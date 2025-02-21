【関西エリア】中途採用マーケット動向データを無料公開！／転職サイト『type』
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１．関西エリアの職種別求人数推移
２．関西エリアの転職者の動向（type・女の転職typeの新規会員数推移）
３．typeの効果TOPICS
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■ 本件に関するお問い合わせ先 ■
『type』『女の転職type』マーケティングチーム
TEL：03-3560-1622
■株式会社キャリアデザインセンター 会社概要
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コーポレートサイト■https://cdc.type.jp/
本社所在地■〒107-0052 東京都港区赤坂 3-21-20 赤坂ロングビーチビル
資本金■5億5866 万円
設 立■1993年7月8日
従業員数■835名（2024年9月30日現在）
代表者■代表取締役社長兼会長 多田 弘實
事業内容■
キャリア転職の専門情報サイト『type』『女の転職type』などの運営
転職フェアの開催
人材紹介事業（厚生労働大臣許可 13-ユ-040429）
質の高い就職活動を情報誌、イベント、情報サイト、人材紹介で支援する『type就活』サービス
パンフレット、ノベルティー採用HP作成などのアウトソーシング事業
IT業界に特化した人材派遣サービス（厚生労働大臣許可 派13-315344）
Webマガジン『エンジニアtype』『Woman type』『20’s type』の企画・編集・運営など、 企業の採用活動をサポートする総合的なソリューションサービスを提供しています。
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