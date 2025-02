国内初！医療関係者による本格的なマインドフルネス瞑想入門記事を公開

株式会社旗指物

株式会社旗指物(本社:東京都新宿区)は、運営するECサイト「リキッド通販ショップ」にて、元精神科医の麻凛華氏監修による瞑想入門記事「マインドフルネス瞑想入門|専門家が解説する効果と実践法」を本日公開いたしました。

【本記事の特徴】

- 臨床経験を持つ元精神科医が、医学的見地から瞑想の効果を解説- 初心者でも実践できる、段階的な瞑想メソッドを詳細に紹介- 最新の脳科学研究に基づいた、瞑想がもたらす心身への影響を解説

【記事URL】

https://www.thch-vape.shop/news/384

【背景】

近年、ADHD(注意欠陥・多動性障害)と大麻使用の関係性が明らかになりつつあります。『Molecular Psychiatry』誌(2019年)に掲載された研究によると、ADHDは小児の5%、成人の2.5%が持つ脳の発達特性であり、ADHDの人は薬物や大麻を使用するリスクが7.9倍に増加することが示されています。さらに、この傾向は遺伝的要因にも影響を受けていることが明らかになりました。

また、当社の独自調査では、9つの精神疾患(パーソナリティ障害、PTSD、全般性不安障害、パニック障害、統合失調症スペクトラム障害、ADHD、不安障害、双極性障害、うつ病)の中で、「ADHDと大麻」に対する関心が最も高いことが判明しました。世界的に見ても、「ADHDとウェルネス」に関するGoogle検索は増加傾向にある一方、「ADHDと大麻」の関連検索数は依然として少なく、消費者の潜在的な関心が十分に掘り起こされていないことが示唆されています。同時に、大麻に関する誤解が根強く、正しい情報が十分に提供されていない現状も浮き彫りになっています。

このような背景を踏まえ、ストレス社会といわれる現代において、メンタルヘルスケアの重要性はますます高まっています。特に、科学的な効果が認められている瞑想やマインドフルネスへの注目が集まる一方で、正しい実践方法や効果的な取り組み方についての国内の医療専門家による詳細な解説は限られています。そこで、当社は国内で初めて、専門家監修のもと、ADHDに効果があるとされるマインドフルネス瞑想の入門記事を公開しました。本記事では、科学的根拠に基づいた瞑想の実践方法を詳しく解説し、多くの方々が心の安定を得るための具体的な手法を提供しています。

ADHDは小児の5%、成人の2.5%が持つ脳の発達特性 - Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and lifetime cannabis use: genetic overlap and causality - PMC (https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8025199/)ADHDの人は薬物や大麻を使用するリスクが7.9倍 - Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and lifetime cannabis use: genetic overlap and causality - PMC (https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8025199/)

【記事の概要】

- 瞑想が脳や自律神経系に与える影響- 初心者向け瞑想実践ガイド- 継続的な実践のためのアドバイス

【今後の展開】

当社は今後も、専門家との協力のもと、科学的根拠に基づいたセルフケア情報の発信を継続してまいります。



【麻凛華氏について】

当記事の監修を務める麻凛華氏は、精神科医として多数の患者のメンタルヘルスをサポートしてきました。医療機関にとって、保険適用対象であるマインドフルネス瞑想の普及は、収益減少に直結する可能性があります。しかし同氏は、「自然治癒力こそが真に病を治すものであり、医者要らずの世界を目指したい」という理念から、あえて本記事の監修に協力を決意されました。医療専門家による、極めて意義深い取り組みといえます。

【リキッド通販ショップについて】

当社が運営するリキッド通販ショップは、厳選された高品質な大麻由来のカンナビノイド製品を提供する、安全で信頼性の高いオンラインプラットフォームです。また、商品の販売にとどまらず、大麻やサイケデリックに関する正しい理解を促し、自由な選択を支援する「私的使用合法化」活動にも取り組んでいます。さらに、消費者が安心して自身に合ったウェルネスの選択肢を見つけられるよう、最新の情報を発信し続けています。

【「国内初」に関する根拠について】

本プレスリリースにおける「国内初」という表現は、当社調べ(2025年2月時点)に基づくものです。具体的には、医療関係者が執筆した「マインドフルネス瞑想」をテーマとしたWeb記事の公開状況を調査し、同様の専門的な解説を提供する記事が国内において確認されなかったことを根拠としています。

