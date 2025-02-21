『おぼっちゃまくん』公式YouTubeチャンネル：チャンネル開設１周年記念　過去公開動画の全話再公開決定！

SCデジタル株式会社

シンエイ動画株式会社（所在地：東京都西東京市、代表取締役社長：梅澤 道彦、以下「シンエイ動画」）とSCデジタル株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員 CEO：中橋 大樹）が運用するアニメ『おぼっちゃまくん』公式YouTubeチャンネルは、2025年2月22日でチャンネル開設１周年を迎えます。１周年を記念して、公式YouTubeでこれまで公開した動画の期間限定一挙再公開を予定しております。

おぼっちゃまくんちゃんねる開設1周年

※公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@obochamakun-official(https://www.youtube.com/@obochamakun-official)

■ 祝チャンネル１周年！一挙公開ぶぁ～～い！

チャンネル開設１周年を記念して、過去チャンネルで公開していた動画を期間限定で一挙再公開！この機会におぼっちゃまくんを一気見しよう！

再公開期間：2025年2月21日(金)～2025年3月31日(月)

対象動画：下記＜＞内に記載

＜TV放映版 全164話＞

ぽっくんの活躍を全話一気見！チャンネル１周年記念ぶぁ～～い！【TV放映版】

https://youtube.com/playlist?list=PLIvuYqjdWxhjQzrTFcznjevHdaNPv4DtN&si=HwzBJdedALfkxeOA(https://youtube.com/playlist?list=PLIvuYqjdWxhjQzrTFcznjevHdaNPv4DtN&si=HwzBJdedALfkxeOA)

※「TV放映版」はTV放送時の構成をそのまま再現した動画です。当時の放送を思い出しながらお楽しみください！

＜YouTube配信中エピソード 1話～108話＞

ここまでの活躍を全部一気見！チャンネル１周年記念ぶぁ～～い！

https://youtube.com/playlist?list=PLIvuYqjdWxhhTFFDzYFvdGSZ3yTqmFZBu&si=zvEWL6V8hYADiuEP(https://youtube.com/playlist?list=PLIvuYqjdWxhhTFFDzYFvdGSZ3yTqmFZBu&si=zvEWL6V8hYADiuEP)

※「YouTube配信中エピソード」はエピソードごとにYouTubeで見やすい長さの動画に分割されています。見たいエピソードを選んでご視聴ください！

※企画内容及びスケジュールは予告なく変更となる場合がございます

『おぼっちゃまくん』公式YouTubeチャンネル概要

TVで放映されていたアニメ本編や公式YouTubeチャンネル限定の特別映像を配信！

▼配信スケジュール

『おぼっちゃまくん』

月曜日・水曜日・金曜日 18:00～

▼配信期間について

・各動画（通常回および特別映像）の公開期間は45日間

・人気のエピソードは常時公開

※視聴回数やコメント数などから選出！

・第一話と一部人気エピソードのみ常時公開

※祝日の配信はお休みとなります

※企画内容及び配信スケジュールは予告なく変更となる場合がございます

YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@obochamakun-official

公式X（旧Twitter） https://twitter.com/obochamakun_ch

小林よしのり（漫画家）

1953年、福岡県生まれ。大学在学中に『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて『東大一直線』でデビュー。以降、数々のヒット作を世に送り出す。1986年、「月刊コロコロコミック」（小学館）にて連載された『おぼっちゃまくん』が大ヒット。1989年にはアニメ化もされ、第34回小学館漫画賞を受賞した。主人公が喋る「茶魔語」が子供たちの間で流行語となり社会現象となる。今でも根強い人気がありグッズ等の販売がされている。

公式HP https://yoshinori-kobayashi.com/

シンエイ動画株式会社

1976年に設立。2021年に設立45周年を迎えた老舗制作プロダクション。

「ドラえもん」「クレヨンしんちゃん」「あたしンち」を主軸としたテレビシリーズや劇場版映画、配信用映像などをはじめ、様々なアニメーション作品を制作。

また、制作した作品の国内外への販売やビデオグラム化などのライセンス営業を行う。

子供から大人まで、幅広い世代の方々に楽しんでいただける映像制作、放送中の作品に加え、過去作品の二次利用ビジネスについても積極的に取り組んでいる。



公式HP https://www.shin-ei-animation.jp/

SCデジタル株式会社

SCデジタルは、デジタル顧客体験創造の専門家集団です。

事業成長のための課題を発見・明確化し、顧客中心の解決策をクリエイティブとデジタルの力で遂行します。

名称 ：SCデジタル株式会社（SC Digital Co., Ltd.）

所在地 ：東京都渋谷区

代表者 ：代表取締役 社長執行役員 CEO 中橋 大樹

株主構成：住友商事株式会社100％

設立 ：2017年12月

事業内容：マーケティングDXを中心としたDX支援事業

コンサルティング、CDP・MA等のシステム導入・運用・活用支援、動画制作、XR STUDIO/ライブ配信、SNSアカウント運用、ウェブサイト制作、広告出稿・運用、等

【公式HP】 https://www.scdigital.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

SCデジタル株式会社 担当：竹内

MAIL：pr@scdigital.co.jp TEL:050-5363-9558