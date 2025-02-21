【アイ・ケイ・ケイHD】フォトウェディング等を行うAmbihone（アンビオーネ）、東京都新宿区にフォトスタジオの出店決定

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アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社

＊Ambihone（アンビオーネ）株式会社（本社：福岡県糟屋郡志免町、代表取締役社長 中嶋 大祐）はアイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社（本社：佐賀県伊万里市、代表取締役 金子 和斗志以下IKKHD）のグループ会社です。



▲フォトウェディングイメージ（洋装）

▲フォトウェディングイメージ（和装）

概要


東京都新宿区は東京23区のほぼ中央に位置し、千代田・港・文京・豊島・中野・渋谷の各区にそれぞれ隣接しています。人口約35万人の都庁所在地であり、新宿駅は、JR、京王電鉄、小田急電鉄、東京メトロ、都営地下鉄の都内最大級のターミナル駅です。



本物件は、西新宿駅・直結、JR 新宿駅から徒歩６分でありながら、ロケーション撮影の人気スポットである東京駅、東京タワー、お台場海浜公園、東京国立博物館、浜離宮恩賜庭園へはいずれも好アクセスな場所に位置しています。



店舗の概要


（1）施設名 ：studio clori.TOKYO 新宿


（2）事業所名：新宿支店


（3）設備 ：フォトスタジオ


（4）所在地 ：東京都新宿区西新宿6 丁目5－1 新宿アイランドタワー44F


（5）開業時期：2025年夏（予定）



▲施設外観

▲施設を象徴するLONEオブジェ

今後の見通し


当該店舗の出店が当期連結業績に与える影響は軽微であります。今後、業績に与える影響が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。




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本件に関する報道関係からのお問い合わせ先
アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社
経営企画室　真殿　瑞輝（まとの　みずき）
Tel.050-3539-1122
Fax.092-937-7031
info-ir@ikk-grp.jp
〒811-2245福岡県糟屋郡志免町片峰3-6-5



会社概要


[社名]　アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社


[証券コード]　2198東証プライム


[住所]　佐賀県伊万里市新天町722-5


[設立]　1995年11月1日


[資本金]　351百万円（2024年10月31日現在）


[代表者]　代表取締役会長兼社長　金子和斗志


[売上高]　2024年10月期連結売上高23,263百万円


[ホームページ]　https://www.ikk-grp.jp/


[事業内容]　グループ会社の経営管理等、挙式・披露宴に関する企画・運営等のサービスの提供


[グループ会社]　アイ・ケイ・ケイ株式会社


　　　　　　　　PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA


　　　　　　　　アイケア株式会社


　　　　　　　　株式会社明徳庵


　　　　　　　　Ambihone株式会社