春休みチャレンジ講座「親子で体験！やまびこ工場見学」の開催
横須賀市
- 2025 年3月27日（木曜日）10時00分～12時00分
（9時30分までに「北体育館2階ロビー」集合）
順延の有無：無
- 小学3年生以上の子どもと保護者20組（抽選）
※保護者1名につき子ども2名まで
- 会場：株式会社やまびこ・横須賀事業所
※9時30分までに「北体育館2階ロビー」集合
- 内容：1.株式会社やまびこの紹介 2.工場施設見学 3.製品体験
https://prtimes.jp/a/?f=d128894-299-876f80fdf28d4a3856e5a5f6d0491a23.pdf
田浦・追浜・逸見コミュニティセンターの春休みチャレンジ講座で横須賀で活躍する株式会社やまびこ・横須賀事業所の工場見学を行います。
株式会社やまびこは小型屋外機械等の製造・販売をしている会社です。
この講座では、追浜にある横須賀事業所において、「何を」「どのように」作っているのか、工場施設を見学し、実際に製品に触れてみることができます
日時
- 2025 年3月27日（木曜日）10時00分～12時00分
（9時30分までに「北体育館2階ロビー」集合）
順延の有無：無
場所
名称：株式会社やまびこ 横須賀事業所
住所：横須賀市夏島14
対象
- 小学3年生以上の子どもと保護者20組（抽選）
※保護者1名につき子ども2名まで
内容
- 会場：株式会社やまびこ・横須賀事業所
※9時30分までに「北体育館2階ロビー」集合
- 内容：1.株式会社やまびこの紹介 2.工場施設見学 3.製品体験
費用
50 円/一人（保険料）
持ち物・服装等
帽子・動きやすい服装と運動靴・水分補給のための飲み物
参考 チラシデータ
https://prtimes.jp/a/?f=d128894-299-876f80fdf28d4a3856e5a5f6d0491a23.pdf