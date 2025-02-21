【アイ・ケイ・ケイHD】フォトウェディング等を行うAmbihone（アンビオーネ）、東京都新宿区にフォトスタジオの出店決定

アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社

＊Ambihone（アンビオーネ）株式会社（本社：福岡県糟屋郡志免町、代表取締役社長 中嶋 大祐）はアイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社（本社：佐賀県伊万里市、代表取締役 金子 和斗志以下IKKHD）のグループ会社です。

▲フォトウェディングイメージ（洋装）▲フォトウェディングイメージ（和装）

概要

東京都新宿区は東京23区のほぼ中央に位置し、千代田・港・文京・豊島・中野・渋谷の各区にそれぞれ隣接しています。人口約35万人の都庁所在地であり、新宿駅は、JR、京王電鉄、小田急電鉄、東京メトロ、都営地下鉄の都内最大級のターミナル駅です。

本物件は、西新宿駅・直結、JR 新宿駅から徒歩６分でありながら、ロケーション撮影の人気スポットである東京駅、東京タワー、お台場海浜公園、東京国立博物館、浜離宮恩賜庭園へはいずれも好アクセスな場所に位置しています。

店舗の概要

（1）施設名 ：studio clori.TOKYO 新宿

（2）事業所名：新宿支店

（3）設備 ：フォトスタジオ

（4）所在地 ：東京都新宿区西新宿6 丁目5－1 新宿アイランドタワー44F

（5）開業時期：2025年夏（予定）

▲施設外観▲施設を象徴するLONEオブジェ

今後の見通し

当該店舗の出店が当期連結業績に与える影響は軽微であります。今後、業績に与える影響が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

**************************************************************************

本件に関する報道関係からのお問い合わせ先

アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社

経営企画室 真殿 瑞輝（まとの みずき）

Tel.050-3539-1122

Fax.092-937-7031

info-ir@ikk-grp.jp

〒811-2245福岡県糟屋郡志免町片峰3-6-5

会社概要

[社名] アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社

[証券コード] 2198東証プライム

[住所] 佐賀県伊万里市新天町722-5

[設立] 1995年11月1日

[資本金] 351百万円（2024年10月31日現在）

[代表者] 代表取締役会長兼社長 金子和斗志

[売上高] 2024年10月期連結売上高23,263百万円

[ホームページ] https://www.ikk-grp.jp/

[事業内容] グループ会社の経営管理等、挙式・披露宴に関する企画・運営等のサービスの提供

[グループ会社] アイ・ケイ・ケイ株式会社

PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA

アイケア株式会社

株式会社明徳庵

Ambihone株式会社