲーマーズ』を運営している会社です。 多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。