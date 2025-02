大人気アプリゲーム『アズールレーン』より、「ケルサン」が1/7スケールでフィギュア化！ご予約受付開始！

株式会社アリスグリント

株式会社アリスグリントは、大人気アプリゲーム『アズールレーン』より、「ケルサン」を1/7スケールでフィギュア化し、2025年2月21日(金)より予約受付を開始いたしました。

Yostarがおくる大人気アプリゲーム『アズールレーン』より、ヴォークラン級大型駆逐艦「ケルサン」の着せ替え”ホーリー・ランニング”姿でフィギュア化です!

ダイエットを頑張る「ケルサン」の、汗でいつもより重くなった?お姿をしっかり再現いたしました♪

世界観を切り取った台座や、各所の質感にもこだわっております。

ぜひお手元にお迎えください!

商品情報

■1/7スケールフィギュア

アズールレーン 「ケルサン ホーリー・ランニング」

□商品仕様:PVC&ABS 塗装済み完成品1/7スケール・専用台座付属

□サイズ :全高 約240mm(台座含む)

□原型制作:AXIA

□彩色 :井本絵美子(knead)

□販売元 :大網株式会社

□発売元 :アリスグリント

価格 : 24,750円(税込)

発売日: 2025年12月発売予定

「笑顔」フェイスパーツ付き限定版

■1/7スケールフィギュア

アズールレーン 「ケルサン ホーリー・ランニング」あみあみ限定版



価格 : 25,300円(税込)

発売日: 2025年12月発売予定

「あみあみ」限定販売となります。

ご予約の際は、下記オンラインショップ・店舗にてご確認下さい。



店舗特典

一部店舗様にて、購入特典をお付けいたします。

とても豪華なラインナップとなっておりますので、お見逃しなく!



フィギュアCM動画のご紹介

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BAW6C9tORqM ]

【本動画について】

◇キャラクター「秘書アリス」

イラスト / キャラクターデザイン:こもわた遙華 様

CV:白城なお 様

◇モーションロゴアニメーション

作画:平山円 様

制作:フロンティアワン 様

(C)AliceGlint

詳しくは以下WEBページまで

■1/7スケールフィギュア アズールレーン 「ケルサン ホーリー・ランニング」

https://www.aliceglint.com/figure/fig_kersaint

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

