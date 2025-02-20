ホテルトレンドLIVE! Vol.1 ～宿泊業界のお悩み解決法や最新トレンドを発信！～

株式会社mov

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」及び 店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を運営する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、2月27日（木）13:30~14:00よりオンラインでセミナーを配信します。参加費は無料です。

前回の宿泊業界向けセミナーにて「インバウンドの集客を強化したい」「そもそも何からやればいいのか分からない」という視聴者の声が多数。また、宿泊業界向けの展示会でもインバウンドに対する取り組み方針が分からず悩んでいる方も見受けられました。

そんな宿泊業界の方に向けたセミナーシリーズを発足します！

毎月テーマを解説するとともに、視聴者からの質問にもお答えする、そんなセミナーとなっております！ご興味のある方はぜひご覧ください。

※当日視聴者には特別なキャンペーンも発表します！

【無料セミナーに申し込む】

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セミナーのポイント

セミナー内容

- 最新のインバウンド対策法やトレンドが分かる！- 毎月のテーマ解説のほか、視聴者の悩みにも寄り添う！- IT×旅行業界に特化したキャリアのコンサルティング部エキスパートの徳永が解説！今回のテーマ：Googleマップと宿泊施設の関係性

都市部を中心にインバウンドによる宿泊需要が生まれています。都市部に限らず、国内旅行者も知らない宿泊施設に外国人の姿も。

- 予約サイトとGoogleマップの違いは？- Googleマップで重要なGBPって何？- これから対策する人のための工夫ポイント

など、インバウンド市場の動向を抑えるために、今回はGoogleマップおよびGoogleビジネスプロフィールと宿泊施設の関係性について解説します！

登壇者

株式会社mov コンサルティング部 徳永 達也

2024年11月にmovにジョイン。これまで「IT×旅行業界に特化したキャリア」としてOTA（宿泊予約サイト）や、民泊サイトでの新規開拓営業や前職では営業第一号としてAIチャットボットサービスやSaaS型宿泊予約システムの初期の企画立案から実際の営業の立ち上げまで幅広くサポート。現在は株式会社mov コンサルティング部のエキスパートとして、口コミコム を活用したローカルSEO対策の提案をはじめ、マーケティング全体の支援を行っている。

開催概要

主催：株式会社mov

日時：2025年2月27日（木）13:30~14:00

場所：オンライン（Zoom）

参加費：無料

※競合他社様のお申し込みはご遠慮いただいております。

※途中参加・途中退出も可能です。

【無料セミナーに申し込む】

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口コミサイトを“もっと”売上に変える「口コミコム」とは

口コミコムは、国内外の口コミサイトを”もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

＜口コミコム特徴その1＞

21サイト＋自社HPも連携！

店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

口コミコムではGoogle マップをはじめとした対応国内21サイトや自社HPと連携でき、お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新すると、それぞれのサイトの店舗情報から投稿まで一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策を支援します。

＜口コミコム特徴その2＞

口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート

集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しい口コミを定量的に様々な軸で分析し、経営判断や店舗改善に活かすことができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションを実現します。

＜口コミコム特徴その3＞

インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

口コミコムはインバウンド対策において重要なGoogleマップと大衆点評を一括管理・運用できる国内唯一のツールです。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をサポートします。

口コミコムをもっとくわしく見る :https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202502_hotel_trendlive

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。

訪日ラボをもっとくわしく見る :https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202502_hotel_trendlive

【会社概要】

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202502_hotel_trendlive)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202502_hotel_trendlive)」の運営

・口コミサイトの運営やノウハウが学べる会員制サイト「口コミアカデミー(https://academy.kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202502_hotel_trendlive)」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202502_hotel_trendlive)」の運営

・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日コム(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202502_hotel_trendlive)」の運営

■ このリリースに関するお問い合わせ

pr@mov.am

