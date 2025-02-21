【アイ・ケイ・ケイHD】フォトウェディング等を行うAmbihone（アンビオーネ）、東京都新宿区にフォトスタジオの出店決定
＊Ambihone（アンビオーネ）株式会社（本社：福岡県糟屋郡志免町、代表取締役社長 中嶋 大祐）はアイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社（本社：佐賀県伊万里市、代表取締役 金子 和斗志以下IKKHD）のグループ会社です。
▲フォトウェディングイメージ（洋装）
▲フォトウェディングイメージ（和装）
概要
東京都新宿区は東京23区のほぼ中央に位置し、千代田・港・文京・豊島・中野・渋谷の各区にそれぞれ隣接しています。人口約35万人の都庁所在地であり、新宿駅は、JR、京王電鉄、小田急電鉄、東京メトロ、都営地下鉄の都内最大級のターミナル駅です。
本物件は、西新宿駅・直結、JR 新宿駅から徒歩６分でありながら、ロケーション撮影の人気スポットである東京駅、東京タワー、お台場海浜公園、東京国立博物館、浜離宮恩賜庭園へはいずれも好アクセスな場所に位置しています。
店舗の概要
（1）施設名 ：studio clori.TOKYO 新宿
（2）事業所名：新宿支店
（3）設備 ：フォトスタジオ
（4）所在地 ：東京都新宿区西新宿6 丁目5－1 新宿アイランドタワー44F
（5）開業時期：2025年夏（予定）
▲施設外観
▲施設を象徴するLONEオブジェ
今後の見通し
当該店舗の出店が当期連結業績に与える影響は軽微であります。今後、業績に与える影響が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。
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本件に関する報道関係からのお問い合わせ先
アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社
経営企画室 真殿 瑞輝（まとの みずき）
Tel.050-3539-1122
Fax.092-937-7031
info-ir@ikk-grp.jp
〒811-2245福岡県糟屋郡志免町片峰3-6-5
会社概要
[社名] アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社
[証券コード] 2198東証プライム
[住所] 佐賀県伊万里市新天町722-5
[設立] 1995年11月1日
[資本金] 351百万円（2024年10月31日現在）
[代表者] 代表取締役会長兼社長 金子和斗志
[売上高] 2024年10月期連結売上高23,263百万円
[ホームページ] https://www.ikk-grp.jp/
[事業内容] グループ会社の経営管理等、挙式・披露宴に関する企画・運営等のサービスの提供
[グループ会社] アイ・ケイ・ケイ株式会社
PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA
アイケア株式会社
株式会社明徳庵
Ambihone株式会社