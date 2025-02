スタジオソータ「ELDEN RING(エルデンリング) 小壺フィギュア」「ELDEN RING(エルデンリング) 小壺フィギュア SO-TA Official Store限定版」再販決定！

株式会社SO-TA

玩具メーカーのスタジオソータ(本社:東京都渋谷区、代表:安藤こうじ)は、

スタジオソータ「ELDEN RING(エルデンリング) 小壺フィギュア」(カプセルトイ 500円(税込)、ボックストイ 660円(税込))、

「ELDEN RING(エルデンリング) 小壺フィギュア SO-TA Official Store限定版」(ボックストイ 7,500円(税込))を、販売いたします。

2025年6月発売予定となります。

また、ボックストイの予約受付を開始 (スタジオソータストア (https://store.so-ta.com/(https://store.so-ta.com/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=studiosotastore))) しております。

ご予約はこちら :https://store.so-ta.com/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=studiosotastoreカプセルトイ「ELDEN RING(エルデンリング) 小壺フィギュア」生きている小壺(腕組み)生きている小壺(歩き)小壺生きている小壺(はしゃぎ)特攻野郎たちの遺灰ボックストイ「ELDEN RING(エルデンリング) 小壺フィギュア」全てのラインアップに特典カード1枚付属(全5種)勇者の肉塊 ※ランダムで同梱ボックストイ「ELDEN RING(エルデンリング) 小壺フィギュア SO-TA Official Store限定版」「ELDEN RING(エルデンリング) 小壺フィギュア SO-TA Official Store限定版」ラインアップ1.「ELDEN RING(エルデンリング) 小壺フィギュア SO-TA Official Store限定版」ラインアップ2.鉄拳アレキサンダーサンプル画像1.サンプル画像2.サンプル画像3.サンプル画像4.

好評につき再販決定!

株式会社フロム・ソフトウェアの人気アクションRPG『ELDEN RING』の小壺がフィギュアになって登場!

蓋は取り外し可能。

ボックストイは全ラインアップに特典カードが1枚付属。

ラッキーアイテムとして『勇者の肉塊』がランダムで同梱。

限定版ではあの『鉄拳アレキサンダー』が手に入る!

高さ約80mmの大きさで、小壺たちと並べると迫力満点。

・商品名:「ELDEN RING(エルデンリング) 小壺フィギュア」「ELDEN RING(エルデンリング) 小壺フィギュア SO-TA Official Store限定版」

・発売日:2025年6月予定

・価格:カプセルトイ 500円(税込) / ボックストイ 660円(税込) / 限定版ボックストイ 7,500円(税込)

・対象年齢:15歳以上

・素材:PVC

・サイズ:全長約30mm(小壺)

・製造国:Made in China

・著作権表示:(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware, Inc.

・公式通販サイト:https://store.so-ta.com/(https://store.so-ta.com/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=studiosotastore)



スタジオソータ

手の平に収まるアートを、感動を届ける。

・X(Twitter):https://x.com/SOTA170317(https://x.com/SOTA170317/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=X)

・Instagram:https://www.instagram.com/sota170318/(https://www.instagram.com/sota170318/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=Instagram)

・YouTube:https://www.youtube.com/@studio_so-ta(https://www.youtube.com/@studio_so-ta/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=YouTube)

・公式通販サイト:https://store.so-ta.com/(https://store.so-ta.com/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=studiosotastore)

【会社概要】

社名:株式会社SO-TA/ソータ

本社所在地:〒150-0032 東京都渋谷区鶯谷町7-3-301

HP : https://www.so-ta.com/