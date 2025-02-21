春休みチャレンジ講座「親子で体験！やまびこ工場見学」の開催

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横須賀市

田浦・追浜・逸見コミュニティセンターの春休みチャレンジ講座で横須賀で活躍する株式会社やまびこ・横須賀事業所の工場見学を行います。


株式会社やまびこは小型屋外機械等の製造・販売をしている会社です。


この講座では、追浜にある横須賀事業所において、「何を」「どのように」作っているのか、工場施設を見学し、実際に製品に触れてみることができます



日時


- 2025 年3月27日（木曜日）10時00分～12時00分
（9時30分までに「北体育館2階ロビー」集合）
順延の有無：無

場所


名称：株式会社やまびこ　横須賀事業所


住所：横須賀市夏島14



対象


- 小学3年生以上の子どもと保護者20組（抽選）
※保護者1名につき子ども2名まで

内容


- 会場：株式会社やまびこ・横須賀事業所
※9時30分までに「北体育館2階ロビー」集合

- 内容：1.株式会社やまびこの紹介　2.工場施設見学　3.製品体験

費用


50 円/一人（保険料）


持ち物・服装等


帽子・動きやすい服装と運動靴・水分補給のための飲み物



参考　チラシデータ


https://prtimes.jp/a/?f=d128894-299-876f80fdf28d4a3856e5a5f6d0491a23.pdf