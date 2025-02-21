個人投資家向け決算説明会に関するお知らせ

株式会社ヘッドウォータース

AIソリューション事業を手掛ける株式会社ヘッドウォータース（本社：東京都新宿区、代表取締役：篠田 庸介、以下「ヘッドウォータース」）は、IR活動の一環として「個人投資家向け説明会」を下記の通り開催いたします。説明会では、2024年12月期通期の決算内容についてご説明いたしますので、投資家皆様のご参加をお待ち申し上げております。

■個人投資家向け2024年度12月期通期決算説明会開催概要

１．主催 ： 株式会社ヘッドウォータース

２．日時 ： 2025年3月6日（木） 19:00～20:00

３．講演者 ： 代表取締役 篠田 庸介

４．開催方法 ： オンライン開催（「Microsoft Teams」によるライブ配信）

５．URL ： https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2QwNjY3ZGYtODMwZi00NmEwLThmOTYtMTMxYzBlM2VhYmE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225d05d5a9-8aeb-4ac4-804c-99e30cbc84e2%22%2c%22Oid%22%3a%22bac33869-0222-46c7-ad4b-15f0d3a07f36%22%7d

■会社情報

会社名：株式会社ヘッドウォータース

所在地：〒163-1304 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー４階

代表者：代表取締役 篠田 庸介

設 立：2005年11月

URL ：https://www.headwaters.co.jp