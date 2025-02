倉敷市/たましん主催のマルシェ「Mercado Rico」3/23開催

玉島信用金庫たましん主催のマルシェ「メルカドリコ」あちてらす倉敷オープンスペースにて開催

玉島信用金庫主催のマルシェMercado Rico開催決定!

日時:2025年 3月23日(日) 11時~16時

場所:あちてらす倉敷 オープンスペース

倉敷市阿知3丁目9-1

倉敷駅から徒歩約3分



・今回のテーマは、「岡山県内7信金のお取引先が大集合」。

岡山県内7つの信用金庫が協力して地域を応援!



あちてらすで美味しいひとときを!

ー岡山県内7信金のお取引先が出店

おかやま信金のお取引先SPOON UP ICE:岡山県産吉備高原どりの特製のとり天あがいやんせ:黄にらラーメン、だし醤油水島信金のお取引先パワープラントコーヒー:コーヒー豆、オリーブオイル8 by setoiro:瀬戸内をコンセプトにした旬のスープと自家製パン津山信金のお取引先晴レのワッフル:ワッフル鉄板居酒屋 俱瑠満:ホルモンうどん備北信金のお取引先cafe and shop POPEYE:シフォンケーキ、マフィン中山精肉店:千屋牛サイコロステーキ串吉備信金のお取引先花かまくら中庄店 わらびの華総社店:わらびもちモンラパン:パニーニ

ーMercadoRicoとは

備前日生信金のお取引先cyoi‐cyoistyle:プリン、カヌレ穂の蔵:おにぎり、お惣菜玉島信金のお取引先甘党の店 やまと:おはぎイタリア食堂 マリア:ナポリピッツァ

スペイン語で、Mercado(市場)、Rico(豊かな、美味しい)。

玉島信用金庫が主催する、2022年4月から定期的に開催している

「美味しい」「いいもの」を集めたこだわりのマルシェです。



コロナ禍で大きな打撃を受けたお取引先の飲食店に何かできないかとの思いが始まりです。

また、2021年に誕生した商・住・公・医の複合施設「あちてらす倉敷」オープンスペースの利活用の活性化、美観地区から大通りの反対側への人流を作るための賑わい創出、賑わいの創出による「あちてらす倉敷」入居の飲食店支援を目的に開催しています。

詳しくは、玉島信用金庫公式Instagramをご覧ください

https://www.instagram.com/tamashimask_official/