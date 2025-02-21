スタジオソータ「ELDEN RING(エルデンリング) 小壺フィギュア」「ELDEN RING(エルデンリング) 小壺フィギュア SO-TA Official Store限定版」再販決定！

写真拡大 (全17枚)

株式会社ＳＯ-ＴＡ

玩具メーカーのスタジオソータ（本社：東京都渋谷区、代表：安藤こうじ）は、


スタジオソータ「ELDEN RING(エルデンリング) 小壺フィギュア」(カプセルトイ 500円(税込)、ボックストイ 660円(税込))、


「ELDEN RING(エルデンリング) 小壺フィギュア SO-TA Official Store限定版」(ボックストイ 7,500円(税込))を、販売いたします。


2025年6月発売予定となります。


また、ボックストイの予約受付を開始 (スタジオソータストア (https://store.so-ta.com/(https://store.so-ta.com/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=studiosotastore))) しております。


ご予約はこちら :
https://store.so-ta.com/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=studiosotastore

カプセルトイ「ELDEN RING(エルデンリング) 小壺フィギュア」


生きている小壺(腕組み)

生きている小壺(歩き)

小壺


生きている小壺(はしゃぎ)

特攻野郎たちの遺灰


ボックストイ「ELDEN RING(エルデンリング) 小壺フィギュア」


全てのラインアップに特典カード1枚付属(全5種)


勇者の肉塊 ※ランダムで同梱


ボックストイ「ELDEN RING(エルデンリング) 小壺フィギュア SO-TA Official Store限定版」


「ELDEN RING(エルデンリング) 小壺フィギュア SO-TA Official Store限定版」ラインアップ１.

「ELDEN RING(エルデンリング) 小壺フィギュア SO-TA Official Store限定版」ラインアップ２.

鉄拳アレキサンダー


サンプル画像１.

サンプル画像２.


サンプル画像３.

サンプル画像４.

好評につき再販決定！


株式会社フロム・ソフトウェアの人気アクションRPG『ELDEN RING』の小壺がフィギュアになって登場！


蓋は取り外し可能。



ボックストイは全ラインアップに特典カードが1枚付属。


ラッキーアイテムとして『勇者の肉塊』がランダムで同梱。



限定版ではあの『鉄拳アレキサンダー』が手に入る！


高さ約80mmの大きさで、小壺たちと並べると迫力満点。



・商品名：「ELDEN RING(エルデンリング) 小壺フィギュア」「ELDEN RING(エルデンリング) 小壺フィギュア SO-TA Official Store限定版」


・発売日：2025年6月予定


・価格：カプセルトイ 500円(税込) / ボックストイ 660円(税込) / 限定版ボックストイ 7,500円(税込)


・対象年齢：15歳以上


・素材：PVC


・サイズ：全長約30mm(小壺)


・製造国：Made in China


・著作権表示：(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware, Inc.


・公式通販サイト：https://store.so-ta.com/(https://store.so-ta.com/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=studiosotastore)




スタジオソータ
手の平に収まるアートを、感動を届ける。


・X(Twitter)：https://x.com/SOTA170317(https://x.com/SOTA170317/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=X)


・Instagram：https://www.instagram.com/sota170318/(https://www.instagram.com/sota170318/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=Instagram)


・YouTube：https://www.youtube.com/@studio_so-ta(https://www.youtube.com/@studio_so-ta/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=YouTube)


・公式通販サイト：https://store.so-ta.com/(https://store.so-ta.com/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=studiosotastore)




【会社概要】
社名：株式会社SO-TA／ソータ
本社所在地：〒150-0032　東京都渋谷区鶯谷町7-3-301
HP ： https://www.so-ta.com/