Ì±Çñ¥é¥ó¥­¥ó¥°Á´¹ñ°ì°Ì¤Î½É¤¬·èÄê¡Ê°ì¸Í·ú¤ÆÌ±ÇñÉôÌç¡ËÇ®³¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤âÆ²¡¹¤ÎÂè°ì°Ì¡Ö¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥ê¥¾ー¥ÈÆüÃÈ¡ÊÀÅ²¬¸©Ç®³¤»Ô¡Ë¡×¡ÖBEST OF MINPAKU 2025¡×

民泊革命株式会社BEST OF MINPAKU~一戸建て部門~全国ナンバーワン「プライベートリゾート日暖」のリビング「BEST OF MINPAKU 2025」

民泊革命株式会社 榊原啓祐(民泊専門家)と田尻夏樹(民泊運営アドバイザー兼観光系インフルエンサー)が主催する日本一の民泊を決めるコンテスト「BEST OF MINPAKU 2025(ベストオブミンパク2025)」が2025年2月10日にホテルモントレ大阪(大阪府大阪市)で開催されました。

「BEST OF MINPAKU」は、「コロナ禍で大きな影響を受けた業界の活性化」「インバウンド需要の増加」「日本人の旅行の選択肢の一つに民泊を」をテーマに、第二回目を開催。

BEST OF MINPAKU~一戸建て部門~全国ナンバーワン「プライベートリゾート日暖」の浴室からの絶景の山々「BEST OF MINPAKU 2025」

第二回目の今回は、総エントリー1092室の中から一戸建て民泊部門の第一位に「プライベートリゾート日暖(静岡県熱海市)」が選ばれました。同時に熱海エリア第一位の宿にも決定!

【施設詳細】

施設名:プライベートリゾート日暖

住所:〒413-0101 静岡県熱海市上多賀1045-148

公式HP:https://izuminpaku-yoyaku.com/atami(https://izuminpaku-yoyaku.com/atami/pv-kanon/)

2階には4つの居室があり、それら全てがつながる広々としたウッドデッキを備えています。デッキからは遮るもののない絶景をお楽しみいただけ、四季折々の自然の美しさを堪能できます。また、4部屋の居室にはそれぞれ大きな窓が設置されているため、どのお部屋からも素晴らしい景色を望むことができ、大人数でのご宿泊でも皆様にご満足いただける造りとなっています。

広々としたお庭には、ツリーテラスがあり、木々の緑に囲まれた空間で自然の風を感じながらリラックスしたひとときをお過ごしいただけます。さらに、お庭ではBBQを楽しむこともでき、ご家族やご友人と特別な時間をお楽しみいただけます。

定員は最大12名、ベッド6台と布団4枚をご用意し、天然温泉も完備。贅沢で快適な滞在をお約束する空間です。

熱海エリアナンバーワンに選ばれた「プライベートリゾート日暖」のテラスからはオーシャンビュー。熱海の絶景が見渡せます「BEST OF MINPAKU 2025」

BEST OF MINPAKU一戸建て民泊部門に輝いた「プライベートリゾート日暖」は熱海の別荘型の一戸建てをフルリノベーションし、デザイン、絶景の風景、熱海の天然温泉をお部屋で満喫できる点が評価され、第一位に輝きました。

全国ナンバーワンの一戸建て型民泊に選ばれた「プライベートリゾート日暖」の夜間の居室「BEST OF MINPAKU 2025」熱海エリアナンバーワンに選ばれた「プライベートリゾート日暖」のベッドルーム「BEST OF MINPAKU 2025」

【BEST OF MINPAKU~一戸建て民泊部門~】

第一位:プライベートリゾート日暖/静岡県熱海市(https://izuminpaku-yoyaku.com/atami/pv-kanon/)

第二位:Hotel be home Tokyo/東京都墨田区(https://tokyo1.behomejapan.com/en/)

第三位:JAPAVISTA Hisho/大阪府大阪市(https://www.airbnb.jp/rooms/1140957461818968154)

第四位:ヴィラテラス前橋/群馬県前橋市(https://rc-maebashi.com/villaterrace/lp/)

第五位:Villla 緑と物語/静岡県伊東市(https://luxevillas-izu.com/stay/midoritomonogatari/)

第六位:今昔荘 大阪 天下茶屋 - 日本茶 -/大阪府大阪市(https://konjakuso.jp/site/4661)

第七位:Calm Villa 熱海/静岡県熱海市(https://x.gd/UESKz)

第八位:自家源泉の宿 櫻井邸/静岡県賀茂郡(https://izuminpaku-yoyaku.com/kawazu/sakuraitei/)

第九位:USHIMADOO Villa/岡山県瀬戸内市(https://www.airbnb.jp/rooms/999715284698406507)

第十位:鐵十郎(旧小國家)|姫路城の奥座敷 築400年の宿/兵庫県神崎郡(https://kyu-ogunike.com/guestroom)

BEST OF MINPAKU 2025で「一戸建て部門」第二位~第六位の施設。一戸建て民泊ランキングには前回グランプリの今昔荘 大阪 天下茶屋 - 日本茶 -もランクイン!

