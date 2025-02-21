関西初！Apple公式パートナーブランド「Incase」3月1日(土)、ミント神戸6Fにポップアップストアオープン！オープンを記念した限定商品「ミントカラー」のPCケース＆ハードシェルを新発売
1997年米・サンフランシスコで誕生したApple公式パートナーのIncase（インケース）は、2025年3月1日（土）より、関西エリア初のポップアップストア「Incase KOBE」をミント神戸にオープンします。ミニマルなデザインで、背負い心地や使い勝手に定評のあるバッグをはじめとしたIncaseコレクションがラインナップし、手に取ってお試しいただける機会です。また、オープンを記念して「ミントカラー」 の PCケース＆ハードシェル を新発売。さらに、オープンを記念した限定商品のご購入、または総額16,500円（税込）以上のお買い物でIncaseオリジナルマグカップをプレゼントいたします。
オープンを記念した限定アイテム ＜写真左＞MacBookProを保護するハードシェル7,920円（税込）＜写真右＞PCケース5,720円（税込）
PCケース5,720円（税込）※マウスやケーブル、PCは付属しません。
【ポップアップストア店舗情報】
■店舗名称：Incase KOBE （インケースコウベ）
■住所＆電話番号：ミント神戸6F（神戸市中央区雲井通7-1-1 ）TEL：078-862-5556
■期間：2025年3月1日（土）～8月31日（日）※6ヵ月間
■展開アイテム：バッグ、ポーチ、その他アクセサリー
■ブランド概要：ミニマルなルックスと機能性に優れたApple公式パートナーの『Incase』
1997年カリフォルニア州サンフランシスコで誕生し、Appleの公認を受けグローバルに展開しています。“A better experience through good design （グッドデザインを通じてより良い経験を）”を信念とし、バッグやMacBook用ケース等のプロダクトを通じて、ユーザーにとって最高の「キャリングソリューション」であり続けることを目標としています。
【ミント神戸 オープン記念アイテム】3月1日発売
・ハードシェル（商品名：Dots Hardshell Case with Makrolon(R) for 14-inch MacBook Pro）7,920円（税込）
・PCケース（商品名：Classic Sleeve for 13-inch MacBook）5,720円（税込）
いずれもミントカラー
※「Incase Kobe」及びオフィシャルオンラインストア(http://www.incasejapan.com)（http://www.incasejapan.com）にて展開。オフィシャルオンラインストアは3/1(土)12:00-3/16(日) 23:59の販売期間となります。
【ノベルティプレゼント】
・ミント神戸オープン記念限定アイテムの購入、または16,500円（税込）以上ご購入の方に「Incaseオリジナルマグカップ」を先着でプレゼントいたします。
（オンラインストアは、限定アイテムををご購入頂いた方が対象となります。共になくなり次第 終了となります、ご了承ください。）
「Incase」の最新情報について
ホームページ ： http://www.incasejapan.com(http://www.incasejapan.com)
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