スタジオソータ「ELDEN RING(エルデンリング) 小壺フィギュア」「ELDEN RING(エルデンリング) 小壺フィギュア SO-TA Official Store限定版」再販決定！
玩具メーカーのスタジオソータ（本社：東京都渋谷区、代表：安藤こうじ）は、
スタジオソータ「ELDEN RING(エルデンリング) 小壺フィギュア」(カプセルトイ 500円(税込)、ボックストイ 660円(税込))、
「ELDEN RING(エルデンリング) 小壺フィギュア SO-TA Official Store限定版」(ボックストイ 7,500円(税込))を、販売いたします。
2025年6月発売予定となります。
また、ボックストイの予約受付を開始 (スタジオソータストア (https://store.so-ta.com/(https://store.so-ta.com/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=studiosotastore))) しております。
ご予約はこちら :
https://store.so-ta.com/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=studiosotastore
カプセルトイ「ELDEN RING(エルデンリング) 小壺フィギュア」
生きている小壺(腕組み)
生きている小壺(歩き)
小壺
生きている小壺(はしゃぎ)
特攻野郎たちの遺灰
ボックストイ「ELDEN RING(エルデンリング) 小壺フィギュア」
全てのラインアップに特典カード1枚付属(全5種)
勇者の肉塊 ※ランダムで同梱
ボックストイ「ELDEN RING(エルデンリング) 小壺フィギュア SO-TA Official Store限定版」
「ELDEN RING(エルデンリング) 小壺フィギュア SO-TA Official Store限定版」ラインアップ１.
「ELDEN RING(エルデンリング) 小壺フィギュア SO-TA Official Store限定版」ラインアップ２.
鉄拳アレキサンダー
サンプル画像１.
サンプル画像２.
サンプル画像３.
サンプル画像４.
好評につき再販決定！
株式会社フロム・ソフトウェアの人気アクションRPG『ELDEN RING』の小壺がフィギュアになって登場！
蓋は取り外し可能。
ボックストイは全ラインアップに特典カードが1枚付属。
ラッキーアイテムとして『勇者の肉塊』がランダムで同梱。
限定版ではあの『鉄拳アレキサンダー』が手に入る！
高さ約80mmの大きさで、小壺たちと並べると迫力満点。
・商品名：「ELDEN RING(エルデンリング) 小壺フィギュア」「ELDEN RING(エルデンリング) 小壺フィギュア SO-TA Official Store限定版」
・発売日：2025年6月予定
・価格：カプセルトイ 500円(税込) / ボックストイ 660円(税込) / 限定版ボックストイ 7,500円(税込)
・対象年齢：15歳以上
・素材：PVC
・サイズ：全長約30mm(小壺)
・製造国：Made in China
・著作権表示：(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware, Inc.
・公式通販サイト：https://store.so-ta.com/(https://store.so-ta.com/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=studiosotastore)
スタジオソータ
手の平に収まるアートを、感動を届ける。
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・公式通販サイト：https://store.so-ta.com/(https://store.so-ta.com/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=studiosotastore)
【会社概要】
社名：株式会社SO-TA／ソータ
本社所在地：〒150-0032 東京都渋谷区鶯谷町7-3-301
HP ： https://www.so-ta.com/