【審査員】

・東京都江東区区議会議員(民泊大学創設者)高野 勇斗様

・一般社団法人日本民泊協会 事務局長 大植 敏生様

・株式会社 KPG HOTEL & RESORT KPG LUXURY HOTELS 取締役社長 兼 COO 大金 直矢様

・株式会社Yogibo執行役員 大森一弘様

・ホテルモントレ大阪 副総支配人 田中 司様

※順不同



【御来賓】

・衆議院議員 馬場 伸幸 様

・衆議院議員 浦野 靖人 様

・衆議院議員 梅村 聡 様

・参議院議員 石川 博崇 様

・参議院議員 柳ヶ瀬 裕文 様

・参議院議員 高木 かおり 様

※順不同

【ご祝辞】

・財務大臣 衆議院議員 加藤 勝信 様

・前大阪府知事 参議院議員 太田 房江 様

・衆議院議員 逢沢 一郎 様

・元滋賀県知事 参議院議員 嘉田 由紀子 様

・参議院議員 杉 ひさたけ 様

・前衆議院議員 谷川 とむ 様

・前衆議院議員 佐藤 しげき 様

※順不同

【メインスポンサー】

●ネクストレベルホールディングス株式会社様(https://nextlevelholdings.co.jp)

スキマバイトアプリ「ネクストレベル」や、大人気Youtube番組「社長ファイトクラブ」「年収オークション」の運営を手掛ける。

<スキマバイトするならネクストレベル>

https://www.e-nextlevel.jp

<社長ファイトクラブ>

https://youtube.com/@n-fightclub

<年収オークション>

https://youtube.com/channel(https://youtube.com/channel/UCW8CPueeKzhW8FuDTJjlYeA?si=d3ozxQhruRkAENGY)



【ゴールドスポンサー】

●Seven Star合同会社(https://www.sevenstargoudougaisya.com/)様

●大阪民泊清掃代行株式会社(https://minpaku-cleaning-agency.com/)様

●大阪民泊運営代行株式会社(https://minpaku-management-agency.com/)様



【シルバースポンサー】

●株式会社ブロードエンタープライズ(https://broad-e.co.jp/)様

●株式会社KINUJO(https://kinujo.jp/)様



【Yogibo賞】

●株式会社Yogibo(https://yogibo.inc/)様

【BEST OF MINPAKU 2025】

日本国内を見ると、観光客への認知度はまだまだ低い「民泊」。本コンテストを通して日本国内の観光客に「民泊の良さ」を知っていただける機会になり、旅行の滞在先のひとつに「民泊」を選んで頂けるようになるきっかけになればという思いから「BEST OF MINPAKU」を開催しました。

多くの方にご来場頂き、発信頂けた本コンテスト。旅行の滞在先として「ホテル」「旅館」「民泊」となることを目指し、第三回、第四回と開催を続けて参ります。

主催の2人(左:榊原啓祐、右:田尻夏樹)

主 催:榊原 啓祐(さかきばら けいすけ)

民泊革命株式会社代表取締役兼、民泊経営連合会会長。ハウスクリーニングや壁紙再生事業でフランチャイズ本部事業等を立ち上げ、僅か6年で650店舗以上を出店。民泊事業には2015年8月に参入し、現在では民泊運営と共に、リゾート地でのプール付きの貸別荘も経営。大阪で初めて民泊清掃事業を立ち上げた民泊清掃の第一人者。



主 催:田尻 夏樹(たじり なつき)

大阪民泊運営代行株式会社 代表取締役。Amazonプライム「バチェラージャパン3」に出演。温泉ソムリエの資格を持ち、観光系インフルエンサーとしての経験から宿泊業、民泊業に参入。 地域の魅力やおすすめスポットを発見し、快適な滞在に関する情報の発信も行う。

【BEST OF MINPAKU 2025 運営会社】

会社名:民泊革命株式会社(ミンパクカクメイカブシキガイシャ)

代表者:代表取締役 榊原啓祐

本店:〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町11-5

大阪支店:〒558-0033 大阪府大阪市住吉区清水丘三丁目1番18号

E-mail:info@bestofminpaku.com

TEL:06-6624-9959

公式HP:https://bestofminpaku.com

